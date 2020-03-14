Коронавирус
КоммерсантъСтационары в больницах Москвы закрыли для посетителей
Из-за угрозы распространения нового типа вируса COVID-19, больницы Москвы временно закрыты для посещения. Также в городских поликлиниках отменена плановая диспансеризация и профилактические медосмотры. По последним данным, в столице подтверждены 24 случая заражения.
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с чего всё началось
«В городских поликлиниках, как в детских, так и взрослых, временно отменена плановая диспансеризация населения и профилактические медицинские осмотры», — добавили в Оперативном штабе.Телеканал 360°08:53
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В московских больницах временно прекращен доступ посетителей к пациентам
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:52
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Общество
Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам
Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Общество
Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Кино
Съемки сериала «Сверхъестественное» остановлены
Как сообщает издание Deadline, съемки были официально остановлены в минувшую пятницу, 13 марта.
Общество
Восемь человек с коронавирусом выздоровели в Хельсинки
Технологии
Samsung показал новые аккумуляторные батареи для электрокаров
Исследователи из Высшего технологического института Samsung (SAIT) и Научно-исследовательского института Samsung в Японии (SRJ) решили удалить металлические литиевые аноды, используемые в твердотельных батареях, и заменить их тонким серебристо-углеродным слоем.
Наука
Ученые выяснили, в какой части мозга зарождается страх
Ученые обнаружили, что во время стрессовой ситуации гиппокамп выдает реакцию на определенный контекст, кодируя его в память, а миндалевидное тело активирует реакцию в виде страха и другие защитные функции.
Общество
SSJ 100 подал сигнал тревоги из-за поломки кондиционера
Источник агентства пояснил, что сработал датчик поломки кондиционера.
Общество
В Петербурге отменили массовые мероприятия из-за коронавируса
Согласно документу, с 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение в городе на Неве театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и прочих массовых мероприятий с числом участников более 1000 человек.
Общество
Назван единственный континент, где нет коронавируса
Единственным континентом, на котором еще не зафиксировано случаев заражения коронавирусом является Антарктида.
Хоккей
КХЛ прокомментировала ситуацию с коронавирусом
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разместила заявление по поводу пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт организации .
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
Общество
Латвия закроет все международные пассажирские перевозки
Латвия приняла решение закрыть все международные пассажирские из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в субботу премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Музыка
Тверичанка попала на «Голосе» к Меладзе и даст мастер-класс Гагариной
Наставники бурно реагировали на выступление девочки: хлопали, улыбались, удивлялись, Полина Гагарина прикусывала блокнот.
Футбол
«Спартак» обыграл «Оренбург» в гостях
Финансы
Банки начали повышать ставки по ипотеке после падения курса рубля
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке после снижения курса рубля, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей нескольких финансовых организаций.
Политика
Конституционный суд приступил к проверке поправок в Конституцию
Конституционный суд сегодня получил запрос президента Владимира Путина о проверке поправок в Конституцию, после чего приступил к изучению документа.
Футбол
В УЕФА высказались о переносе Евро-2020 из-за коронавируса
Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин высказалась о возможном переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год из-за распространения коронавируса.
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров
9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Общество
Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
Политика
Трамп заявил, что сдал тест на коронавирус
Президент США Дональд Трамп прошел тестирование на заражение коронавирусом, результата еще нет.
Общество
Экономист предсказал череду дефолтов в мире в ближайшее время
В ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Гаджеты
Der8auer рассказал о пользе эксцентриситета при охлаждении AMD Ryzen
Источник изображения: YouTube, Der8auer После длительного молчания по поводу собственных разработок немецкий энтузиаст Роман Хартунг (Roman Hartung) анонсировал специальные наборы креплений Ryzen 3000 OC Bracket Mounts, которые призваны улучшить условия отвода тепла при разгоне 7-нм процессоров AMD семейства Matisse с использованием систем жидкостного охлаждения.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 175 человек
Как сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, общее число жертв приближается полутора тысячам.
Армия и оружие
Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов
Футбол
Бышовец рассказал о проблемах «Зенита»
Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах «Зенита» в первых матчах года.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59
Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за последние сутки, все 14 новых заболевших посещали Евросоюз в последние две недели, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Интернет
Мобильное приложение YouTube получило обновление интерфейса
В настоящее время обновление приложения YouTube доступно всем пользователям мобильных устройств, работающих под управлением Android и iOS.
Авто
Автоэксперт назвал опасность «пенсионерского» стиля езды
Футбол
Очередной футболист «Сампдории» заболел коронавирусом
Футболист итальянской "Сампдории" Фабио Депаоли рассказал о том, что у него обнаружили коронавирус.