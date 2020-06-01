Религия
ИнтерфаксМосковские храмы откроются для прихожан 6 июня
По благословению патриарха Кирилла 6 июня, накануне праздника Троицы, храмы Москвы откроются для прихожан спустя почти два месяца карантина. Как сообщает в понедельник рабочая группа при патриархе, храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове будут открыты уже со 2 июня.
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Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
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«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
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Путин отправил в отставку четырех генералов
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей ряда высокопоставленных силовиков.
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Российская газета 09:33
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Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что утверждения о причастности России к беспорядкам в Соединенных Штатах не имеют под собой оснований, а также представляют из себя грязные методы и манипуляцию информацией.
Военное дело 05:53
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Украина предложила вернуться к «будапештскому формату» переговоров
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Илон Маск по-русски ответил Рогозину
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Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
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В Нью-Йорке ввели комендантский час из-за беспорядков
Власти американского штата Нью-Йорк приняли решение ввести комендантский час из-за акций протеста после убийства Джорджа Флойда в Миннесоте.
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В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
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