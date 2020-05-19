Как информирует "Спорт-Экспресс", "Спартак", ЦСКА, "Локомотив" и "Динамо" попросили РФС отложить возобновление групповых тренировок для всех команд премьер-лиги до 1 июня. Это связано с тем, что до 31 мая в Москве будут действовать жесткие ограничительные меры.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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Общество Собянин рассказал, когда москвичам разрешат прогулки Прогулки в Москве разрешат поле того, как начнётся снижение числа заболеваний и смертности от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1". 1,6K

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Политика На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри. 147

Наука Насекомые по запаху нашли яблоню в виртуальной реальности Протестированные двукрылые успешно находили объекты (яблони или цветки) в виртуальном пространстве, даже если для этого нужно было двигаться против ветра.

Экономика Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале Согласно прогнозу Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, во втором квартале 2020 года падение ВВП России может составить 18%, Центробанк ожидает падения российской экономики на 8%. Минэкономразвития представит в правительство свой прогноз социально-экономического развития на 2020–2022 годы в среду, 20 мая. 1

Экономика Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года. 170

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Общество Итальянцы жалуются на завышение цен в барах и парикмахерских Итальянская ассоциация потребителей Codacons начала получать жалобы жителей Италии на завышение цен в барах и парикмахерских.

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Футбол Саенко объяснил, почему завершил карьеру в «Спартаке» в 27 лет Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Иван Саенко рассказал, почему завершил карьеру в 27 лет.

Происшествия На Кубани выявили 93 новых случая коронавируса за сутки Оперативный штаб Краснодарского края сообщил утром во вторник, 19 мая о 93 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в регионе. 852