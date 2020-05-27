Коронавирус
ИнтерфаксМосковские аптеки получили первые разрешения на дистанционную торговлю
Росздравнадзор по Москве выдал столичным аптекам первые разрешения на дистанционную торговлю лекарствами. Разрешения получили три крупные сети.
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Культура
Вышел тизер финала четвёртого сезона «Рика и Морти»
Проект Adult Swim опубликовал тизер заключительной серии четвёртого сезона мультсериала «Рик и Морти».
News.ru вчера в 10:40
Общество
Boeing возобновила производство лайнеров 737 Max
Компания Boeing возобновила остановленное из-за двух авиакатастроф производство лайнеров 737 Мах.
Ведомости 19:25
Общество
Путину предложили распространить доплату на детей на всех безработных
Доплата в три тысячи рублей, которая полагается тем, кто потерял работу после 1 марта, может быть распространена на всех зарегистрированных безработных.
Российская газета 10:50
Гаджеты
Брат Пабло Эскобара хочет отсудить у Apple 2,6 млрд долларов
Недавно брат Пабло Эскобара стал звездой новостей с определёнными упрёками в адрес создателей сериала «Нарко», где его родственника якобы изобразили не в том свете.
Версия.Инфо 04:48
Общество
В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
Здоровье
Забайкалье лидирует по количеству смертей от COVID-19 в ДФО
По данным информационного центра, в России за время пандемии коронавируса выявлено 370 680 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах.
Чита.Ру 19:04
Общество
Абитуриенты смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году абитуриенты смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня до 17 августа.
ТАСС 02:41
Гаджеты
IPhone 11 – самый продаваемый смартфон в мире
ТОП-10 самых продаваемых смартфонов Несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику, в первом квартале этого года Apple продала 19,5 млн iPhone 11 во всем мире. iPhone 11 удалось опередить самый продаваемый в прошлом году iPhone XR, который за аналогичный период был реализован в количестве 13,6 млн единиц.
MobiDevices 11:49
Политика
США отправят в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ
Во вторник, 26 мая, США могут отправить в Россию еще 150 аппаратов искусственной вентиляции легких(ИВЛ) в рамках помощи в борьбе с пандемией COVID-19, передает РИА Новости.
Профиль 25 мая в 17:56
Гаджеты
Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280
Китайская компания Xiaomi, как и ожидалось, официально представила сегодня, 26 мая, «умные» телевизоры Redmi Smart TV X: новинки будут доступны в трёх размерах — диагональю 50, 55 и 65 дюймов.
3DNews вчера в 05:11
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в первый день лета
На пару дней раньше температура упадет в Сибири. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».
РБК 18:54
Здоровье
Главный пульмонолог Забайкалья назвал характерный симптом коронавируса
Главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Забайкальского края Сергей Лукьянов в эфире «Россия-24» 27 мая назвал один из главных симптомов коронавируса, проявляющийся у большинства заражённых.
Чита.Ру 05:53
Политика
Меркель назвала условие для снятия санкций с России
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций в отношении России.
Lenta.ru 19:18
Здоровье
В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.
REGNUM 16:59
Происшествия
На Сахалине задержали рыбаков с 30 тоннами живого синего краба
На Сахалине задержали промысловое судно с 30 тоннами живого синего краба. Рыбаки сильно превысили разрешенную квоту.
МИР 24 09:21
Политика
Лавров рассказал о запрете обращаться к России за помощью
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что некоторым западным странам их союзники запрещают обращаться к России за помощью в борьбе с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 19:00
Общество
В России за лето обеспечат всех нуждающихся школьников компьютерами
Министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют в течение лета обеспечить компьютерной техникой всех школьников, которые нуждаются в ней.
Известия 05:56
Экономика
Альфа-Банк: ЦБ РФ в июне снизит ставку сильнее, чем в апреле
В Альфа-Банке полагают, что резкое ухудшение ситуации в экономике заставит Банк России на заседании 19 июня пойти на снижение ставки сразу на 75 базисных пункта – c 5.50 до 4.25%.
Profinance.ru 08:19
Общество
В США уволили женщину, ложно обвинившую чернокожего американца
Чернокожий американец, прогуливаясь по парку в Нью-Йорке сделал замечание белокожей женщине, которая выгуливала свою собаку без поводка, что запрещено правилами парка.
ИА Красная Весна вчера в 17:29
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
Здоровье
Врачи попросили Путина ввести мораторий на уголовные дела против них
Врачи и юристы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить от уголовной ответственности медицинских работников, действия которых подпадают под несколько статей УК РФ, на время пандемии коронавирусной инфекции.
Daily Storm вчера в 16:08
Космос
Астрономы нашли недостающую материю Вселенной
РИА Новости 11:00
Футбол
Штутгарт – Гамбург: подходящая манера игры
С учетом манеры игры команд, цифр по сезону ожидаю осторожного матча с небольшим количеством угловых.
Legalbet 10:53
Наука
Ученые приближаются к созданию более мощных и долговечных аккумуляторов
Что касается пожарной безопасности, то и здесь твердотельные аккумуляторы лучше, так как не содержат жидкий электролит между анодом и катодом.
Дни24 13:09
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на трассе «Биробиджан – Унгун – Ленинское» (ВИДЕО)
РИА Биробиджан 19:22
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
BFM.ru 16:34
Здоровье
Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени
Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой 25 мая в 15:07
Экономика
С 1 августа увеличатся накопительные пенсии
Будет пересчитан размер накопительных пенсий для граждан Российской Федерации. Это произойдет 1 августа, сообщил Пенсионный фонд России.
Знамя труда (Альметьевск) вчера в 15:18