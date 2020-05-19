Как информирует "Спорт-Экспресс", "Спартак", ЦСКА, "Локомотив" и "Динамо" попросили РФС отложить возобновление групповых тренировок для всех команд премьер-лиги до 1 июня. Это связано с тем, что до 31 мая в Москве будут действовать жесткие ограничительные меры.

Гаджеты AMD пошла на попятную: платам на B450 и X470 прикрутят поддержку Zen 3 Во время презентации чипсета AMD B550 компания AMD представила слайд, которым явно дала понять, что с процессорами на базе Zen 3 будут совместимы только материнские платы на базе AMD B550 и X570, тогда как более старые чипсеты такой совместимости не предоставят. 2

Общество Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника. 882

Экономика Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). 287

Политика СМИ: против Порошенко возбудили дело о госизмене Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко после публикации компромата на него депутатом Верховной рады Андреем Деркачом, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в офисе генпрокурора. 8

Энергетика Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть. 1,5K

Космос К чему приведет начавшийся солнечный минимум Некоторые ученые предполагают, что затяжной солнечный минимум может привести к потере урожая, голоду и жестокому холоду.

Космос «Джеймс Уэбб» сложили в полетную конфигурацию Специалисты, работающие с космическим телескопом «Джеймс Уэбб», успешно сложили его в конфигурацию, в которой он будет находиться под обтекателем ракеты-носителя «Ариан 5» во время полета в космос.

Политика Трамп назвал спикера Палаты представителей США «больной женщиной» Globallookpress Президент США Дональд Трамп назвал спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси "больной женщиной".

Экономика Десятки стран оказались на грани разорения Десятки стран мира оказались на грани разорения из-за большого госдолга и слабой фискальной политики.

Происшествия Названы распространенные нарушения пожарной безопасности в больницах Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства, в результате удалось выявить свыше 11 тысяч нарушений требований пожарной безопасности.

Общество Скончался экс-кандидат в губернаторы Приморья Алексей Тимченко В разные годы жизни успел показать себя с лучшей профессиональной стороны в коммерческих структурах и в инспекции ФНС России во Владивостоке, занимал место председателя Общественного совета по развитию бизнеса в Приморье, с 2015 года являлся главой регионального отделения «Деловой России» в Приморском крае, ему удалось надолго сплотить деловое сообщество родного региона. 1

Кино Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести Академия киноискусств рассматривает перенос 93-й премии «Оскар», которая запланирована на февраль 2021 года, сообщает Variety со ссылкой на несколько источников.

Политика Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook. 13

Общество В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов. 189

Общество Омский губернатор спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионе "Пик (заболеваемости коронавирусом), по данным специалистов, прогнозируется примерно к концу мая, с учётом той динамики заболевших (которая есть сейчас), мы рассчитываем, что к началу июня мы выйдем на плато, и тогда мы можем вести речь уже о снятии ограничений", - предположил губернатор Омской области, отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции, которая прошла в онлайн-режиме. 82

Здоровье Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило тысячу Всего на 19 мая в Алтайском крае у 1014 человек выявлен COVID-19, в числе инфицированных 129 детей. 262

Общество Путин провел совещание с правительством по мерам поддержки населения Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с участием представителей правительства и различных ведомств. 31

Шоу-бизнес Регина Тодоренко подарила награду «Женщина года» Маргарите Грачевой Грачева оказалась первым блогером, который не обрушился с критикой на Регину Тодоренко после ее неосторожного высказывания о женщинах, переживших домашнее насилие. 5

Футбол Роналду впервые провел тренировку с «Ювентусом» после карантина На сегодняшнем занятии впервые присутствовал форвард Криштиану Роналду. 5 мая португалец вернулся в Турин.

Технологии Microsoft объявила о создании суперкомпьютера для компании Илона Маска Создание суперкомпьютера произведено эксклюзивно, а заказчиком разработки стала некоммерческая исследовательская организация OpenAI, основали которую руководитель SpaceX Илон Маск и экс-глава венчурного фонда Y Combinato Сэм Альтман. 4

Музыка Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире. 721

Общество Лагард: ЕЦБ продолжит QE, несмотря на позицию суда Германии Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что регулятор продолжит осуществлять программы покупки облигаций, несмотря на то что высший суд Германии поставил под сомнение законность одной из них, пишет Bloomberg. 1

Армия и оружие Малый ракетный корабль «Павловск» будет заложен летом 2020 года Четвертый по счету малый ракетный корабль "Павловск" проекта 22800 для Тихоокеанского флота (ТОФ), вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", заложат летом 2020 года, сообщил в среду в интервью "Красной звезде" командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.