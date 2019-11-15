Экономика

Lenta.ruLenta.ruМосковские новостройки прибавили в цене

Средняя стоимость московской квартиры на первичном рынке в октябре 2019 года выросла на 1,7 процента и составила 10,23 миллиона рублей. В годовой же динамике стоимость квадратного метра в новостройках массового сегмента выросла почти на девять процентов.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Новостройки Москвы продолжают расти в цене

Mockva.ru03:33

Новостройки в Москве вновь подорожали

Live2402:15

Московские новостройки прибавили в цене

Моя Москва.онлайн01:07

Стоимость новостроек в Москве за год выросла на 9%

Моссовет01:16

Новостройки Новой Москвы стали резко дорожать

Строительная Газета03:03

Московские новостройки прибавили в цене

Lenta.ruвчера в 23:02

Эксперты: за год цена квартир в столичных новостройках выросла на 9%, а количество ДДУ упало на 20%

Единый ресурс застройщиков15 ноября в 08:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Политика

В ДНР ответили на планы Украины депортировать жителей Донбасса

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) не допустят реализации плана Киева по депортации жителей Донбасса.
Lenta.ru 02:58
Политика

Совет ЕС разрешил упростить визовый режим с Белоруссией

В официальном журнале Евросоюза появился текст постановления Совета ЕС о готовности подписать соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией.
Rambler News Service 04:15
Политика

В Польше дали советы Зеленскому по возврату Крыма и Донбасса

Globallookpress Экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский дал советы Украине по возвращению в состав страны полуострова Крым и регионов Донбасса.
РЕН ТВ вчера в 17:03
Культура

В петербургском Манеже открывается выставка Дейнеки и Самохвалова

18 ноября в Манеже Санкт-Петербурга для посетителей открывается выставка работ Александра Дейнеки и Александра Самохвалова.
REGNUM 03:35
Общество

Минобороны подало против производителя ракет «Союз» миллиардный иск

Иск о взыскании более 2 млрд рублей подан Министерством обороны России в отношении самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».
REGNUM 03:08
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва вчера в 08:24
Политика

В Грузии начались акции протеста оппозиционных сил

Парламентская газета вчера в 08:13
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 16 ноября в 05:29
Происшествия

Суд заочно арестовал предполагаемого убийцу главы Центра «Э» Ингушетии

РБК 04:11
Политика

Новый премьер Молдавии летит в Москву

Новый премьер Молдавии Ион Кику сообщил о намерении совершить первый зарубежный визит - в Россию.
Московский Комсомолец 03:47
Происшествия

При стрельбе на вечеринке в США убиты 4 человека

В городе Фресно в Калифорнии неизвестный открыл стрельбу на домашней вечеринке, передает CNN.
Газета.Ru 03:18
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

На проезжей части дороги произошел конфликт между 68-летним водителем и 43-летним пешеходом - тот якобы переходил дорогу в неположенном месте.
Газета.Ru вчера в 06:29
Общество

«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
Политика

В Керчи буксируют задержанные украинские военные корабли

В Керчи началась буксировка задержанных Россией украинских военных кораблей, которые 25 ноября прошлого года нарушили территориальную границу РФ.
РЕН ТВ вчера в 04:05
Музыка

Ротару возвращается в Россию на заработки

ТК Звезда вчера в 10:53
Авто

Составлен топ-5 самых ожидаемых кроссоверов в России

Сделав свою собственную выборку, эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.
Автоновости дня вчера в 06:48
Игры

В Age of Empires IV не будет микротранзакций

Игромания.ру 02:40
Единоборства

Ковалев назвал профанами тех, кто верил в его победу над Альваресом

Россиянин признался, что у него не было шансов одолеть именитого Сауля Альвареса, а также назвал "профанами" всех тех, кто ставил на его победу.
Газета.Ru 01:53
Общество

Владелец толстого кота станет акционером «Аэрофлота»

Вести.Ru 03:27
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов требует уменьшить алименты старшей дочери в 8 раз

Летом Тарасову удалось погасить крупный долг по алиментам, а теперь намерен и вовсе уменьшить сумму выплат.
StarHit.ru 00:00
Политика

Россияне стали меньше восхищаться Путиным

В мае ВЦИОМ провел опрос россиян, результаты которого показали, что доля респондентов, назвавших имя президента в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%. Этот показатель стал минимальным с января 2006 года.
РБК 03:51
Происшествия

Пожар на складе на северо-западе Москвы потушен

По данным источника "Интерфакса", возгорание произошло на территории автосервиса.
Интерфакс 03:22
Общество

Минкомсвязь предупредила об отказе бесплатно выделить частоты для 5G

Минкомсвязь готовится внести изменения в Концепцию создания и развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в России, согласно которым частоты 4,4–4,9 ГГц будут выставлены на торги, хотя ранее ведомство обещало выделить их операторам бесплатно.
РБК 03:00
Экономика

ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу

С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Коммерсантъ 02:46
Политика

Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
Ведомости вчера в 10:28
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
РБК 16 ноября в 16:51
Здоровье

Врач рассказала о вреде устройств для нагревания никотина

Доктор медицинских наук, профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины ДПО ОмГМУ, врач-пульмонолог Мария Вершинина в беседе с "Российской газетой" заявила, что устройства для нагревания никотина не решают проблему формирования зависимости и токсического действия вещества, то есть не уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов.
РИА Новости 03:33
Происшествия

Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
REGNUM вчера в 09:51
Происшествия

ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Подмосковье

Газета.Ru 00:53
Общество

«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену

Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное