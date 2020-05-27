Общество

RT на русскомRT на русскомТри аптечные сети получили разрешения на торговлю лекарствами онлайн

«27 мая территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области выданы первые разрешения на розничную торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что «разрешения выданы трём крупным аптечным сетям».
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Три аптечные сети Москвы получили разрешение на онлайн-торговлю лекарствами

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Три аптечные сети Москвы получили первые разрешения на торговлю лекарствами онлайн

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ADVIS.ru25 мая в 05:22

Аптеки четырех регионов уже подали заявление на дистанционную торговлю

Remedium.ru25 мая в 05:18
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Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 03:29, Ашберн
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