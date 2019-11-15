Экономика

Lenta.ruLenta.ruМосковские новостройки прибавили в цене

Средняя стоимость московской квартиры на первичном рынке в октябре 2019 года выросла на 1,7 процента и составила 10,23 миллиона рублей. В годовой же динамике стоимость квадратного метра в новостройках массового сегмента выросла почти на девять процентов.
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Новостройки в Москве вновь подорожали

Live2402:15

Стоимость новостроек в Москве за год выросла на 9%

Моссовет01:16

Замерли в ожидании

Строительная Газета15 ноября в 08:27

Новостройки Москвы за месяц выросли в цене

Радио Комсомольская правдавчера в 23:42

Московские новостройки прибавили в цене

Lenta.ruвчера в 23:02

Эксперты: за год цена квартир в столичных новостройках выросла на 9%, а количество ДДУ упало на 20%

Единый ресурс застройщиков15 ноября в 08:13

Московские новостройки прибавили в цене

Моя Москва.онлайн01:07
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Общество

Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети

Петербургский дневник вчера в 07:10
Общество

Минобороны потребовало взыскать с производителя ракет «Союз» ₽2 млрд

Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании почти 2,15 млрд руб. с самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», специализирующегося на выпуске ракет-носителей семейства «Союз» и космических аппаратов дистанционного зондирования поверхности Земли.
РБК 02:29
Происшествия

ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области

РИА Новости 00:51
Общество

«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
Происшествия

При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли четыре человека

РБК 02:10
Экономика

HP отклонила предложение Xerox о покупке

Совет директоров HP Inc единогласно отклонил предложение Xerox Holdings Corp о покупке производителя принтеров и персональных компьютеров.
Интерфакс 02:28
Общество

Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Газета.Ru вчера в 23:47
Происшествия

В Москве прогремели взрывы на складе с газом

Есть опасение, что пламя может перейти и на соседние постройки. Периодически слышны взрывы: очевидно, рвутся газовые баллоны.
Российская газета 02:16
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 21:28
Политика

В 2025 году Россия поставит Индии С-400

Московский Комсомолец 01:14
Общество

Климатическая зима придет в Москву 21 ноября

Синоптик отметил, что в пятницу ночью ожидается минус четыре-девять градусов, днем — от нуля до минус пяти.
РИА Новости вчера в 02:48
Общество

Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета 16 ноября в 04:29
Политика

На Украине высказались об изменении политического строя в России

Украина не может планировать свою политику на основе того, что в России изменится существующий режим.
Lenta.ru 01:32
Политика

В МИД предупредили о рисках для российских компаний после Brexit

Brexit создаст риски для российских экономических операторов на британском рынке, а также негативно скажется на темпах развития мировой и европейской экономик, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
РИА Новости 02:38
Армия и оружие

Россия получила первые заявки на экспортный Су-34

Россия получила первые заявки от иностранных заказчиков на экспортную версию истребителя-бомбардировщика Су-34.
Известия 01:44
Армия и оружие

Новейший китайский авианосец прошёл через Тайваньский пролив

Новейший авианосец китайских ВМС 17 ноября прошёл через Тайваньский пролив и направился на испытания в Южно-Китайское море.
Накануне.Ru 00:30
Общество

Росстат назвал регионы с самыми быстро растущими зарплатами

Как отмечает газета «Известия», на второй строчке Севастополь, где зарплата в среднем выросла на 11,6%. Тройку лидеров замыкает Костромская область с показателем 10,9%. Медленнее всего зарплаты росли в Санкт-Петербурге, Северной Осетии и Калининградской области.
Говорит Москва 01:18
Происшествия

В центре Екатеринбурга на мужчину напали с ножом у магазина

Вечером 17 ноября в центре Екатеринбурга молодой человек получил ножевое ранение. Об этом сообщает портал «Екатеринбург онлайн» и Znak.com.
РБК 02:17
Транспорт

В Госдуме пожаловались на камеры-«капканы» в виде уличных фонарей

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков направит главе администрации президента Антону Вайно обращение в связи с применением в Москве камер «Стрит Фалькон», которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.
РБК 01:28
Музыка

Ротару вернется в Россию на заработки

Lenta.ru вчера в 15:00
Здоровье

Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному

Первые симптомы рака легких включают приступы кашля и затрудненное дыхание, которые часто напоминают симптомы простуды.
MedikForum.ru 15 ноября в 22:00
Политика

The Japan Times назвало Украину брошенной США страной

У издания The Japan Times складывается впечатление, что США бросили Украину перед ключевыми переговорами с Россией.
Московский Комсомолец вчера в 18:56
Политика

Лукашенко усомнился в необходимости интеграции с Россией

По итогам декабрьской встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Дмитрия Пескова пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что интеграция не предусматривает объединения двух стран.
Телеканал 360° вчера в 04:36
Общество

Порноактрисы устроили эротическую фотосессию в британском музее

Девушки в эротических костюмах бортпроводниц устроили фотосессию в английском музее авиации региона Мидленд.
VSE42.RU вчера в 21:54
Экономика

В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей

Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты.
РИА Новости 15 ноября в 03:59
Гаджеты

Xiaomi выпустит самую дорогую версию Redmi Note 8 Pro

Китайская компания Xiaomi выпустит самую дорогую версию Redmi Note 8 Pro с оперативной памятью 8 гигабайт и встроенным накопителем объемом 256 гигабайт.
UfaTime.ru вчера в 14:13
Политика

Кадыров уличил критиков в искажении его слов об убийстве за оскорбления в сети

Lenta.ru 01:39
Армия и оружие

Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС

Коммерсантъ вчера в 22:07
Общество

«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену

Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:41
Политика

В Керчи буксируют задержанные украинские военные корабли

В Керчи началась буксировка задержанных Россией украинских военных кораблей, которые 25 ноября прошлого года нарушили территориальную границу РФ.
РЕН ТВ вчера в 04:05
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