Власти Московской области не собираются вводить комендантский час. Всеобщий режим самоизоляции был объявлен в Подмосковье в воскресенье вечером из-за распространения коронавируса нового типа.

Общество Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.

Общество Олимпийская чемпионка Резцова отказалась соблюдать карантин Еще ранее против карантина выступал прославленный фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, который называл коронавирус "полнейшей чушью" и утверждал, что "от обычного гриппа и туберкулеза больше людей умирает".

Политика На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.

Экономика Минпромторг предлагает ввести «арендную амнистию» для потребрынка Минпромторг предлагает ввести в России "арендную амнистию" для всех предприятий потребительского рынка, кроме продовольственной торговли, на время кризиса, который может вызвать распространение в России коронавируса.

Культура Умер композитор Кшиштоф Пендерецкий В воскресенье в возрасте 86 лет умер польский композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий, сообщает ТАСС.

Здоровье Аптекам предложено обеспечить доставку препаратов гражданам с хроническими заболеваниями Аптекам предложено обеспечить доставку препаратов гражданам с хроническими заболеваниями Пациентские организации хотят обезопасить россиян с хроническими заболеваниями, получающих льготные препараты, от риска заражения коронавирусом.

Экономика Сафиуллин сравнил сегодняшний мировой кризис с развалом СССР Директор Центра перспективных экономических исследований при Академии наук РТ, проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Сафиуллин считает, что то, что происходит с мировым рынком сегодня - можно поставить на один уровень с развалом СССР.

Общество Действие проездных билетов в Москве продлят на период самоизоляции "Чтобы граждане не потеряли деньги на своих проездных, принял решение о продлении на девять дней срока действия проездных билетов пассажирам, которые выполнят требование домашнего режима и с 30 марта по 3 апреля не совершат ни одной поездки в общественном транспорте", - написал мэр.

Космос NASA представила уникальные фотографии Марса Изначально фотография была сделана в середине 2007 года камерой HiRISE, и показывала 3 разных вида местности: извилистые хребты, кратеры и равнины.

Здоровье Подсчитано возможное количество смертей от коронавируса в мире Оценив потенциальный масштаб пандемии, ученые пришли к выводу о том, что без мер противодействия эпидемии вспышка COVID-19 привела бы к заражению семи миллиардов человек и к 40 миллионам смертей в 2020 году.

Общество Ванга предсказала, когда закончится эпидемия коронавируса Эпидемия коронавируса продолжает наращивать темпы, заражая все больше человек. Однако предсказание об этом давала еще Ванга.

Общество На Украине число случаев коронавируса достигло 356 Число заразившихся коронавирусом на Украине возросло с 311 до 356, умерли 9 человек, сообщила в субботу пресс-служба минздрава.