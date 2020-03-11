Общество

Политика СегодняПолитика СегодняМосковская область не вводит комендантский час

Власти Московской области не собираются вводить комендантский час. Всеобщий режим самоизоляции был объявлен в Подмосковье в воскресенье вечером из-за распространения коронавируса нового типа.
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Московская область не вводит комендантский час

Политика Сегодня17:26

В Московской области ввели не комендантский час

Astrakhanpost.ru16:44

В Московской области введен комендантский час?

КМВ Новости16:24
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 18:23, Ашберн
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Ограничения С 30 марта режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы, независимо от возраста.
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Сафиуллин сравнил сегодняшний мировой кризис с развалом СССР

Директор Центра перспективных экономических исследований при Академии наук РТ, проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Сафиуллин считает, что то, что происходит с мировым рынком сегодня - можно поставить на один уровень с развалом СССР.
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Названа температура, при которой активизируется коронавирус

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Действие проездных билетов в Москве продлят на период самоизоляции

"Чтобы граждане не потеряли деньги на своих проездных, принял решение о продлении на девять дней срока действия проездных билетов пассажирам, которые выполнят требование домашнего режима и с 30 марта по 3 апреля не совершат ни одной поездки в общественном транспорте", - написал мэр.
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В Шереметьево самолет совершил экстренную посадку

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В Москве подтверждены первые два случая коронавируса в Череповце

Московский референс-центр подтвердил инфицирование коронавирусом двух череповчан, которые находились на базе отдыха в Торово.
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Ванга предсказала, когда закончится эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса продолжает наращивать темпы, заражая все больше человек. Однако предсказание об этом давала еще Ванга.
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На Украине число случаев коронавируса достигло 356

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Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

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Клишас счел недостаточными полномочия Собянина для введения запрета покидать дома

Первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков согласился с тем, что вводить запреты на передвижение и ответственность за их нарушение не в полномочиях мэра Москвы.
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В КНР «раскрыли» секрет Су-57 благодаря видео Минобороны России

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Прививка от туберкулёза может работать против коронавируса

Учёные считают, что старая прививка от туберкулёза БЦЖ может помочь против COVID-19.
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