Экономика
Lenta.ruМосковские новостройки прибавили в цене
Средняя стоимость московской квартиры на первичном рынке в октябре 2019 года выросла на 1,7 процента и составила 10,23 миллиона рублей. В годовой же динамике стоимость квадратного метра в новостройках массового сегмента выросла почти на девять процентов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты: за год цена квартир в столичных новостройках выросла на 9%, а количество ДДУ упало на 20%
Единый ресурс застройщиков15 ноября в 08:13
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 06:26, Вашингтон
Здоровье
Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному
Первые симптомы рака легких включают приступы кашля и затрудненное дыхание, которые часто напоминают симптомы простуды.
Политика
Большинство россиян негативно оценили отношения с США
Большинство россиян — 85% — негативно оценивают нынешние отношения России и США, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа.
Кино
Селин Дион назвала причины гибели персонажа Ди Каприо в «Титанике»
Технологии
Google внезапно расширила стартовую линейку Stadia почти в два раза
На прошлой неделе Google анонсировала стартовую линейку Google Stadia, в которую, к удивлению многих геймеров, вошли только 12 игр.
Происшествия
Предполагаемый убийца главы центра «Э» Ингушетии арестован заочно
Картоеву следственным органом заочно уже предъявлено обвинение по двум пунктам части 2 статьи 105 УК РФ - за убийство двух лиц, совершенное группой по предварительному сговору, а также по части 3 статьи 222 УК РФ - за незаконный оборот оружия.
Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
Политика
Кремль прокомментировал изменения в структуре «Яндекса»
Изменения в структуре управления компании «Яндекс» являются корпоративными делами компании и не согласовываются с администрацией президента РФ.
Политика
Кремль подтвердил саммит «нормандской четверки» 9 декабря
Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) запланирован на 9 декабря в Париже, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Россия передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе
Москва передала украинской стороне задержанные год назад корабли, сообщили в МИД России.
Происшествия
При стрельбе в Калифорнии погибли четыре человека
Согласно последней информации осведомленных СМИ, в результате случившегося погибли четыре человека.
Происшествия
Шестерых жительниц Удмуртии осудили за продажу девушек в Бахрейн
Шестерых жительниц Воткинска в Удмуртии осудили за продажу девушек в сексуальное рабство в Бахрейн.
Политика
Песков оценил данные Украины для следственной группы по делу МН17
Часть материалов, поступающих в ССГ, идёт из Украины, которая, по мнению Пескова, «несёт ответственность за несвоевременное закрытие воздушного пространства» в момент трагедии.
Экономика
Акционер Aurus купит 50% конструкторского бюро «Вертолетов России»
Эмиратский холдинг Tawazun - акционер Aurus - приобретет 50% акций компании "ВР-Технологий" (входит в холдинг "Вертолеты России"), которая занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников.
Происшествия
Пропал заместитель главы Северо-Западной таможни
Об исчезновении сотрудника таможни стало известно в понедельник, 18 ноября.
Футбол
Футболист Нобоа считает Сочи лучшим городом России
Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что Сочи является лучшим городом России, в котором он жил.
Общество
Владелец толстого кота может стать акционером «Аэрофлота»
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Общество
СК назвал причины обыска в мэрии Бийска
СУ СК России по Алтайскому краю заявило, что обыски в мэрии Бийска связаны с расследованием дела о халатности при строительстве жилья.
Хоккей
Кузнецов об Овечкине: Таких хоккеистов я больше не увижу
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением об именитом одноклубнике Александре Овечкин.
Кино
«Джокер» собрал в мировом прокате больше миллиарда долларов
Шоу-бизнес
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана поздравил себя с днем рождения
Максим Виторган на своей странице поблагодарил уже бывшую жену за рождение сына.
Политика
В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Совета Евросоюза (ЕС) о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Экономика
В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.