Коронавирус

ТВ ЦентрТВ ЦентрМосковские больницы закрыли для посещений

Московские больницы закрыли для посещения. При этом посылки с гостинцами по-прежнему можно передавать больным, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы. О состоянии здоровья пациента можно узнать у лечащего или дежурного врача в определенные часы.
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«В городских поликлиниках, как в детских, так и взрослых, временно отменена плановая диспансеризация населения и профилактические медицинские осмотры», — добавили в Оперативном штабе
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Телеканал 360°08:53

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В московских больницах временно прекращен доступ посетителей к пациентам

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:52

В больницах Москвы приостановили допуск посетителей к пациентам

RT на русском09:06

Депздрав: Стационары Москвы закрыты для посещения, но всем пациентам по-прежнему можно передать гостинцы

Агентство Москва08:22

Стационары Москвы закрыли для посетителей до особого распоряжения

Вечерняя Москва08:54

Московские больницы закрыли для посещения

Москва 2408:51

Круглосуточные стационары в больницах Москвы закрыли для посещения

ТАСС08:47

Закрытым в больницах на карантин пациентам разрешили передавать продукты

РБК10:05
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Политика

Мишустин заявил о неблагоприятном сценарии развития коронавируса

Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию.
Lenta.ru 10:12
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП под Саратовом

RT на русском 16:00
Здоровье

Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса

Пульмонолог добавил, что иммуноглобулины помогают предотвратить у больных наступление фазы сепсиса.
RT на русском 07:21
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Инфорос вчера в 10:24
Общество

Около 1,2 миллиарда человек находятся под угрозой из-за опасной жары

Районы с населением около 1,2 миллиарда человек могут ежегодно подвергаться опасности из-за сильной жары и влажности с учетом выбросов парниковых газов.
iReactor 01:48
Общество

Власти Испании ограничат передвижение по стране из-за коронавируса

Правительство Испании запретит все перемещения жителей страны, кроме как в случаях крайней необходимости.
ТАСС 09:41
Общество

Семья Семака отправилась на карантин из-за вспышки коронавируса

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергей Семака, приняла решение вместе с детьми отправиться на карантин из-за вспышки нового коронавируса.
NewInform 16:13
Политика

США ввели запрет на въезд из Великобритании и Ирландии

США вводят запрет на въезд из Великобритании и Ирландии из-за коронавируса, сообщил вице-президент Майк Пенс.
РИА Новости 13:21
Хоккей

«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ

Финский клуб Континентальной хоккейной лиги "Йокерит" отказался от участия в розыгрыше плей-офф КХЛ.
Газета.Ru 13:38
Гаджеты

В России стартовали продажи смартфонов Samsung Galaxy S20

Astera 12 марта в 06:31
Футбол

На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
РБК 14:06
Биатлон

Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку

РБК 10:01
Музыка

Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров

Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
РИА Новости вчера в 04:12
Биатлон

Самуэльссон об обысках у Логинова на ЧМ: надеюсь, у полиции были действительно серьёзные основания

Могу только выразить надежду, что у полиции были действительно серьёзные основания.
RT на русском 15:42
Общество

Власти Подмосковья ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.
ТАСС 03:54
Космос

NASA приостановило создание окололунной пилотируемой станции Gateway

News.ru 05:52
Происшествия

В Москве спасли женщину, повисшую на уровне девятого этажа

Сотрудники пожарно-спасательного отряда в Москве спасли женщину, которая выпала из окна девятого этажа и зацепилась за кондиционер, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.
РИА Новости 15:26
Кино

На фестивале в Южно-Сахалинске выбрали лучшие сериалы России

Российская газета 06:03
Политика

Националисты из ракетницы обстреляли российское посольство в Киеве

Газета.Ru 15:33
Армия и оружие

Белорусский офицер, после переговоров с НАТО, заболел коронавирусом

Военные проводили переговоры о совместных учениях с НАТО. После того как офицер вернулся на родину, он заразил еще семеро коллег.
Что происходит 15:20
Общество

Латвия объявила о закрытии своих границ из-за коронавируса

Правительство Латвии приняло решение о закрытии сухопутных и воздушных пассажирских перевозок через государственную границу страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 16:26
Здоровье

Минздрав Франции рассказал об опасных при коронавирусе препаратах

Состояние заболевшего новым типом коронавируса может серьезно ухудшить прием противовоспалительных препаратов, например ибупрофена или кортизона.
Известия 15:04
Автоспорт

Бахрейн и Вьетнам отложены, сезон может начаться в Монако

В руководстве Формулы 1 подтвердили очевидное – Гран При Бахрейна и Вьетнама отложены на неопределённый срок, сезон 2020 года может начаться в Монако.
F1news.ru вчера в 08:45
Общество

Во Франции закрываются все кафе, рестораны и кинотеатры

Власти Франции приняли решение закрыть рестораны, кафе, кинотеатры и большую часть магазинов из-за распространения коронавируса в стране.
Вести.Ru 15:54
Общество

Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение

"Рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru 13:35
Авто

Минивэн Buick GL8 Avenir получил серийную четырёхместную версию

Третье поколение минивэна Buick GL8 почти сразу после выхода в 2016-м получило богатую вариацию Avenir с отделкой интерьера из «высококачественной североамериканской бычьей кожи», раздельными креслами второго ряда и галёркой на троих.
Драйв вчера в 05:29
Энергетика

Низкие цены на нефть назвали ненужными Саудовской Аравии и США

Низкие цены не выгодны ни Саудовской Аравии, ни США, подчеркнул Костин.
Lenta.ru 15:07
Экономика

«Ищенко о главном»: поправки в Конституцию РФ, нефтяная война

В новом выпуске «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко прокомментировал важные темы.
Украина.ру вчера в 09:14
Политика

Порошенко вернется на Украину после побега от следствия

Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.
Газета.Ru 12:58
Общество

Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 22:35
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