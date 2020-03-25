Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМосковские пенсионеры получили выплату за карантин

Выплату в связи с карантином по коронавирусу получили более 1,6 миллиона московских пенсионеров. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать133

Подробнее о событии

Более 1,6 млн пенсионеров уже получили выплату в связи с карантином

Агентство Москва13:40

Более 1,6 миллиона пенсионеров уже получили выплату в связи с карантином

Москва 2413:40

Более 1,6 миллиона пенсионеров уже получили выплату в связи с карантином

Вечерняя Москва13:56

Выплаты в связи с карантином получили свыше 1,6 млн пенсионеров в Москве

РИАМО14:20

Власти Москвы назвали число получивших деньги из-за карантина пенсионеров

РБК14:02

Московские пенсионеры получили выплату за карантин

Lenta.ru14:08

В мэрии Москвы разъяснили порядок выплат пенсионерам по карантину

ТК Звезда14:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 16:39, Ашберн
Экономика

Проценты по вкладам обложат подоходным налогом

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.
ИА БанкИнформСервис 09:59
Общество

Умерли два пожилых москвича с коронавирусом

Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Газета.Ru 14:04
Общество

В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Газета.Ru 13:32
Общество

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
РИА Новости 15:56
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Общество

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
RT на русском 12:29
Музыка

Metallica запустила серию бесплатных концертов на YouTube

Американская метал-группа Metallica объявила о запуске еженедельных бесплатных концертов в Сети, передает NME.
МИР 24 вчера в 20:14
Игры

Начался тест игры Predator: Hunting Grounds

В ходе тестирования игры, которое намечено на 24-27 марта, владельцы ПК (Epic Store) и PS4 смогут испытать лишь ограниченные возможности персонажей, но и этого вполне хватит, чтобы составить мнение о Predator: Hunting Grounds.
Faktom вчера в 14:33
Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Ведомости 07:45
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Вести.Ru 06:52
Общество

Число случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 136

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине увеличилось со 113 до 136.
RT на русском 16:15
Общество

CNN: США из-за коронавируса могут к лету потерять 14 млн рабочих мест

Распространение коронавируса может привести к потере США 14 млн рабочих мест к лету этого года.
ТАСС 15:52
Общество

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru 15:37
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия 16:00
Музыка

Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big

Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.
ФАН вчера в 21:18
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным

Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Московский Комсомолец 23 марта в 11:16
Здоровье

В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому

Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Известия вчера в 16:37
Игры

Хидэо Кодзима сыграл в Half-Life: Alyx

Японский геймдизайнер и создатель Kojima Productions Хидэо Кодзима поиграл в Half-Life: Alyx и написал об этом в твиттере, опубликовав несколько фотографий.
CyberSport.ru вчера в 05:06
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Общество

Почти 1,8 миллиона жителей Москвы попадают под указ о самоизоляции

В настоящий момент в Москве, по данным департамента труда из социальной защиты, проживает почти 1 миллион 800 тысяч граждан старше 65 лет, большинству из них предписана самоизоляция указом мэры Москвы Сергея Собянина, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 05:54
Общество

Генпрокуратура поручила ФАС проверить законность роста цен на бензин

Генеральная прокуратура России дала поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить законность роста цен на бензин и дизельное топливо.
Известия 10:20
Общество

Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Известия вчера в 07:28
Экономика

ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики

Новые меры ФРС объявлены после того, как целый ряд американских инвестбанков понизил свои прогнозы по экономике США на первое полугодие 2020 года.
РБК 23 марта в 10:53
Происшествия

Четвёртая жертва COVID-19 на Украине скончалась в граничащем с Россией Конотопе

Как сообщило издание Страна.ua скончавшаяся сдала экспресс-тест на COVID-19 которой показал положительный результат.
ИА Новороссия 16:23
Энергетика

США в конце 2019 года обогнали Россию по экспорту СПГ в Европу

США в ноябре 2019 года стали крупнейшими поставщиками сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и по данным на конец февраля сохраняют эту позицию, опережая традиционно главного экспортера СПГ в ЕС Катар, а также Россию, Нигерию и Алжир, заявило управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.
РИА Новости вчера в 20:08
Общество

Власти ОАЭ запретили «Победе» эвакуировать россиян из Дубая

Авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) запретили самолету «Победы» забрать россиян из аэропорта Дубая.
Компания 05:45
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru 14:32
Общество

В США 849 человек умерли от коронавируса

Всего в стране заразились более 60 тысяч человек. В среду, 25 марта, стало известно о том, что в США 849 человек умерли от коронавируса.
Деловое.ТВ 15:50
Происшествия

В Калининграде еще один человек заболел коронавирусом

Как ранее сообщал FlashNord, в Калининграде 5 человек сбежали из-под карантина по коронавирусу.
FlashNord 05:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анастасия Владимировна Ракова
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное