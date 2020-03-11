Общество
Политика СегодняМосковская область не вводит комендантский час
Власти Московской области не собираются вводить комендантский час. Всеобщий режим самоизоляции был объявлен в Подмосковье в воскресенье вечером из-за распространения коронавируса нового типа.
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Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
Общество
Олимпийская чемпионка Резцова отказалась соблюдать карантин
Еще ранее против карантина выступал прославленный фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, который называл коронавирус "полнейшей чушью" и утверждал, что "от обычного гриппа и туберкулеза больше людей умирает".
Общество
Ограничение передвижения в Москве и Подмосковье. Главное
Ограничения С 30 марта режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы, независимо от возраста.
Шоу-бизнес
45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой
Известно, что отцом ребенка стал покойный муж журналистки Игорь Малашенко.
Политика
На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения
Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.
Общество
В Калининградской области собираются ввести ограничения по примеру Москвы
В Калининградской области планируют принять дополнительные ограничительные меры, как в Москве.
Общество
Валерий Газзаев: «Осознанное нарушение карантина будет приравнено к уголовному преступлению»
Умышленное нарушение карантина будет приравниваться к уголовному преступлению, если привело к заражению и смерти двух или более людей.
Экономика
Минпромторг предлагает ввести «арендную амнистию» для потребрынка
Минпромторг предлагает ввести в России "арендную амнистию" для всех предприятий потребительского рынка, кроме продовольственной торговли, на время кризиса, который может вызвать распространение в России коронавируса.
Культура
Умер композитор Кшиштоф Пендерецкий
В воскресенье в возрасте 86 лет умер польский композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий, сообщает ТАСС.
Здоровье
Аптекам предложено обеспечить доставку препаратов гражданам с хроническими заболеваниями
Аптекам предложено обеспечить доставку препаратов гражданам с хроническими заболеваниями Пациентские организации хотят обезопасить россиян с хроническими заболеваниями, получающих льготные препараты, от риска заражения коронавирусом.
Экономика
Сафиуллин сравнил сегодняшний мировой кризис с развалом СССР
Директор Центра перспективных экономических исследований при Академии наук РТ, проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Сафиуллин считает, что то, что происходит с мировым рынком сегодня - можно поставить на один уровень с развалом СССР.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Общество
Действие проездных билетов в Москве продлят на период самоизоляции
"Чтобы граждане не потеряли деньги на своих проездных, принял решение о продлении на девять дней срока действия проездных билетов пассажирам, которые выполнят требование домашнего режима и с 30 марта по 3 апреля не совершат ни одной поездки в общественном транспорте", - написал мэр.
Общество
В Италии предупредили о бунтах на юге страны из-за карантина
На юге Италии продолжительный карантин может спровоцировать восстание населения.
Космос
NASA представила уникальные фотографии Марса
Изначально фотография была сделана в середине 2007 года камерой HiRISE, и показывала 3 разных вида местности: извилистые хребты, кратеры и равнины.
Общество
Жириновский обвинил Лукашенко в издевательстве над планетой
"Лукашенко издевается над всей планетой", — заявил политик в своем телеграм-канале.
Общество
В Москве подтверждены первые два случая коронавируса в Череповце
Московский референс-центр подтвердил инфицирование коронавирусом двух череповчан, которые находились на базе отдыха в Торово.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Здоровье
Подсчитано возможное количество смертей от коронавируса в мире
Оценив потенциальный масштаб пандемии, ученые пришли к выводу о том, что без мер противодействия эпидемии вспышка COVID-19 привела бы к заражению семи миллиардов человек и к 40 миллионам смертей в 2020 году.
Общество
Ванга предсказала, когда закончится эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса продолжает наращивать темпы, заражая все больше человек. Однако предсказание об этом давала еще Ванга.
Авто
Опубликовали первые изображения нового Mercedes-Benz C-класса W206
Дизайнеры представили свое видение нового W206.
Футбол
Запомните эти имена. За чьи трансферы совсем скоро будут бороться топ-клубы
Хавбек уже перерос чемпионат Турции, но все еще не спешит покидать родной клуб.
Общество
На Украине число случаев коронавируса достигло 356
Число заразившихся коронавирусом на Украине возросло с 311 до 356, умерли 9 человек, сообщила в субботу пресс-служба минздрава.
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке
Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".
Политика
Клишас счел недостаточными полномочия Собянина для введения запрета покидать дома
Первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков согласился с тем, что вводить запреты на передвижение и ответственность за их нарушение не в полномочиях мэра Москвы.
Армия и оружие
В КНР «раскрыли» секрет Су-57 благодаря видео Минобороны России
Китайским журналистам удалось «раскрыть» секрет вооружения новейшего российского истребителя Су-57.
Здоровье
Прививка от туберкулёза может работать против коронавируса
Учёные считают, что старая прививка от туберкулёза БЦЖ может помочь против COVID-19.