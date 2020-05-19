Как информирует "Спорт-Экспресс", "Спартак", ЦСКА, "Локомотив" и "Динамо" попросили РФС отложить возобновление групповых тренировок для всех команд премьер-лиги до 1 июня. Это связано с тем, что до 31 мая в Москве будут действовать жесткие ограничительные меры.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Экономика Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года. 338

Общество Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет «Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве. 1,1K

Фигурное катание Алина Загитова отмечает 18-летие Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. 6

Кино Актриса «Офиса» напишет продолжение комедии «Блондинка в законе» Американская актриса и сценаристка Минди Кейлинг, известная по участию в сериале «Офис», напишет продолжение комедии «Блондинка в законе».

Общество Владимир Путин проводит совещание по доплатам медикам На сегодняшнем совещании Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ряде регионов деньги медикам выплачивались не те, о которых говорилось на совещаниях, а все кто с самого начала участвовал в борьбе с коронавирусом и пострадал, должны получить страховые выплаты. 13

Происшествия Возбуждено дело из-за свалки вакцин от гриппа в лесу Дзержинска Уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) возбуждено по факту обнаружения 67 коробок с вакциной от гриппа в лесу под Дзержинском. 47

Общество Собянин рассказал об условии разрешения прогулок в Москве Власти Москвы разрешат прогулки и занятия спортом на улице, когда в городе начнёт снижаться количество смертей пациентов с коронавирусной инфекцией и сократится число тяжелобольных, а количество новых выявленных случаев коронавирусной инфекции будет измеряться не в тысячах, а в десятках или сотнях. 2,1K

Политика На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. 203

Политика В Госдуму поступили поправки о поддержке граждан и бизнеса Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил правительственные поправки к законопроекту о поддержке граждан и бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции в профильный комитет по бюджету и налогам, а также первому вице-спикеру нижней палаты парламента Александру Жукову («Единая Россия»). 4

Общество В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru. 1,1K

Шоу-бизнес В Лас-Вегасе нашли мертвыми актера из «Сумерек» и его девушку Полиция уже установила, что тело молодого человека принадлежит 30-летнему актёру Грегори Тайри Бойсу, который получил известность благодаря съемкам в фильме «Сумерки».

Экономика Банки РФ предлагают ввести для ипотечных заемщиков аналог ОСАГО Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного первым зампредам Банка России Дмитрию Тулину и Сергею Швецову, с которым ознакомилось РИА Новости. 60

Хоккей Названы самые высокооплачиваемые хоккеисты КХЛ и СКА Самым высокооплачиваемым хоккеистом петербургского СКА в новом сезоне станет защитник Игорь Ожиганов с зарплатой в 75 млн рублей.

Общество Петербуржец подал иск на Смольный против масочного режима Петербургский городской суд принял заявление горожанина, который просит признать недействительным пункт постановления Смольного о введении в городе обязательного масочного режима. 282

Здоровье В Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию. 337

Экономика Россия сокращает вложения в госдолг США Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости". 17