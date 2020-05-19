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Вести.RuВести.RuМосковские клубы просят отложить начало тренировок

Как информирует "Спорт-Экспресс", "Спартак", ЦСКА, "Локомотив" и "Динамо" попросили РФС отложить возобновление групповых тренировок для всех команд премьер-лиги до 1 июня. Это связано с тем, что до 31 мая в Москве будут действовать жесткие ограничительные меры.
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СМИ: Московские клубы просят отложить возобновление тренировок

Матч ТВ12:39

Московские клубы РПЛ просят отложить начало тренировок — СМИ

LiveSport.ru13:09

Московские клубы просят отложить начало тренировок

Вести.Ru12:56

Московские клубы хотят попросить РФС отложить начало тренировок

Газета.Ru14:05

Четыре московских клуба просят РФС отложить начало тренировок

Спорт день за днем11:49

Московские клубы просят отложить начало тренировок из-за карантина в столице

Спорт-Экспресс11:05

«СЭ»: «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Динамо» попросят РФС отложить дату начала тренировок

Бомбардир.ру11:32
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Экономика

Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет

Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 12:52
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Общество

Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет

«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
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Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?

Канберра, 19 мая 2020, 15:15 — REGNUM Первые игроки ремастера Mafia II остались недовольны качеством проекта.
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
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Общество

Порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году определили в России

ОГЭ в этом году отменен совсем. ЕГЭ будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.
Время Н 16 мая в 10:39
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Кино

Актриса «Офиса» напишет продолжение комедии «Блондинка в законе»

Американская актриса и сценаристка Минди Кейлинг, известная по участию в сериале «Офис», напишет продолжение комедии «Блондинка в законе».
News.ru 11:28
Общество

Медсестра в Туле из-за жары вынуждена была придти на работу в бикини

Медсестра работает в инфекционном госпитале Тульской областной клинической больницы и из-за сильной жары решила надеть под выданный ей защитный костюм только купальник-бикини.
REGNUM 16:09
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Происшествия

В Подмосковье вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку: экипаж погиб

Вести.Ru 14:52
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Общество

Владимир Путин проводит совещание по доплатам медикам

На сегодняшнем совещании Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ряде регионов деньги медикам выплачивались не те, о которых говорилось на совещаниях, а все кто с самого начала участвовал в борьбе с коронавирусом и пострадал, должны получить страховые выплаты.
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Происшествия

Возбуждено дело из-за свалки вакцин от гриппа в лесу Дзержинска

Уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) возбуждено по факту обнаружения 67 коробок с вакциной от гриппа в лесу под Дзержинском.
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Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
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Общество

Собянин рассказал об условии разрешения прогулок в Москве

Власти Москвы разрешат прогулки и занятия спортом на улице, когда в городе начнёт снижаться количество смертей пациентов с коронавирусной инфекцией и сократится число тяжелобольных, а количество новых выявленных случаев коронавирусной инфекции будет измеряться не в тысячах, а в десятках или сотнях.
RT на русском 15:39
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Политика

На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
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Политика

В Госдуму поступили поправки о поддержке граждан и бизнеса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил правительственные поправки к законопроекту о поддержке граждан и бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции в профильный комитет по бюджету и налогам, а также первому вице-спикеру нижней палаты парламента Александру Жукову («Единая Россия»).
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Наука

Назвали ускоряющий выздоровление от коронавируса препарат

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Авто

Авторынок Европы показал крупнейшее падение в истории в апреле

Пандемия нового коронавируса, парализовавшая европейский автопром и работу большинства местных автодилеров, привела к крупнейшему падению рынка за всю историю.
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Общество

В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
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В Лас-Вегасе нашли мертвыми актера из «Сумерек» и его девушку

Полиция уже установила, что тело молодого человека принадлежит 30-летнему актёру Грегори Тайри Бойсу, который получил известность благодаря съемкам в фильме «Сумерки».
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Экономика

Банки РФ предлагают ввести для ипотечных заемщиков аналог ОСАГО

Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО, следует из письма Ассоциации банков России (АБР), направленного первым зампредам Банка России Дмитрию Тулину и Сергею Швецову, с которым ознакомилось РИА Новости.
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Назван самый опасный для молодежи симптом коронавируса

Инсульт может угрожать молодым людям, которые болеют коронавирусом.
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Кино

Okko покажет историю жизни Натали Вуд и новый триллер «Сторожка»

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Политика

Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»

Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором говорилось, что советский контингент был оккупационным.
Газета.Ru 07:45
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Хоккей

Названы самые высокооплачиваемые хоккеисты КХЛ и СКА

Самым высокооплачиваемым хоккеистом петербургского СКА в новом сезоне станет защитник Игорь Ожиганов с зарплатой в 75 млн рублей.
78.ru 01:40
Общество

Петербуржец подал иск на Смольный против масочного режима

Петербургский городской суд принял заявление горожанина, который просит признать недействительным пункт постановления Смольного о введении в городе обязательного масочного режима.
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Армия и оружие

В России создан материал, маскирующий военную технику под сугробы

Отмечается, что данный материал снижает дальность обнаружения военной техники в три-четыре раза.
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Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой

Как сообщает РБК, телеведущая Региона Тодоренко передала статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, оставшейся без кистей рук по вине мужа.
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Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии

Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs.
Газета.Ru вчера в 12:19
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В Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию.
Башинформ 00:30
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Россия сокращает вложения в госдолг США

Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:56
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Хоккей

Аким Алиу: «Стив Дауни – расист-социопат. Он сделал мою жизнь адом»

В команде был парень – топовый проспект, будущая звезда НХЛ, – и он посмотрел на меня, Акима Алиу, и решил сделать мою жизнь настоящим адом.
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