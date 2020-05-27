Общество
RT на русскомТри аптечные сети получили разрешения на торговлю лекарствами онлайн
«27 мая территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области выданы первые разрешения на розничную торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что «разрешения выданы трём крупным аптечным сетям».
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Три аптечные сети Москвы получили разрешение на онлайн-торговлю лекарствами
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