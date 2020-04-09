Коронавирус
РИА НовостиМосковские кладбища закрыли для посещения
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил, что практика посещения кладбищ на Пасху сложилась в советское время и не относится к церковным традициям.
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с чего всё началось
Согласно документу, опубликованном на сайте городской мэрии, до окончания режима повышенной готовности кладбища открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах.Известия11:38
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Посещение кладбищ в Москве временно приостановлено
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:06
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Энергетика
Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти
Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
Происшествия
ФСБ задержала жителя Крыма за публичные призывы к экстремизму
Крымчанина, задержали сотрудники ФСБ за публичные призывы к экстремизму.
Финансы
Курс евро опустился ниже 80 рублей, доллар — до 72,9 рубля
В последний раз за доллар давали меньше 73 рублей 13 марта, а курс евро опускался ниже 80 рублей 6 марта.
Здоровье
Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса
Одним из способов профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли.
Происшествия
На Кубани суды прекратили 17 дел о нарушении карантина
Приняв во внимание реальные обстоятельства дела, суд постановил прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
Происшествия
СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев
Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Здоровье
В России начали лечить коронавирус новым способом
В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице № 52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
Общество
Мишустин поддержал заморозку цен на продукты
Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение «Единой России» по заморозке цен на продукты.
Происшествия
В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей
В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Гаджеты
LG показала новый дизайн смартфона
В качестве ещё одного нового элемента дизайна LG называет концепцию 3D Arc Design, где края дисплея и задней части изогнуты симметрично для «более естественного ощущения» в руке.
Шоу-бизнес
Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца
Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ
Предметы по выбору на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в этом году сдавать не будут, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев в прямом эфире портала "Будущее России".
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Общество
Стас Михайлов мог переболеть коронавирусом
Вчера, как сообщал «Рамблер», Михайлов рассказал, что некоторое время назад почувствовал недомогание, принял его за бронхит, а позже был госпитализирован с диагнозом двухсторонняя пневмония.
Общество
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Происшествия
Заразившая людей главный инфекционист Ставрополья рассказала о «святом долге»
Все контакты Санниковой (несколько десятков человек – студенты, коллеги, пациенты) были обследованы и отправлены на самоизоляцию.
Общество
Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня
Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
Общество
В двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ
Коммунальные службы в некоторых регионах предъявили потребителям перерасчеты за отопление и капремонт, размеры которых достигают 30 тысяч рублей, пишет "МК".
Происшествия
В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Футбол
Холанд: «Мне нельзя себя переоценивать, есть игроки и посильнее»
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд порассуждал о качестве своей игры и собственных амбициях.
Политика
Россия окажет Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом
«По поручению Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — приводит сообщение Минобороны РИА Новости.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Общество
На нарушителей самоизоляции в Москве составлено более 400 протоколов
Начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин сообщил, что с начала действия режима самоизоляции на нарушителей составлено уже более 400 административных протоколов.
Общество
В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Политика
Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Киберспорт
Пустошь изменится: релизный трейлер Fallout 76: Wastelanders
Bethesda незадолго до выхода Fallout 76: Wastelanders показала релизный трейлер расширения, которое успели дважды отложить.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.