Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксМосковские аптеки получили первые разрешения на дистанционную торговлю

Росздравнадзор по Москве выдал столичным аптекам первые разрешения на дистанционную торговлю лекарствами. Разрешения получили три крупные сети.
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Три аптечные сети Москвы получили разрешение на онлайн-торговлю лекарствами

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