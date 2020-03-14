Коронавирус
ТВ ЦентрМосковские больницы закрыли для посещений
Московские больницы закрыли для посещения. При этом посылки с гостинцами по-прежнему можно передавать больным, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы. О состоянии здоровья пациента можно узнать у лечащего или дежурного врача в определенные часы.
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с чего всё началось
«В городских поликлиниках, как в детских, так и взрослых, временно отменена плановая диспансеризация населения и профилактические медицинские осмотры», — добавили в Оперативном штабе.Телеканал 360°08:53
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В московских больницах временно прекращен доступ посетителей к пациентам
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:52
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Общество
«Корона будет над всеми нами». Ванга предсказала вспышку коронавируса
Незадолго до своей смерти Ванга предсказала, что «корона будет над всеми нами».
Политика
Порошенко вернется на Украину после побега от следствия
Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.
Общество
В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
Путешествия
Ростуризм назвал закрытые из-за коронавируса страны
Ограничительные меры на въезд иностранцев приняты в Израиле, там с 12 марта всех прибывших в страну отправляют на двухнедельный карантин.
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров
9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Политика
Зеленский подписал указ о закрытии границы из-за коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о закрытии границы, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Шоу-бизнес
Марк Богатырев рассказал, что обрел смысл жизни с Татьяной Арнтгольц
В настоящее время Марк состоит в отношениях с популярной актрисой Татьяной Арнтгольц.
Политика
Кравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.
Общество
Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 175 человек
От нового коронавируса в Италии за последние сутки умерли 175 человек.
Происшествия
Самолёт Москва — Челябинск экстренно сел в Казани
Казань, 14 марта 2020, 16:15 — REGNUM В Казани срочно приземлился самолёт Москва — Челябинск.
Наука
Ученые рассказали о потенциальных мишенях иммунного ответа на коронавирус
Исследователи из Института иммунологии в Ла-Хойя (штат Калифорния, США) при помощи коллег из Института Крейга Вентера провели первый в своем роде анализ мишеней иммунного ответа против коронавируса SARS-Cov-2.
Финансы
Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля
Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк.
Хоккей
«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ
Финский "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
Экономика
JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса
Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса.
Общество
Латвия закроет все международные пассажирские перевозки
Латвия приняла решение закрыть все международные пассажирские из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в субботу премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Здоровье
Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса
Пульмонолог добавил, что иммуноглобулины помогают предотвратить у больных наступление фазы сепсиса.
Общество
Врач из Италии описала смерть зараженных коронавирусом
Итальянский врач, работающая в госпитале Сан Карло Борромео в Милане, описала последние моменты жизни зараженных коронавирусом пациентов.
Футбол
Большинство клубов АПЛ признают «Ливерпуль» чемпионом
Как сообщают СМИ, «Ливерпуль» может стать чемпионом Англии, даже если сезон не будет доигран.
Политика
В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
Шоу-бизнес
Александр Гудков признался, что не раз видел Екатерину Варнаву голой
37-летний юморист и сценарист Александр Гудков признался, что не раз видел свою коллегу по КВН и не только Екатерину Варнаву совершенно голой.
Религия
В РПЦ решили не отменять службы в храмах из-за коронавируса
Русская православная церковь не собирается закрывать храмы и прекращать богослужения в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Политика
В США запретят въезд иностранцам из Великобритании и Ирландии
Власти США с понедельника распространяют запрет на въезд в страну на иностранцев из Великобритании и Ирландии - Пенс.
Здоровье
Названы этапы заражения коронавирусом и ухудшающие состояние препараты
2. Пневмония - девять-четырнадцать дней колонизации бактерий и микроорганизмов в легких и дыхательных путях 3. Дистресс-синдром — если на более ранних этапах больному не была оказана медицинская помощь, он может не справиться с самостоятельным дыханием.
Здоровье
В Нижегородской области введены особые меры в связи с коронавирусом
Согласно указу, гражданам, посещавшим территории иностранных государств, где были случаи заражения коронавирусом, нужно сообщать о своем прибытии в Россию на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.
Здоровье
В Москве закрыли школу на карантин из-за коронавируса у ребенка
Московскую школу, которую посещала заразившаяся коронавирусом девочка, закрыли на карантин, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по борьбе с вирусом.
Происшествия
Более сотни деревьев повалил ураган в Москве, один человек погиб
"По уточненным данным, в результате падения деревьев и рекламных конструкций в городе один человек погиб, не менее трех человек пострадали и госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Армия и оружие
Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов
Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.