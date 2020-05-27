Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксМосковские аптеки получили первые разрешения на дистанционную торговлю

Росздравнадзор по Москве выдал столичным аптекам первые разрешения на дистанционную торговлю лекарствами. Разрешения получили три крупные сети.
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Три аптечные сети Москвы получили разрешение на онлайн-торговлю лекарствами

Вечерняя Москва15:36

Три аптечные сети получили разрешения на торговлю лекарствами онлайн

RT на русском15:26

Аптечные организации из четырех регионов страны уже подали заявления в Росздравнадзор для оформления разрешения на дистанционную торговлю лекарственными препаратами

ADVIS.ru25 мая в 05:22

Московским аптекам выдали первые разрешения на дистанционную торговлю

РИА Новости15:01

Три аптечные сети Москвы получили первые разрешения на торговлю лекарствами онлайн

ТАСС14:51

Три столичные аптечные сети получили право на торговлю лекарствами онлайн

Москва 2415:16

Аптеки четырех регионов уже подали заявление на дистанционную торговлю

Remedium.ru25 мая в 05:18
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