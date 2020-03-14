Коронавирус

ТВ ЦентрТВ ЦентрМосковские больницы закрыли для посещений

Московские больницы закрыли для посещения. При этом посылки с гостинцами по-прежнему можно передавать больным, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы. О состоянии здоровья пациента можно узнать у лечащего или дежурного врача в определенные часы.
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«В городских поликлиниках, как в детских, так и взрослых, временно отменена плановая диспансеризация населения и профилактические медицинские осмотры», — добавили в Оперативном штабе
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Телеканал 360°08:53

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В московских больницах временно прекращен доступ посетителей к пациентам

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:52

Депздрав: Стационары Москвы закрыты для посещения, но всем пациентам по-прежнему можно передать гостинцы

Агентство Москва08:22

Закрытым в больницах на карантин пациентам разрешили передавать продукты

РБК10:05

Стационары Москвы закрыли для посетителей до особого распоряжения

Вечерняя Москва08:54

Московские больницы закрыли для посещения

Москва 2408:51

Круглосуточные стационары в больницах Москвы закрыли для посещения

ТАСС08:47

В больницах Москвы приостановили допуск посетителей к пациентам

RT на русском09:06
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Футбол

Онопко: «ЦСКА уже отыгрывал солидный отрыв в таблице, борьба за чемпионство продолжается»

Тренер ЦСКА Виктор Онопко считает, что борьба за чемпионство в РПЛ не закончена.
Бомбардир.ру 17:53
Футбол

На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
РБК 14:06
Общество

В школах Кузбасса вводится двухнедельный карантин

Рекомендация "ввести для обучающихся общеобразовательных учреждений и организаций дополнительного образования детей двухнедельные каникулы, начиная с 16 марта 2020 г. или перевести обучение в дистанционный режим" содержится в письме департамента образования и науки Кемеровской области, разосланном руководителям муниципальных органов управления образованием.
КузПресс 11:36
Футбол

В УЕФА работают над переносом Евро-2020

Представитель руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин сообщила, что организация работает над вопросом переноса чемпионата Европы 2020 года из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 13:42
Политика

Тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат

Результат теста на коронавирус COVID-19 президента США Дональда Трампа оказался негативным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.
Интерфакс 20:10
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Политика

Россия закрывает сухопутную границу с Польшей и Норвегией

Федеральной службе безопасности, Министерству внутренних дел и Министерству иностранных дел поручено разработать проект о временном приостановлении с 15 марта пропуска иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.
REGNUM 04:46
Здоровье

Кадыров посоветовал не бояться коронавируса

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал людей не паниковать из-за нового коронавируса и укреплять свой иммунитет.
РИА Новости 15:58
Политика

Порошенко досрочно вернулся на Украину

Экс-президент Украины Петр Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании в связи с грядущим закрытием в стране авиасообщения.
РИА Новости 20:21
Футбол

РПЛ сделала заявление о ситуации с проведением матчей при коронавирусе

Решение о порядке проведения матчей следующих туров будет принято во вторник по результатам общего собрания клубов РПЛ и консультации с Российским футбольным союзом с учетом эпидемиологической обстановки.
Sport24.ru 10:44
Здоровье

Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев

Британские ученые призвали власти страны срочно принять более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединенном Королевстве, в противном случае количество заболевших в ближайшие недели может достичь миллионов, предупредили они.
РИА Новости 19:55
Шоу-бизнес

Алсу опубликовала фото с празднования 39-летия Алексея Чумакова

Вчера популярный певец Алексей Чумаков праздновал день рождения.
Вокруг ТВ вчера в 09:09
Общество

Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение

Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:44
Шоу-бизнес

Дочь аптечного блогера Екатерины Диденко узнала о смерти отца

Аптечный блогер очень переживала, как печальную новость воспримет четырехлетняя дочь — ребенок часто спрашивала об отце и не понимала, почему его нет рядом.
StarHit.ru 04:00
Музыка

Группа Little Big снова вырвалась в лидеры на «Евровидении»

Менее чем за сутки видео на песню Uno собрало свыше 4,2 миллиона просмотров. Больше, чем у любой другой песни участников конкурса.
Российская газета вчера в 11:02
Общество

Назван континент без коронавируса

Единственным континентом, где нет коронавируса, оказалась Антарктида, сообщил американский исследовательский университет Джонса Хопкинса.
Взгляд.ру 14:24
Киберспорт

Пиковый онлайн CS:GO превысил миллион игроков

Вечером 14 марта пиковый онлайн Counter-Strike: Global Offensive достиг миллиона пользователей.
CyberSport.ru 10:37
Здоровье

Ученые назвали идеальную для распространения коронавируса температуру

iReactor 12 марта в 20:28
Экономика

Экономисты рассказали, кому может принести выгоду падение курса рубля

Ослабление рубля, вызванное обвалом мировых цен не нефть, может принести выгоду российским экспортерам минеральных удобрений, металлургии и нефтехимии, однако будет ли она ощутимой на фоне перспектив замедления глобального роста из-за последствий коронавируса – вопрос спорный, считают экономисты, опрошенные РИА Новости.
РИА Новости 03:30
Общество

Латвия объявила о закрытии своих границ из-за коронавируса

Правительство Латвии приняло решение о закрытии сухопутных и воздушных пассажирских перевозок через государственную границу страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 16:26
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 09:27
Общество

В Китае от коронавируса за сутки умерли 11 человек

Пекин, 12 марта 2020, 04:24 — REGNUM От коронавируса нового типа в Китае за сутки умерли 11 человек, а общее число жертв достигло 3 169 человек.
REGNUM 11 марта в 21:24
Общество

Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
РБК 03:44
Шоу-бизнес

Кержаков прокомментировал участие Тюльпановой в «Холостяке»

Напоминаем, что холостяком в новом сезоне стал Антон Криворотов.
Gazeta.SPb 18:32
Общество

Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса

Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило МВД страны.
РИА Новости 11:25
Общество

Три человека ранены при обстреле Горловки украинскими силовиками

Политика Сегодня 01:20
Космос

Ученые из разных стран проявили интерес к обсерватории «Спектр-УФ»

РИА Новости 20:47
Общество

Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам

Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Интерфакс вчера в 08:33
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании трех самолетов

5 марта три пассажирских самолета совершили незапланированную посадку из-за поступивших в воздушном пространстве сообщений о «минировании».
Известия 09:21
Общество

Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом.
ТАСС 19:28
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