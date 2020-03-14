с чего всё началось

Из-за угрозы распространения нового типа вируса COVID-19, больницы Москвы временно закрыты для посещения. Также в городских поликлиниках отменена плановая диспансеризация и профилактические медосмотры. По последним данным, в столице подтверждены 24 случая заражения.

Стационары в больницах Москвы закрыли для посетителей

Общество Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.

Общество Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Кино Съемки сериала «Сверхъестественное» остановлены Как сообщает издание Deadline, съемки были официально остановлены в минувшую пятницу, 13 марта.

Технологии Samsung показал новые аккумуляторные батареи для электрокаров Исследователи из Высшего технологического института Samsung (SAIT) и Научно-исследовательского института Samsung в Японии (SRJ) решили удалить металлические литиевые аноды, используемые в твердотельных батареях, и заменить их тонким серебристо-углеродным слоем.

Наука Ученые выяснили, в какой части мозга зарождается страх Ученые обнаружили, что во время стрессовой ситуации гиппокамп выдает реакцию на определенный контекст, кодируя его в память, а миндалевидное тело активирует реакцию в виде страха и другие защитные функции.

Общество В Петербурге отменили массовые мероприятия из-за коронавируса Согласно документу, с 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение в городе на Неве театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и прочих массовых мероприятий с числом участников более 1000 человек.

Хоккей КХЛ прокомментировала ситуацию с коронавирусом Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разместила заявление по поводу пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт организации .

Общество Латвия закроет все международные пассажирские перевозки Латвия приняла решение закрыть все международные пассажирские из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в субботу премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Политика Конституционный суд приступил к проверке поправок в Конституцию Конституционный суд сегодня получил запрос президента Владимира Путина о проверке поправок в Конституцию, после чего приступил к изучению документа.

Футбол В УЕФА высказались о переносе Евро-2020 из-за коронавируса Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин высказалась о возможном переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год из-за распространения коронавируса.

Общество Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.

Гаджеты Der8auer рассказал о пользе эксцентриситета при охлаждении AMD Ryzen Источник изображения: YouTube, Der8auer После длительного молчания по поводу собственных разработок немецкий энтузиаст Роман Хартунг (Roman Hartung) анонсировал специальные наборы креплений Ryzen 3000 OC Bracket Mounts, которые призваны улучшить условия отвода тепла при разгоне 7-нм процессоров AMD семейства Matisse с использованием систем жидкостного охлаждения.

Футбол Бышовец рассказал о проблемах «Зенита» Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах «Зенита» в первых матчах года.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59 Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за последние сутки, все 14 новых заболевших посещали Евросоюз в последние две недели, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.