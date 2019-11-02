Сирийских боевиков вооружали из Москвы Как стало известно "Ъ", тепловизоры и другое снаряжение для стрелкового оружия сирийские боевики получали прямо из Москвы. Поставки в течение двух лет, установило ФСБ, осуществляли двое азербайджанцев, владевшие цехом по производству пахлавы.

с чего всё началось

Как выяснило следствие, коммерсанты отправили знакомому в Турцию тепловизоры, прицелы и бинокли на общую сумму около 30 млн рублей, которые они покупали в московских магазинах. Из Турции снаряжение направлялось в Сирию, к боевикам различных террористических групп.

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