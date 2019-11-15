Средняя стоимость московской квартиры на первичном рынке в октябре 2019 года выросла на 1,7 процента и составила 10,23 миллиона рублей. В годовой же динамике стоимость квадратного метра в новостройках массового сегмента выросла почти на девять процентов.

Общество В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.

Футбол Кейн забил 12-й гол и возглавил бомбардирскую гонку отбора Евро-2020 Капитан сборной Англии Харри Кейн отличился в заключительном матче отборочного турнира Евро-2020 против Косово (4:0). Мяч стал для него 12-м в 8 играх, это позволило форварду «Тоттенхэма» выйти на чистое первое место в гонке бомбардиров турнира.

Технологии В РФ появится приложение для определения состояния двигателя авто По задумке создателей, специально обученный алгоритм искусственного интеллекта сможет автоматически определять возраст и пробег автомобиля и, в случае выявления неисправности (-ей), рекомендовать пользователю обратиться в сервис или сразу записывать его на ремонт.

Происшествия СМИ сообщили об обысках в Сибирском отделении РАН «Возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации коттеджа, в котором на данный момент проживают члены семьи бывшего председателя Сибирского отделения Российской Академии наук», — уточняет СМИ.

Общество Убийца аспирантки Олег Соколов оказался бытовым пьяницей Убийца аспирантки Олег Соколов оказался бытовым пьяницей Историк устраивал загулы и позволял себе страшные вещи.

Здоровье Перечислены продукты для укрепления суставов Медицинские специалисты из Университета Вашингтона проинформировали о том, что существуют некоторые полезные продукты, прием в пищу которых поможет облегчить симптомы при суставных заболеваниях.

Происшествия Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода В Гидрометцентре рассказали о надвигающихся на север европейской части России, а также на Урал и Сибирь холодных циклонах.

Политика Близкие к Кремлю эксперты описали «идеального губернатора» Как поменялись выборы Близкий к внутриполитическому блоку Кремля Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подготовил практические рекомендации для врио губернаторов (есть в распоряжении РБК) — как им строить собственные кампании, формировать имидж и работать с избирателями.