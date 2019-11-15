Экономика

Lenta.ruLenta.ruМосковские новостройки прибавили в цене

Средняя стоимость московской квартиры на первичном рынке в октябре 2019 года выросла на 1,7 процента и составила 10,23 миллиона рублей. В годовой же динамике стоимость квадратного метра в новостройках массового сегмента выросла почти на девять процентов.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Названы московские новостройки с самыми дешевыми квартирами

Lenta.ru07:03

Эксперты: за год цена квартир в столичных новостройках выросла на 9%, а количество ДДУ упало на 20%

Единый ресурс застройщиков15 ноября в 08:13

Новостройки в Москве вновь подорожали

Live2402:15

Стоимость новостроек в Москве за год выросла на 9%

Моссовет01:16

Московские новостройки прибавили в цене

Моя Москва.онлайн01:07

Новостройки Москвы продолжают расти в цене

Mockva.ru03:33

Замерли в ожидании

Строительная Газета15 ноября в 08:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото Натальи Ветлицкой в новом имидже

7Дней.ру 04:00
Общество

«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена

Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Газета.Ru вчера в 22:20
Происшествия

На Урале подполковник полиции насмерть сбил пенсионерку

В Свердловской области высокопоставленный сотрудник полиции насмерть сбил пенсионерку. Трагедия произошла в городе Кушве, пишут местные СМИ.
REGNUM 04:35
Музыка

Пригожин: Ротару возвращается в Россию не ради заработка

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что артистка любит российскую публику и приезжает не из-за денег.
Говорит Москва 05:05
Авто

Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E

В стандартной комплектации кроссовер будет оснащаться светодиодными фарами и задними фонарями, беспроводной зарядкой для телефона, спутниковой навигационной системой и системой безопасности и помощи семейства Ford CoPilot 360 и 360 Assist 2.0.
SpeedMe вчера в 21:56
Политика

Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Россия передала Украине корабли, задержанные во время конфликта в Керченском проливе, произошедшего в 2018 г. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.
Ведомости 05:33
Энергетика

Нефть «зациклилась» на переговорах США — Китай

На выходных чиновники США и Китая провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждали заключение первой фазы торгового соглашения.
REGNUM 02:13
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Профиль 16 ноября в 03:02
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

В китайском издании Sohu опубликована статья, в которой автор назвал четыре, по его мнению, слабые стороны России.
RT на русском вчера в 22:18
Здоровье

Врач-остеопат предупредил об опасности выпяченного живота

По словам врача, частой причиной выпяченного живота может стать опущение внутренних органов.
Вечерняя Москва 05:37
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва вчера в 08:24
Игры

Новую игру из серии Half-Life могут анонсировать до конца года

Инсайдерская информация сообщает, что на ближайшем The Game Awards 2019 разработчики представят очередную игру по франшизе Half-Life.
Vevby.ru 03:22
Политика

Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
REGNUM 06:38
Гаджеты

Samsung Galaxy S11 получит обычный экран

В Сети появились новые сведения о характеристиках смартфона Samsung Galaxy S11.
UfaTime.ru 03:55
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании 1944 года

Минобороны рассекретило документы, приуроченные к 75-летнию Словацкого национального восстания 1944 года.
РБК вчера в 17:48
Общество

В Венеции ожидают новый пик наводнения

Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
РИА Новости вчера в 04:25
Фигурное катание

Немецкая фигуристка назвала четверные прыжки «цирком на льду»

Немка назвала четверной прыжок модой и цирком на льду, а не искусством.
Чемпионат 06:52
Армия и оружие

Россия получила первые заявки на экспортный Су-34

Россия получила первые заявки от иностранных заказчиков на экспортную версию истребителя-бомбардировщика Су-34.
Известия 01:44
Политика

Порошенко обвинил Россию в планах ГБР снять с него неприкосновенность

Экс-президент Украины и депутат Верховной рады Пётр Порошенко заявил, что Государственное бюро расследований (ГБР) желает добиться снятия с него депутатской неприкосновенности «по российскому заказу».
RT на русском 06:23
Общество

В Томской области 31 декабря сделали выходным днем

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря, который приходится на последнюю субботу года.
Известия 06:48
Общество

Депутат Горелкин отзовет законопроект о значимых интернет-ресурсах

Депутат Госдумы Антон Горелкин отзовет из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах, сообщил он в своем Telegram-канале.
Ведомости 07:09
Общество

Высокую смертность на российских дорогах связали с их протяженностью

Ранее Тодт заявил, что главными причинами высокой смертности на российских дорогах являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем и недостаточно активное преследование нарушителей.
Lenta.ru 06:42
Авто

Новое поколение Kia Optima дебютирует в декабре

Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia в скором времени представит новое поколение модели Optima.
Goroday.ru вчера в 06:26
Происшествия

Обыски в СО РАН связали с незаконной приватизацией коттеджа

Уголовное дело, в рамках которого сегодня, 18 ноября, проходят обыски в Сибирском отделении РАН, может быть связано с незаконной приватизацией коттеджа на ул. Мальцевой, сообщает «Академ-Онлайн».
REGNUM вчера в 23:21
Политика

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс 03:20
Политика

Евросоюз упростит визовый режим с Белоруссией

Совет Евросоюза утвердил решение о подписании визового соглашения с Белоруссией.
Lenta.ru 04:36
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
РБК 16 ноября в 16:51
Армия и оружие

Курды попытались сжечь броневик «Тайфун» российской военной полиции

Военное обозрение 05:51
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 вчера в 06:04
Экономика

ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу

С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Коммерсантъ 02:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное