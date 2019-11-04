Общество
Газета.RuАномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд
Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
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Происшествия
Во Вьетнаме задержали восемь человек по делу о гибели мигрантов в Британии
Полиция во Вьетнаме задержала еще восемь человек в рамках расследования массовой гибели мигрантов в Британии, сообщает местное издание VnExpress.
РИА Новости 03:52
Политика
Глава МИД Эстонии потребовал от РФ выплат за «советскую оккупацию»
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в очередной раз заявил, что Россия должна возместить ущерб от так называемой "советской оккупации".
РЕН ТВ 04:03
Политика
Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США
Большинство лидеров стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проигнорировали состоявшийся в понедельник саммит с США.
ТАСС 01:33
Политика
Начальник СБУ выбил зуб главе администрации Зеленского
Как утверждает журналист, в результате потасовки Баканов выбил Богдану зуб. "Богдан с тех пор на работу не выходит", – добавил он.
Газета.Ru 02 ноября в 21:52
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Армия и оружие
Киев назвал провокацией готовность ДНР развести войска
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвали провокацией сообщения о готовности ополченцев Донбасса развести силы в районе Петровского.
Lenta.ru 03:14
Шоу-бизнес
Максим Фадеев может умереть: Сергей Жорин о состоянии продюсера
Сергей Жорин считает, что сердечный приступ Фадеева совсем не из-за слабого здоровья На днях стало известно, что продюсер Максим Фадеев разорвал контракты со всеми артистами своего лейбла MALFA.
7Дней.ру вчера в 23:00
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Общество
Главу McDonald’s уволили за любовную связь с сотрудницей компании
Хотя 52-летний Истербрук разведен, а любовная связь была по обоюдному согласию, топ-менеджер нарушил корпоративные правила, запрещающие романы между работниками корпорации, сообщает The Wall Street Journal.
РБК вчера в 17:23
Единоборства
Сергей Ковалев проиграл нокаутом бой Саулю Альваресу
Российский боксер Сергей Ковалев проиграл бой мексиканцу Саулю Альваресу и лишился чемпионского титула в полутяжелом весе (до 79,4 кг).
Коммерсантъ Челябинск вчера в 01:48
Шоу-бизнес
От актера Андрея Дубовского после инсульта отказались все близкие
Вечерний курьер 02:55
Общество
Найдены способы похудеть без физических упражнений
Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения.
Lenta.ru 01:11
Гаджеты
Microsoft разработало новое приложение Office для Android
Компания Microsoft решила заменить старые приложения Word, Excel, PowerPoint и Office Lens одной программой для Android.
Актуальные Новости вчера в 09:35
Армия и оружие
Столтенберг ответил на призыв исключить Турцию из НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя призывы исключить Турцию из НАТО в связи с операцией Анкары на севере Сирии, заявил, что членство страны в альянсе не ставится под сомнение.
Вестник Кавказа вчера в 09:55
Шоу-бизнес
Максим Галкин назвал себя занудным папашей
Максим Галкин назвал себя занудным папашей Сегодня же Галкин, который на данный момент находится вне дома из-за работы, вновь поделился трогательным домашним видео с детьми.
Вокруг ТВ вчера в 10:22
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные
Торты и пирожные без отделки кремом хранятся 72 часа, с белково-взбивным кремом, фруктовой отделкой, со сливочным кремом и пирожное "Картошка" - 36 часов, с заварным и взбитым из сливок кремами - шесть часов.
ТАСС 02:40
Происшествия
Еще одного подозреваемого в убийстве подростка задержали в Забайкалье
27 октября несколько подростков ворвались в частный дом в одном из сел Кыринского района Забайкалья.
РБК 04:03
Общество
Синоптики прогнозируют рекордно теплую погоду в Москве в начале ноября
Согласно прогнозу, в среду днем ожидаются также высокие температуры - 11-13 градусов тепла. В четверг прогнозируется 5-10 градусов.
ТАСС 01:12
Автоспорт
Статистика прошедших Гран При: Гонки и гонщики
F1news.ru 04:05
Шоу-бизнес
Василию Лановому стало плохо во время спектакля
Плохое самочувствие не позволило актеру Василию Лановому доиграть спектакль «Последние луны» вечером 3 ноября.
Известия вчера в 19:06
Происшествия
В Челябинской области медведь пришел в город
Известия 02:43
Происшествия
В Казани в ТЦ «Парк Хаус» охранник подрался с посетителем
В Казани в торговом центре «Парк Хаус» охранник подрался с посетителем. Инцидент произошел на почве подозрения в краже.
Inkazan 03:07
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru 03:09
Общество
Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США
Известия вчера в 21:57
Общество
Крупнейшему производителю «Нарзана» угрожают банкротством
Компания «С-Транс» планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Нарзан» из-за долгов за перевозку грузов.
Коммерсантъ 01:48
Происшествия
Пираты похитили 9 членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина
Газета.Ru вчера в 16:46
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Армия и оружие
Как Россию вытесняют с мирового рынка торговли оружием
Расходы стран-членов НАТО составляют 54,1%. Доля ОПК в ВВП России составляет 3%.
Газета.Ru вчера в 15:09