с чего всё началось

Московские больницы закрыли для посещения. При этом посылки с гостинцами по-прежнему можно передавать больным, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы. О состоянии здоровья пациента можно узнать у лечащего или дежурного врача в определенные часы.

Политика Порошенко вернется на Украину после побега от следствия Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.

Общество В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.

Путешествия Ростуризм назвал закрытые из-за коронавируса страны Ограничительные меры на въезд иностранцев приняты в Израиле, там с 12 марта всех прибывших в страну отправляют на двухнедельный карантин.

Политика Зеленский подписал указ о закрытии границы из-за коронавируса Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о закрытии границы, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Политика Кравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.

Наука Ученые рассказали о потенциальных мишенях иммунного ответа на коронавирус Исследователи из Института иммунологии в Ла-Хойя (штат Калифорния, США) при помощи коллег из Института Крейга Вентера провели первый в своем роде анализ мишеней иммунного ответа против коронавируса SARS-Cov-2.

Общество Латвия закроет все международные пассажирские перевозки Латвия приняла решение закрыть все международные пассажирские из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в субботу премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Общество Врач из Италии описала смерть зараженных коронавирусом Итальянский врач, работающая в госпитале Сан Карло Борромео в Милане, описала последние моменты жизни зараженных коронавирусом пациентов.

Общество Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Здоровье Названы этапы заражения коронавирусом и ухудшающие состояние препараты 2. Пневмония - девять-четырнадцать дней колонизации бактерий и микроорганизмов в легких и дыхательных путях 3. Дистресс-синдром — если на более ранних этапах больному не была оказана медицинская помощь, он может не справиться с самостоятельным дыханием.

Здоровье В Нижегородской области введены особые меры в связи с коронавирусом Согласно указу, гражданам, посещавшим территории иностранных государств, где были случаи заражения коронавирусом, нужно сообщать о своем прибытии в Россию на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.