Экономика
Lenta.ruМосковские новостройки прибавили в цене
Средняя стоимость московской квартиры на первичном рынке в октябре 2019 года выросла на 1,7 процента и составила 10,23 миллиона рублей. В годовой же динамике стоимость квадратного метра в новостройках массового сегмента выросла почти на девять процентов.
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Эксперты: за год цена квартир в столичных новостройках выросла на 9%, а количество ДДУ упало на 20%
Единый ресурс застройщиков15 ноября в 08:13
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:27, Ашберн
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