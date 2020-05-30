Коронавирус

Псковское агентство информацииПсковское агентство информацииМосковские медики прибыли в Псков

Семь опытных московских медицинских специалистов прибыли в Псков для оказания помощи региону в борьбе с коронавирусом 30 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Сейчас медиков разместили в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье».
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ВИДЕО: Московские врачи прибыли в Псков

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Бригада врачей из Москвы прибыла в Псковскую область для помощи в борьбе с коронавирусом

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Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:36
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