Здоровье

Эхо МосквыЭхо МосквыМосковские больницы из-за коронавируса перестали пускать посетителей

Постановление выпустила главный санитарный врач столицы Елена Андреева, - пишет РБК. О выполнении распоряжения уже отчитались ряд столичных медицинских учреждений.
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с чего всё началось

Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса

Об отмене дня открытых дверей объявлено также на Instagram-странице больницы имени А. К. Ерамишанцева РБК направил запрос в Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. По состоянию на 13 марта в России выявлено 11 новых случаев заражения COVID-19.
РБКвчера в 13:02

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Из-за коронавируса в больницы Москвы прекращают пускать посетителей

REGNUMвчера в 16:50

Больницы Москвы ограничили посещение пациентов из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 15:20

Московские больницы из-за коронавируса перестали пускать посетителей

Эхо Москвывчера в 13:31

Больницы Москвы закрыли для посетителей из-за коронавируса

News.ruвчера в 14:10

В Москве приняли новые меры из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 13:53

В столичные больницы перестали пускать посетителей из-за коронавируса

Росбалтвчера в 14:30

Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса

РБКвчера в 13:02
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В Грозном сегодня состоялся матч 22-го тура чемпионата России по футболу между местным "Ахматом" и "Динамо".
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