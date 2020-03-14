Коронавирус

ТВ ЦентрТВ ЦентрМосковские больницы закрыли для посещений

Московские больницы закрыли для посещения. При этом посылки с гостинцами по-прежнему можно передавать больным, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы. О состоянии здоровья пациента можно узнать у лечащего или дежурного врача в определенные часы.
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«В городских поликлиниках, как в детских, так и взрослых, временно отменена плановая диспансеризация населения и профилактические медицинские осмотры», — добавили в Оперативном штабе
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Телеканал 360°08:53

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В московских больницах временно прекращен доступ посетителей к пациентам

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:52

Круглосуточные стационары в больницах Москвы закрыли для посещения

ТАСС08:47

Закрытым в больницах на карантин пациентам разрешили передавать продукты

РБК10:05

Стационары Москвы закрыли для посетителей до особого распоряжения

Вечерняя Москва08:54

Московские больницы закрыли для посещения

Москва 2408:51

В больницах Москвы приостановили допуск посетителей к пациентам

RT на русском09:06

Депздрав: Стационары Москвы закрыты для посещения, но всем пациентам по-прежнему можно передать гостинцы

Агентство Москва08:22
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Общество

«Корона будет над всеми нами». Ванга предсказала вспышку коронавируса

Незадолго до своей смерти Ванга предсказала, что «корона будет над всеми нами».
В курсе.ру 04:01
Политика

Порошенко вернется на Украину после побега от следствия

Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.
Газета.Ru 12:58
Общество

В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 11:07
Путешествия

Ростуризм назвал закрытые из-за коронавируса страны

Ограничительные меры на въезд иностранцев приняты в Израиле, там с 12 марта всех прибывших в страну отправляют на двухнедельный карантин.
Говорит Москва 05:19
Музыка

Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров

9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Известия вчера в 23:06
Политика

Зеленский подписал указ о закрытии границы из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о закрытии границы, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
РИА Новости 13:00
Шоу-бизнес

Марк Богатырев рассказал, что обрел смысл жизни с Татьяной Арнтгольц

В настоящее время Марк состоит в отношениях с популярной актрисой Татьяной Арнтгольц.
Kleo.ru 05:28
Политика

Кравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.
Российская газета 11:03
Общество

Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 175 человек

От нового коронавируса в Италии за последние сутки умерли 175 человек.
Газета.Ru 13:27
Происшествия

Самолёт Москва — Челябинск экстренно сел в Казани

Казань, 14 марта 2020, 16:15 — REGNUM В Казани срочно приземлился самолёт Москва — Челябинск.
REGNUM 09:15
Наука

Ученые рассказали о потенциальных мишенях иммунного ответа на коронавирус

Исследователи из Института иммунологии в Ла-Хойя (штат Калифорния, США) при помощи коллег из Института Крейга Вентера провели первый в своем роде анализ мишеней иммунного ответа против коронавируса SARS-Cov-2.
Naked Science вчера в 13:22
Финансы

Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля

Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк.
Коммерсантъ 02:07
Шоу-бизнес

Заболевшая топ-модель Хайди Клум не смогла провериться на коронавирус

News.ru 13:06
Хоккей

«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ

Финский "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
Российская газета 11:59
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Экономика

JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса

Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса.
РБК 01:11
Общество

Латвия закроет все международные пассажирские перевозки

Латвия приняла решение закрыть все международные пассажирские из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в субботу премьер-министр Кришьянис Кариньш.
РИА Новости 13:28
Здоровье

Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса

Пульмонолог добавил, что иммуноглобулины помогают предотвратить у больных наступление фазы сепсиса.
RT на русском 07:21
Общество

Врач из Италии описала смерть зараженных коронавирусом

Итальянский врач, работающая в госпитале Сан Карло Борромео в Милане, описала последние моменты жизни зараженных коронавирусом пациентов.
Lenta.ru вчера в 11:52
Футбол

Большинство клубов АПЛ признают «Ливерпуль» чемпионом

Как сообщают СМИ, «Ливерпуль» может стать чемпионом Англии, даже если сезон не будет доигран.
Все про Спорт ру 00:31
Политика

В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
РИА Новости вчера в 23:44
Шоу-бизнес

Александр Гудков признался, что не раз видел Екатерину Варнаву голой

37-летний юморист и сценарист Александр Гудков признался, что не раз видел свою коллегу по КВН и не только Екатерину Варнаву совершенно голой.
Народные новости вчера в 18:25
Религия

В РПЦ решили не отменять службы в храмах из-за коронавируса

Русская православная церковь не собирается закрывать храмы и прекращать богослужения в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV.
РБК 11:13
Общество

Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 07:18
Политика

В США запретят въезд иностранцам из Великобритании и Ирландии

Власти США с понедельника распространяют запрет на въезд в страну на иностранцев из Великобритании и Ирландии - Пенс.
ТАСС 12:59
Здоровье

Названы этапы заражения коронавирусом и ухудшающие состояние препараты

2. Пневмония - девять-четырнадцать дней колонизации бактерий и микроорганизмов в легких и дыхательных путях 3. Дистресс-синдром — если на более ранних этапах больному не была оказана медицинская помощь, он может не справиться с самостоятельным дыханием.
Вести.Ru 08:22
Здоровье

В Нижегородской области введены особые меры в связи с коронавирусом

Согласно указу, гражданам, посещавшим территории иностранных государств, где были случаи заражения коронавирусом, нужно сообщать о своем прибытии в Россию на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.
Ньюс-НН 03:46
Здоровье

В Москве закрыли школу на карантин из-за коронавируса у ребенка

Московскую школу, которую посещала заразившаяся коронавирусом девочка, закрыли на карантин, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по борьбе с вирусом.
Ведомости вчера в 10:31
Происшествия

Более сотни деревьев повалил ураган в Москве, один человек погиб

"По уточненным данным, в результате падения деревьев и рекламных конструкций в городе один человек погиб, не менее трех человек пострадали и госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс вчера в 07:15
Армия и оружие

Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов

Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.
REGNUM вчера в 22:22
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