Коронавирус
Вести.RuМосковские клубы просят отложить начало тренировок
Как информирует "Спорт-Экспресс", "Спартак", ЦСКА, "Локомотив" и "Динамо" попросили РФС отложить возобновление групповых тренировок для всех команд премьер-лиги до 1 июня. Это связано с тем, что до 31 мая в Москве будут действовать жесткие ограничительные меры.
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Московские клубы просят отложить начало тренировок из-за карантина в столице
Спорт-Экспрессвчера в 11:05
Четыре московских клуба РПЛ просят отложить возобновление тренировок до 1 июня
Metaratingsвчера в 11:27
«СЭ»: «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Динамо» попросят РФС отложить дату начала тренировок
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