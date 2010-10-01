Власти Московской области не собираются вводить комендантский час. Всеобщий режим самоизоляции был объявлен в Подмосковье в воскресенье вечером из-за распространения коронавируса нового типа.

Политика Медведев назвал коронавирус угрозой всей цивилизации Замглавы Совбеза назвал пандемию COVID-19 "реальной угрозой для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации".

Наука Половина рациона неандертальцев состояла из морепродуктов Исследовав пещеру Фигейра-Брава на юге Португалии, ученые из Университета Барселоны пришли к выводу, что половину рациона неандертальцев составляли морепродукты.

Энергетика Цена на нефть WTI упала ниже $20 Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.

Общество Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир Пандемия коронавируса с невероятной скоростью разрушает транспортные и производственные цепочки, заставляет государства возвращать границы и перестраивать ключевые общественные институты, университеты стремительно переходят на удаленное обучение.

Общество В Москве выявили более четырех тысяч отказов по соцкартам пенсионеров Более 4 тысяч отказов по социальным картам пенсионеров старше 65 лет зафиксировано в Москве в воскресенье, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Политика На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.

Здоровье В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19 Ученый напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.

Экономика В Госдуме предложили дать льготы пенсионерам-миллионерам Комитет Госдумы по труду предложит ввести льготы по налогообложению вкладов свыше миллиона рублей, открытых людьми старшего поколения.

Культура Британские кинематографисты представили Путина шпионом Режиссёр сериала - Ник Грин: ранее он работал над документальным фильмом про Христа для CNN, также среди его работ - кино о Ричарде Львиное Сердце и Древнем Риме для каналов Discovery и BBC.

Общество Рошаль порекомендовал ходить в магазин в перчатках Надевать перчатки в продуктовых магазинах, обрабатывать телефоны антисептиком и избегать больших компаний следует, чтобы не заразиться коронавирусом.

Происшествия В Петербурге полиция нашла 22 человека, не соблюдающих карантин В региональном управлении особо отметили, что "в случае невыполнения постановления Главного государственного санитарного врача РФ о самоизоляции граждан, прибывших из-за рубежа, жители Санкт-Петербурга направляются на карантин принудительно".

Наука Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни Как сообщает издание Nature Communications, исследователи изучили данные нескольких сотен тысяч пациентов из Великобритании и выяснили, что половое созревание наступает намного раньше у людей с темным цветом волос, нежели у блондинов и светло-русых.

Экономика Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.

Религия Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.

Здоровье Михаил Валов рассказал о ситуации в коронавирусом в Саяногорске Обстановка пока относительно благополучная: заразившихся в Саяногорске нет, 2 человека с симптомами гриппа и ОРВИ госпитализированы в медицинские учреждения, 173 жителя города находятся на самоизоляции дома.