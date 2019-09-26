Прокуратура Москвы начала проверку в связи с пожаром в хостеле на территории Измайловского кремля, сообщила начальник пресс-службы ведомства Людмила Нефедова в инстаграме в четверг.

Московская прокуратура начала проверку в связи с пожаром в хостеле

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