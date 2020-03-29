Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМосковские депутаты получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции

Московские депутаты за прошедшие выходные получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции в городе. Об этом сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников, передает РИА Новости.
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Мосгордума примет закон об ответственности за нарушения карантина

Интерфакс - Россия14:25

Председатель Мосгордумы возмущён безответственностью участников прогулок

REGNUM14:18

Сотни жалоб на несоблюдение режима самоизоляции поступило в Мосгордуму за выходные

РИАМО14:53

Мосгордума рассмотрит законопроект об ответственности за нарушение карантина

Вечерняя Москва14:33

Мосгордума начала заседание о наказании для нарушивших самоизоляцию

РБК15:14

В Мосгордуме сообщили о сотнях жалоб на несоблюдающих карантин москвичей

Московский Комсомолец14:32

Московские депутаты получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции

Lenta.ru14:55
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Общество

Резцова призналась, что не соблюдает карантин

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
РИА Новости 09:30
Общество

В Китае остановили распространение коронавируса

Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
RT на русском 06:14
Общество

Раскрыты особенности спецпропусков для москвичей

Пропуска для перемещения москвичей по городу будут включать в себя специальные QR-коды.
Lenta.ru 15:14
Футбол

Агент Бикфалви подтвердил, что «Урал» отпустил легионеров домой

Агент полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви Даниэл Драгош подтвердил, что екатеринбургский клуб принял решение отпустить иностранных игроков команды домой.
Bookmaker-ratings.ru 11:38
Общество

Движение автотранспорта в Москве не будет ограничено

"Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом Сергея Собянина не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.
Интерфакс 14:07
Общество

Власти Москвы выплатят компенсации безработным из-за новых ограничений

Власти Москвы выплатят безработным жителям столицы компенсации из-за ограничений, которые вводятся в городе на фоне распространения коронавируса.
Известия 13:11
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Газета.Ru 13:41
Общество

Подмосковье вводит дополнительные ограничения из-за коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса.
Российская газета 14:01
Общество

В правительстве задумались об ограничении передвижений по России

Российское правительство рассматривает возможность ограничения передвижений по России на фоне эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 04:40
Общество

Ванга предсказала, когда закончится эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса продолжает наращивать темпы, заражая все больше человек. Однако предсказание об этом давала еще Ванга.
ФАН 14:16
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Экономика

Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса

Мантуров в своем письме отметил, что из-за распространения коронавируса оборот предприятий общепита, непродовольственной торговли и бытовых услуг в России снизился на 50–80%.
Известия 09:43
Общество

Четыре пациента с коронавирусом скончались в России за сутки

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM По данным столичного оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве скончался 90-летний пациент с пневмонией.
REGNUM 04:46
Общество

В Москве откроют дежурные группы в детсадах и начальных классах

Дежурные группы до 12 человек организуют в столичных детских садах и школах из дошкольников и учащихся с первого по четвертый класс, чьи родители вынуждены работать на следующей неделе, сообщается на сайте мэра Москвы.
РИА Новости 02:47
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия вчера в 20:28
Общество

Собянин призвал москвичей соблюдать дистанцию в общественных местах

Настоятельно рекомендую работающим магазинам и аптекам, где это возможно, - сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было выдерживать дистанцию друг от друга в 1,5-2 м. Проявите ответственность - помогите гражданам соблюдать эту дистанцию.
Агентство Москва 03:34
Общество

В Москве начали по громкой связи призывать не покидать дома

В Москве сотрудники экстренных служб с помощью громкоговорителей, установленных на машинах, призывают жителей покинуть парки и скверы и находиться дома на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
RT на русском 09:42
Здоровье

Грейпфрут в сочетании с лекарствами может быть смертельно опасен

Фрукт содержит вещества, которые могут влиять на концентрацию токсинов в крови, а также эффективность лекарств.
Life.ru 14:41
Политика

Сторонник Зеленского обратился в СБУ и ГБР после обнародования записей с его братом

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился в госбюро расследований и Службу безопасности Украины, так как в сеть слили видео, на котором его брат Денис Ермак говорит, что претендует на должность заместителя министра инфраструктуры.
Газета.Ru 11:52
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air.
Коммерсантъ 10:07
Общество

Умер бывший глава Мосгоризбиркома Горбунов

Бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов умер в возрасте 66 лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.
Коммерсантъ 08:23
Армия и оружие

Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады

Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады.
Lenta.ru вчера в 18:35
Общество

Ушел из жизни писатель Юрий Бондарев

Газета.Ru 13:54
Транспорт

В Москве продлят действие проездных из-за мер против коронавируса

Проездные билеты на общественный транспорт продлят всем москвичам, которые не используют их ни разу за время нерабочей недели с 28 марта по 3 апреля.
РБК 14:07
Шоу-бизнес

45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой

Напомним, Божена Рынска через полгода после смерти мужа — политолога и одного из создателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко — сделала неожиданное заявление.
Летидор 14:14
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:40
Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".
РИА Новости 14:29
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс вчера в 09:48
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Алексей Валерьевич Шапошников
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Председатель Московской городской думы с 24 сентября 2014 года. Кандидат юридических наук. Член Общественного научно-методического консультативного совета при ЦИК РФ.
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