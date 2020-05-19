Коронавирус
Вести.RuМосковские клубы просят отложить начало тренировок
Как информирует "Спорт-Экспресс", "Спартак", ЦСКА, "Локомотив" и "Динамо" попросили РФС отложить возобновление групповых тренировок для всех команд премьер-лиги до 1 июня. Это связано с тем, что до 31 мая в Москве будут действовать жесткие ограничительные меры.
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Автоматически обработаны 7192 источника, обновлено в 16:14, Ашберн
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 12:52
Общество
Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:17
Игры
Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?
Канберра, 19 мая 2020, 15:15 — REGNUM Первые игроки ремастера Mafia II остались недовольны качеством проекта.
REGNUM 08:15
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Общество
Порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году определили в России
ОГЭ в этом году отменен совсем. ЕГЭ будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.
Время Н 16 мая в 10:39
Кино
Актриса «Офиса» напишет продолжение комедии «Блондинка в законе»
Американская актриса и сценаристка Минди Кейлинг, известная по участию в сериале «Офис», напишет продолжение комедии «Блондинка в законе».
News.ru 11:28
Общество
Медсестра в Туле из-за жары вынуждена была придти на работу в бикини
Медсестра работает в инфекционном госпитале Тульской областной клинической больницы и из-за сильной жары решила надеть под выданный ей защитный костюм только купальник-бикини.
REGNUM 16:09
Общество
Владимир Путин проводит совещание по доплатам медикам
На сегодняшнем совещании Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ряде регионов деньги медикам выплачивались не те, о которых говорилось на совещаниях, а все кто с самого начала участвовал в борьбе с коронавирусом и пострадал, должны получить страховые выплаты.
Черновик 08:28
Происшествия
Возбуждено дело из-за свалки вакцин от гриппа в лесу Дзержинска
Уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) возбуждено по факту обнаружения 67 коробок с вакциной от гриппа в лесу под Дзержинском.
Newsroom24 10:16
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Общество
Собянин рассказал об условии разрешения прогулок в Москве
Власти Москвы разрешат прогулки и занятия спортом на улице, когда в городе начнёт снижаться количество смертей пациентов с коронавирусной инфекцией и сократится число тяжелобольных, а количество новых выявленных случаев коронавирусной инфекции будет измеряться не в тысячах, а в десятках или сотнях.
RT на русском 15:39
Политика
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
Политика
В Госдуму поступили поправки о поддержке граждан и бизнеса
Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил правительственные поправки к законопроекту о поддержке граждан и бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции в профильный комитет по бюджету и налогам, а также первому вице-спикеру нижней палаты парламента Александру Жукову («Единая Россия»).
REGNUM 05:41
Наука
Назвали ускоряющий выздоровление от коронавируса препарат
Сайт интересных новостей 14:39
Авто
Авторынок Европы показал крупнейшее падение в истории в апреле
Пандемия нового коронавируса, парализовавшая европейский автопром и работу большинства местных автодилеров, привела к крупнейшему падению рынка за всю историю.
Автоновости дня 03:27
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Шоу-бизнес
В Лас-Вегасе нашли мертвыми актера из «Сумерек» и его девушку
Полиция уже установила, что тело молодого человека принадлежит 30-летнему актёру Грегори Тайри Бойсу, который получил известность благодаря съемкам в фильме «Сумерки».
Bimru.ru 04:36
Экономика
Банки РФ предлагают ввести для ипотечных заемщиков аналог ОСАГО
Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного первым зампредам Банка России Дмитрию Тулину и Сергею Швецову, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 02:30
Здоровье
Назван самый опасный для молодежи симптом коронавируса
Инсульт может угрожать молодым людям, которые болеют коронавирусом.
Лезги газет 09:39
Политика
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»
Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором говорилось, что советский контингент был оккупационным.
Газета.Ru 07:45
Хоккей
Названы самые высокооплачиваемые хоккеисты КХЛ и СКА
Самым высокооплачиваемым хоккеистом петербургского СКА в новом сезоне станет защитник Игорь Ожиганов с зарплатой в 75 млн рублей.
78.ru 01:40
Общество
Петербуржец подал иск на Смольный против масочного режима
Петербургский городской суд принял заявление горожанина, который просит признать недействительным пункт постановления Смольного о введении в городе обязательного масочного режима.
DP.RU 05:12
Армия и оружие
В России создан материал, маскирующий военную технику под сугробы
Отмечается, что данный материал снижает дальность обнаружения военной техники в три-четыре раза.
Мой Брянск 17 мая в 03:25
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой
Как сообщает РБК, телеведущая Региона Тодоренко передала статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, оставшейся без кистей рук по вине мужа.
Инфорос 14:38
Энергетика
Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии
Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs.
Газета.Ru вчера в 12:19
Здоровье
В Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова
Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию.
Башинформ 00:30
Экономика
Россия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:56
Хоккей
Аким Алиу: «Стив Дауни – расист-социопат. Он сделал мою жизнь адом»
В команде был парень – топовый проспект, будущая звезда НХЛ, – и он посмотрел на меня, Акима Алиу, и решил сделать мою жизнь настоящим адом.
Sports.ru 14:53