с чего всё началось

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил, что практика посещения кладбищ на Пасху сложилась в советское время и не относится к церковным традициям.

Энергетика Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.

Здоровье Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса Одним из способов профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли.

Происшествия СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.

Здоровье В России начали лечить коронавирус новым способом В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице № 52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.

Гаджеты LG показала новый дизайн смартфона В качестве ещё одного нового элемента дизайна LG называет концепцию 3D Arc Design, где края дисплея и задней части изогнуты симметрично для «более естественного ощущения» в руке.

Шоу-бизнес Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.

Общество Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ Предметы по выбору на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в этом году сдавать не будут, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев в прямом эфире портала "Будущее России".

Политика В Швеции призвали возобновить санкции против России Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Общество Стас Михайлов мог переболеть коронавирусом Вчера, как сообщал «Рамблер», Михайлов рассказал, что некоторое время назад почувствовал недомогание, принял его за бронхит, а позже был госпитализирован с диагнозом двухсторонняя пневмония.

Общество Песков рассказал о покупке блокатора вирусов Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.

Политика Дмитрий Овсянников лишился партбилета Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.

Политика Россия окажет Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом «По поручению Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — приводит сообщение Минобороны РИА Новости.

Общество На нарушителей самоизоляции в Москве составлено более 400 протоколов Начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин сообщил, что с начала действия режима самоизоляции на нарушителей составлено уже более 400 административных протоколов.