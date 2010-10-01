Общество
Политика СегодняМосковская область не вводит комендантский час
Власти Московской области не собираются вводить комендантский час. Всеобщий режим самоизоляции был объявлен в Подмосковье в воскресенье вечером из-за распространения коронавируса нового типа.
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Политика
Медведев назвал коронавирус угрозой всей цивилизации
Замглавы Совбеза назвал пандемию COVID-19 "реальной угрозой для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации".
Наука
Половина рациона неандертальцев состояла из морепродуктов
Исследовав пещеру Фигейра-Брава на юге Португалии, ученые из Университета Барселоны пришли к выводу, что половину рациона неандертальцев составляли морепродукты.
Энергетика
Цена на нефть WTI упала ниже $20
Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
Политика
Трамп обозначил пик смертности из-за коронавируса в США
Пик смертности от вызываемого коронавирусом заболевания в США может случиться через две недели, отметил президент.
Общество
Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир
Пандемия коронавируса с невероятной скоростью разрушает транспортные и производственные цепочки, заставляет государства возвращать границы и перестраивать ключевые общественные институты, университеты стремительно переходят на удаленное обучение.
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости был утвержден данным распоряжением.
Происшествия
Водитель мотоцикла погиб в ДТП с легковушкой на трассе «Амур» в ЕАО
В результате ДТП водитель мотоцикла «Иж Планета» от полученных травм скончался на месте, водитель автомобиля «Ниссан Нот» получил телесные повреждения, сообщили корр. РИА Биробиджан в ГИБДД УМВД России по ЕАО.
Общество
Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции
Сенатор Андрей Клишас прокомментировал введение домашнего режима самоизоляции для всех жителей Москвы вне зависимости от возраста.
Политика
В МИД РФ дали оценку обвинениям США в адрес КНР по коронавирусу
Источник в Министерстве иностранных дел (МИД) Российской Федерации заявил, что обвинительный тон американских властей, говорящих о "китайском происхождении" коронавируса, вызывает "откровенное недоумение".
Происшествия
В Магадане коронавирус подозревают еще у 8 человек
С подозрением на вирус в инфекционной больнице находятся 8 человек, в обсервации как контактные еще 6 человек.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Общество
В Москве выявили более четырех тысяч отказов по соцкартам пенсионеров
Более 4 тысяч отказов по социальным картам пенсионеров старше 65 лет зафиксировано в Москве в воскресенье, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
Происшествия
В Якутии возбудили дело об убийстве семьи с двумя детьми
В Якутске возбуждено уголовное дело об убийстве четырех человек, в том числе двух детей, сообщает следственное управление СК РФ республики.
Политика
На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения
Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.
Здоровье
В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19
Ученый напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Сын Газманова рассказал о самоизоляции отца
Экономика
В Госдуме предложили дать льготы пенсионерам-миллионерам
Комитет Госдумы по труду предложит ввести льготы по налогообложению вкладов свыше миллиона рублей, открытых людьми старшего поколения.
Культура
Британские кинематографисты представили Путина шпионом
Режиссёр сериала - Ник Грин: ранее он работал над документальным фильмом про Христа для CNN, также среди его работ - кино о Ричарде Львиное Сердце и Древнем Риме для каналов Discovery и BBC.
Общество
Рошаль порекомендовал ходить в магазин в перчатках
Надевать перчатки в продуктовых магазинах, обрабатывать телефоны антисептиком и избегать больших компаний следует, чтобы не заразиться коронавирусом.
Происшествия
В Петербурге полиция нашла 22 человека, не соблюдающих карантин
В региональном управлении особо отметили, что "в случае невыполнения постановления Главного государственного санитарного врача РФ о самоизоляции граждан, прибывших из-за рубежа, жители Санкт-Петербурга направляются на карантин принудительно".
Наука
Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни
Как сообщает издание Nature Communications, исследователи изучили данные нескольких сотен тысяч пациентов из Великобритании и выяснили, что половое созревание наступает намного раньше у людей с темным цветом волос, нежели у блондинов и светло-русых.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Политика
Песков рассказал, как готовилось обращение Путина
Сложившуюся в стране ситуацию пресс-секретарь Путина назвал беспрецедентной.
Религия
Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Здоровье
Михаил Валов рассказал о ситуации в коронавирусом в Саяногорске
Обстановка пока относительно благополучная: заразившихся в Саяногорске нет, 2 человека с симптомами гриппа и ОРВИ госпитализированы в медицинские учреждения, 173 жителя города находятся на самоизоляции дома.
Здоровье
Нарушителей карантина на Сахалине выявят при помощи камер
Камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город» будут выявлять жителей Сахалина, нарушающих карантин по коронавирусу нового типа, 29 марта сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
Здоровье
Эпидемиолог назвал способ победить коронавирус до создания вакцины
Со слов Михаила Фаворова, если соблюдать всеобщую самоизоляцию коронавирусная эпидемия отступит до разработки вакцина от коронавирусной инфекции.
Армия и оружие
Летчик раскрыл преимущества российского Су-35 над американским F-16
Российские самолет Су-35 превосходит американский F-16 по маневренности и ближнему бою.
Экономика
Ужесточение мер по борьбе с коронавирусом в Москве и области станет ударом по бизнесу, считают предприниматели
Как сказал газете РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик, сейчас необходимо не только помогать тем, кто уже потерял работу, но и постараться не допустить, чтобы безработица росла по экспоненте.