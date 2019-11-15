Экономика

Lenta.ruLenta.ruМосковские новостройки прибавили в цене

Средняя стоимость московской квартиры на первичном рынке в октябре 2019 года выросла на 1,7 процента и составила 10,23 миллиона рублей. В годовой же динамике стоимость квадратного метра в новостройках массового сегмента выросла почти на девять процентов.
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Новостройки в Москве вновь подорожали

Live2402:15

Эксперты: за год цена квартир в столичных новостройках выросла на 9%, а количество ДДУ упало на 20%

Единый ресурс застройщиков15 ноября в 08:13

Московские новостройки прибавили в цене

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Новостройки Москвы за месяц выросли в цене

Радио Комсомольская правдавчера в 23:42

Московские новостройки прибавили в цене

Lenta.ruвчера в 23:02

Стоимость новостроек в Москве за год выросла на 9%

Моссовет01:16

Замерли в ожидании

Строительная Газета15 ноября в 08:27
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Появилось видео с места падения беспилотника под Рязанью

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София Ротару возвращается в Россию на новогодние заработки

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Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
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В Иркутске разоблачили финансовую пирамиду «Ромашка»

Местная жительница в Иркутске создала закрытое сообщество в соцсети, впоследствии выросшее в финансовую пирамиду, которая объявила о приостановлении выплат.
РЕН ТВ 01:26
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В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников

Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
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В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Профиль 16 ноября в 03:02
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