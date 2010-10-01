Общество

Политика СегодняПолитика СегодняМосковская область не вводит комендантский час

Власти Московской области не собираются вводить комендантский час. Всеобщий режим самоизоляции был объявлен в Подмосковье в воскресенье вечером из-за распространения коронавируса нового типа.
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Желтый человечек

Грани.ру17:57

В Московской области введен комендантский час?

КМВ Новости16:24

В Московской области ввели не комендантский час

Astrakhanpost.ru16:44

Московская область не вводит комендантский час

Политика Сегодня17:26
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Политика

Медведев назвал коронавирус угрозой всей цивилизации

Замглавы Совбеза назвал пандемию COVID-19 "реальной угрозой для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации".
РИА Новости 17:51
Наука

Половина рациона неандертальцев состояла из морепродуктов

Исследовав пещеру Фигейра-Брава на юге Португалии, ученые из Университета Барселоны пришли к выводу, что половину рациона неандертальцев составляли морепродукты.
ToDay News Ufa вчера в 03:25
Энергетика

Цена на нефть WTI упала ниже $20

Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
REGNUM 20:35
Политика

Трамп обозначил пик смертности из-за коронавируса в США

Пик смертности от вызываемого коронавирусом заболевания в США может случиться через две недели, отметил президент.
РБК 19:37
Общество

Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир

Пандемия коронавируса с невероятной скоростью разрушает транспортные и производственные цепочки, заставляет государства возвращать границы и перестраивать ключевые общественные институты, университеты стремительно переходят на удаленное обучение.
РБК 27 марта в 03:39
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости был утвержден данным распоряжением.
Вести.Ru 16:54
Общество

МЧС предупреждает москвичей о метели и сильной гололедице

Вести.Ru 19:52
Происшествия

Водитель мотоцикла погиб в ДТП с легковушкой на трассе «Амур» в ЕАО

В результате ДТП водитель мотоцикла «Иж Планета» от полученных травм скончался на месте, водитель автомобиля «Ниссан Нот» получил телесные повреждения, сообщили корр. РИА Биробиджан в ГИБДД УМВД России по ЕАО.
РИА Биробиджан 19:30
Общество

Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

Сенатор Андрей Клишас прокомментировал введение домашнего режима самоизоляции для всех жителей Москвы вне зависимости от возраста.
RT на русском 18:07
Политика

В МИД РФ дали оценку обвинениям США в адрес КНР по коронавирусу

Источник в Министерстве иностранных дел (МИД) Российской Федерации заявил, что обвинительный тон американских властей, говорящих о "китайском происхождении" коронавируса, вызывает "откровенное недоумение".
Газета.Ru 10:56
Происшествия

В Магадане коронавирус подозревают еще у 8 человек

С подозрением на вирус в инфекционной больнице находятся 8 человек, в обсервации как контактные еще 6 человек.
Весьма 20:12
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

РИА Новости 02:48
Общество

В Москве выявили более четырех тысяч отказов по соцкартам пенсионеров

Более 4 тысяч отказов по социальным картам пенсионеров старше 65 лет зафиксировано в Москве в воскресенье, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
РИА Новости 09:11
Происшествия

В Якутии возбудили дело об убийстве семьи с двумя детьми

В Якутске возбуждено уголовное дело об убийстве четырех человек, в том числе двух детей, сообщает следственное управление СК РФ республики.
Российская газета 08:08
Политика

На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения

Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.
Газета.Ru 16:33
Здоровье

В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19

Ученый напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 20:02
Шоу-бизнес

Сын Газманова рассказал о самоизоляции отца

Газета.Ru 18:39
Экономика

В Госдуме предложили дать льготы пенсионерам-миллионерам

Комитет Госдумы по труду предложит ввести льготы по налогообложению вкладов свыше миллиона рублей, открытых людьми старшего поколения.
Телеканал 360° 19:27
Культура

Британские кинематографисты представили Путина шпионом

Режиссёр сериала - Ник Грин: ранее он работал над документальным фильмом про Христа для CNN, также среди его работ - кино о Ричарде Львиное Сердце и Древнем Риме для каналов Discovery и BBC.
Ревизор.ру 07:19
Общество

Рошаль порекомендовал ходить в магазин в перчатках

Надевать перчатки в продуктовых магазинах, обрабатывать телефоны антисептиком и избегать больших компаний следует, чтобы не заразиться коронавирусом.
РБК 02:05
Происшествия

В Петербурге полиция нашла 22 человека, не соблюдающих карантин

В региональном управлении особо отметили, что "в случае невыполнения постановления Главного государственного санитарного врача РФ о самоизоляции граждан, прибывших из-за рубежа, жители Санкт-Петербурга направляются на карантин принудительно".
Российская газета 27 марта в 07:11
Наука

Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни

Как сообщает издание Nature Communications, исследователи изучили данные нескольких сотен тысяч пациентов из Великобритании и выяснили, что половое созревание наступает намного раньше у людей с темным цветом волос, нежели у блондинов и светло-русых.
Вечерний Волгоград 09:03
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Политика

Песков рассказал, как готовилось обращение Путина

Сложившуюся в стране ситуацию пресс-секретарь Путина назвал беспрецедентной.
Вести.Ru 06:38
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru 05:35
Здоровье

Михаил Валов рассказал о ситуации в коронавирусом в Саяногорске

Обстановка пока относительно благополучная: заразившихся в Саяногорске нет, 2 человека с симптомами гриппа и ОРВИ госпитализированы в медицинские учреждения, 173 жителя города находятся на самоизоляции дома.
Пульс Хакасии 07:42
Здоровье

Нарушителей карантина на Сахалине выявят при помощи камер

Камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город» будут выявлять жителей Сахалина, нарушающих карантин по коронавирусу нового типа, 29 марта сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
Красная весна 04:30
Здоровье

Эпидемиолог назвал способ победить коронавирус до создания вакцины

Со слов Михаила Фаворова, если соблюдать всеобщую самоизоляцию коронавирусная эпидемия отступит до разработки вакцина от коронавирусной инфекции.
SMINEWS 16:40
Армия и оружие

Летчик раскрыл преимущества российского Су-35 над американским F-16

Российские самолет Су-35 превосходит американский F-16 по маневренности и ближнему бою.
Пятый канал вчера в 11:33
Экономика

Ужесточение мер по борьбе с коронавирусом в Москве и области станет ударом по бизнесу, считают предприниматели

Как сказал газете РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик, сейчас необходимо не только помогать тем, кто уже потерял работу, но и постараться не допустить, чтобы безработица росла по экспоненте.
Эхо Москвы 21:07
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