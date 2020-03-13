Здоровье
Эхо МосквыМосковские больницы из-за коронавируса перестали пускать посетителей
Постановление выпустила главный санитарный врач столицы Елена Андреева, - пишет РБК. О выполнении распоряжения уже отчитались ряд столичных медицинских учреждений.
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с чего всё началось
Об отмене дня открытых дверей объявлено также на Instagram-странице больницы имени А. К. Ерамишанцева РБК направил запрос в Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. По состоянию на 13 марта в России выявлено 11 новых случаев заражения COVID-19.РБКвчера в 13:02
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввёл запрет на проведение массовых мероприятий.
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У Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор сообщил о том, что в его семье произошла потеря из-за коронавируса.
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Бышовец рассказал о проблемах «Зенита»
Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах «Зенита» в первых матчах года.
Общество
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Похудевшая звезда Comedy Woman удивила поклонников новой фигурой
Звезда юмористического шоу Comedy Woman Надежда Ангарская показала свое новое постройневшее тело, удивив поклонников кардинальным преображением.
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Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
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Автомобильный специалист Алексей Ревин объяснил, чем грозит автомобилю так называемый пенсионерский стиль вождения — движение медленнее общей скорости потока.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
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Названы тяжелые последствия коронавируса для легких
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Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
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«Ахмат» уступил в Грозном «Динамо»
В Грозном сегодня состоялся матч 22-го тура чемпионата России по футболу между местным "Ахматом" и "Динамо".