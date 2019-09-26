Происшествия
ИнтерфаксМосковская прокуратура начала проверку в связи с пожаром в хостеле
Прокуратура Москвы начала проверку в связи с пожаром в хостеле на территории Измайловского кремля, сообщила начальник пресс-службы ведомства Людмила Нефедова в инстаграме в четверг.
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Политика
Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.
Известия 04:53
Политика
Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
ТАСС 02:49
Происшествия
В Тюменской области похищенного няней младенца нашли мертвым
РИА Новости вчера в 07:21
Политика
Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru 02:08
Происшествия
Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек
ФедералПресс вчера в 17:42
Политика
Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что Москва готовит ответные меры после невыдачи Соединенными Штатами въездных виз некоторым членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
Вести.Ru 05:36
Шоу-бизнес
Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина шесть лет скрывала развод с мужем
Актриса шесть лет держала в тайне, что рассталась с супругом. Юлия призналась, что с мужем они разошлись мирно.
Passion.ru вчера в 06:42
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Экономика
Обязательная маркировка молочной продукции начнется 1 июня 2020 года
Обязательная электронная маркировка молочной продукции должна начаться в России 1 июня 2020 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минпромторг.
Коммерсантъ вчера в 20:41
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Экономика
X5 закроет 20 гипермаркетов «Карусель» в арендованных помещениях
К 2021 году 34 гипермаркета (8 арендованных и 26 собственных) будут трансформированы в "Перекрестки" и переданы в управление этой сети.
Интерфакс 05:17
Технологии
Робопес Boston Dynamics поступил в продажу
Четвероногий робот, разработанный компанией Boston Dynamics, поступил в продажу.
Piter.tv 06:11
Общество
Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска
Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
Газета.Ru 01:52
Общество
Россиянам запретят курить на балконах
Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.
Lenta.ru 05:53
Происшествия
Скончался адвокат Александра Кокорина
Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Армия и оружие
Улучшенный Су-30СМ получил элементы системы связи от Су-57
РЕН ТВ вчера в 22:10
Политика
Нацсовет лишил телеканал «112 Украина» лицензий на вещание
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины принял решение лишить телеканал «112 Украина» цифровых лицензий на вещание.
РБК 06:22
Политика
Кремль: письмо Путина о моратории на РСМД не встретило понимания
Президент России Владимир Путин направил послание о размещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД), для борьбы с напряженностью в мире, заявил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:20
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия вчера в 08:44
Футбол
Головин раскрыл значение победы над «Ниццей» для «Монако»
Российский футболист Александр Головин прокомментировал результат поединка с «Ниццей», объяснив важность этой победы для «Монако».
Экономика сегодня вчера в 00:26
Политика
Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Политика
Китай обвинил США в организации протестов в Гонконге
Власти Китая располагают доказательствами того, что массовые протесты в Гонконге спровоцированы западными странами, в частности США.
Lenta.ru 06:00
Шоу-бизнес
55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике
Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.
Wday.ru 01:06
Политика
Лавров выступил за восстановление авиасообщения с Грузией
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что выступает в пользу восстановления авиасообщения с Грузией.
Народные новости вчера в 17:37
Культура
Названа причина срыва Соловьева в эфире телеканала «Россия-1»
Во время программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" в эфире телеканала "Россия-1" произошел очередной конфликт.
Piter.tv вчера в 01:42