Экономика

Lenta.ruLenta.ruМосковские новостройки прибавили в цене

Средняя стоимость московской квартиры на первичном рынке в октябре 2019 года выросла на 1,7 процента и составила 10,23 миллиона рублей. В годовой же динамике стоимость квадратного метра в новостройках массового сегмента выросла почти на девять процентов.
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Новостройки Москвы продолжают расти в цене

Mockva.ru03:33

Новостройки в Москве вновь подорожали

Live2402:15

Замерли в ожидании

Строительная Газета15 ноября в 08:27

Московские новостройки прибавили в цене

Моя Москва.онлайн01:07

Московские новостройки прибавили в цене

Lenta.ruвчера в 23:02

Эксперты: за год цена квартир в столичных новостройках выросла на 9%, а количество ДДУ упало на 20%

Единый ресурс застройщиков15 ноября в 08:13

Стоимость новостроек в Москве за год выросла на 9%

Моссовет01:16
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Здоровье

Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному

Первые симптомы рака легких включают приступы кашля и затрудненное дыхание, которые часто напоминают симптомы простуды.
MedikForum.ru 15 ноября в 22:00
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Большинство россиян негативно оценили отношения с США

Большинство россиян — 85% — негативно оценивают нынешние отношения России и США, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа.
РБК 05:49
Кино

Селин Дион назвала причины гибели персонажа Ди Каприо в «Титанике»

News.ru вчера в 10:06
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Google внезапно расширила стартовую линейку Stadia почти в два раза

На прошлой неделе Google анонсировала стартовую линейку Google Stadia, в которую, к удивлению многих геймеров, вошли только 12 игр.
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Предполагаемый убийца главы центра «Э» Ингушетии арестован заочно

Картоеву следственным органом заочно уже предъявлено обвинение по двум пунктам части 2 статьи 105 УК РФ - за убийство двух лиц, совершенное группой по предварительному сговору, а также по части 3 статьи 222 УК РФ - за незаконный оборот оружия.
Российская газета 03:59
Общество

Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации

Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
РБК 06:05
Политика

Кремль прокомментировал изменения в структуре «Яндекса»

Изменения в структуре управления компании «Яндекс» являются корпоративными делами компании и не согласовываются с администрацией президента РФ.
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Политика

Кремль подтвердил саммит «нормандской четверки» 9 декабря

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) запланирован на 9 декабря в Париже, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:06
Политика

Россия передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе

Москва передала украинской стороне задержанные год назад корабли, сообщили в МИД России.
РИА Новости 05:54
Происшествия

При стрельбе в Калифорнии погибли четыре человека

Согласно последней информации осведомленных СМИ, в результате случившегося погибли четыре человека.
Аргументы недели 02:08
Происшествия

Шестерых жительниц Удмуртии осудили за продажу девушек в Бахрейн

Шестерых жительниц Воткинска в Удмуртии осудили за продажу девушек в сексуальное рабство в Бахрейн.
Российская газета 04:22
Политика

Песков оценил данные Украины для следственной группы по делу МН17

Часть материалов, поступающих в ССГ, идёт из Украины, которая, по мнению Пескова, «несёт ответственность за несвоевременное закрытие воздушного пространства» в момент трагедии.
News.ru 05:47
Экономика

Акционер Aurus купит 50% конструкторского бюро «Вертолетов России»

Эмиратский холдинг Tawazun - акционер Aurus - приобретет 50% акций компании "ВР-Технологий" (входит в холдинг "Вертолеты России"), которая занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников.
ТАСС 05:41
Происшествия

Пропал заместитель главы Северо-Западной таможни

Об исчезновении сотрудника таможни стало известно в понедельник, 18 ноября.
Gazeta.SPb 05:48
Футбол

Футболист Нобоа считает Сочи лучшим городом России

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что Сочи является лучшим городом России, в котором он жил.
RT на русском 03:16
Общество

Владелец толстого кота может стать акционером «Аэрофлота»

РИА Новости 03:10
Происшествия

На Урале подполковник полиции насмерть сбил пенсионерку

REGNUM 04:35
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
РБК 16 ноября в 16:51
Армия и оружие

В Сирии начал работу восьмой российско-турецкий патруль

РИА Новости 02:55
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность 03:29
Общество

СК назвал причины обыска в мэрии Бийска

СУ СК России по Алтайскому краю заявило, что обыски в мэрии Бийска связаны с расследованием дела о халатности при строительстве жилья.
Газета.Ru 05:20
Хоккей

Кузнецов об Овечкине: Таких хоккеистов я больше не увижу

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением об именитом одноклубнике Александре Овечкин.
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«Джокер» собрал в мировом прокате больше миллиарда долларов

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Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана поздравил себя с днем рождения

Максим Виторган на своей странице поблагодарил уже бывшую жену за рождение сына.
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Общество

Суд признал погибшим захваченного боевиками ИГ россиянина

Газета.Ru 01:34
Политика

В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Совета Евросоюза (ЕС) о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.
Известия 05:15
Кино

Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино

Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Газета.Ru вчера в 18:02
Экономика

В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников

Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
РИА Новости 16 ноября в 04:55
Общество

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
РИА Новости 01:23
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Алтайская правда вчера в 18:50
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