Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМосковские кладбища закрыли для посещения

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил, что практика посещения кладбищ на Пасху сложилась в советское время и не относится к церковным традициям.
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с чего всё началось
Согласно документу, опубликованном на сайте
 городской мэрии, до окончания режима повышенной готовности кладбища открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах.
Известия11:38

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Столичные некрополи временно закрыты для посещений

Вечерняя Москва13:32

Московские кладбища закрыли для посещения

РИА Новости12:04

Собянин ограничил доступ на клабдища до окончания самоизоляции

Интерфакс10:22

Столичные кладбища закроют для посещений из-за коронавируса

Москва 2410:06

Посещение кладбищ в Москве временно приостановлено

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:06

Столичные кладбища закроют для посещений из-за коронавируса

Агентство Москва10:04

Кладбища Москвы закрыли для посещения

Телеканал 360°12:00
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Политика

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Известия 15:58
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Россия и Саудовская Аравия договорились по нефти

Lenta.ru 16:27
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Здоровье

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В шоу «Маска» появятся Динозавр и Человек-зеркало

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Уткин о карантине: «Вас посадили в тюрьму за ваши деньги»

Журналист Василий Уткин высказался на тему пандемии коронавируса в России.
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Наука

Найден подавляющий коронавирус за двое суток препарат

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Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Газета.Ru 07 апреля в 11:56
Здоровье

Минздрав обновил список препаратов для лечения COVID-19

Минздрав России обновил список препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 12:20
Политика

Путин освободил от должности замглавы МВД Романова

Заместитель министра внутренних дел России Александр Романов освобожден от занимаемой должности.
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Общество

Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

По решению Ленинского районного суда, жителю Петербурга, гулявшему со своим малолетним ребенком на детской площадке, несмотря на ограничения из-за коронавируса, назначен административный штраф в 15 тысяч рублей, передает РИА Новости.
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Часы на крыше небоскреба в Японии подтвердили гипотезу Эйнштейна

Исследователи из Японии получили экспериментальное доказательство гипотезы Альберта Эйнштейна, согласно которой время ускоряется при ослаблении гравитации.
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Энергетика

Нефть обвалилась на фоне переговоров стран ОПЕК+

На фоне новых подробностей переговоров цена на июньский фьючерс марки Brent опустилась более чем на 3%, до 31,67 долларов за баррель, майские фьючерсы на поставку нефти WTI упала более чем на 5%, до 23,24 долларов за баррель.
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В России упрощается порядок регистрации безработных

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства об упрощенном порядке регистрации безработных россиян на бирже труда, передает "Интерфакс".
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Происшествия

В Воронеже задержали женщину, которая сбежала из больницы

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С 16 апреля в Epic Games Store будут раздавать Just Cause 4

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Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

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Скрывшая поездку в Испанию инфекционист не считает себя виноватой

Бывший главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заболевшая COVID-19, "абсолютно" не считает себя виноватой.
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Боярская показала подписчикам старшего сына-именинника

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WomanHit.ru вчера в 09:32
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Город32 вчера в 09:38
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На Ямале умер мужчина, зараженный коронавирусом

В Ямало-Ненецком автономном округе умер мужчина с подтвержденным случаем заражения коронавирусной инфекцией.
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Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ вчера в 11:33
Происшествия

Умер первый сотрудник «Газпрома» от коронавируса

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Белоруссия запросила у России снижения цены на газ в 2020 году

«Белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — приводит БЕЛТА слова министра.
RT на русском 06:47
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