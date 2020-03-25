Коронавирус
Lenta.ruМосковские пенсионеры получили выплату за карантин
Выплату в связи с карантином по коронавирусу получили более 1,6 миллиона московских пенсионеров. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает ТАСС.
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Экономика
Проценты по вкладам обложат подоходным налогом
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил о распространении подоходного налога на проценты по вкладам.
Общество
Умерли два пожилых москвича с коронавирусом
Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Общество
В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Общество
Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса
Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Общество
Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
Музыка
Metallica запустила серию бесплатных концертов на YouTube
Американская метал-группа Metallica объявила о запуске еженедельных бесплатных концертов в Сети, передает NME.
Игры
Начался тест игры Predator: Hunting Grounds
В ходе тестирования игры, которое намечено на 24-27 марта, владельцы ПК (Epic Store) и PS4 смогут испытать лишь ограниченные возможности персонажей, но и этого вполне хватит, чтобы составить мнение о Predator: Hunting Grounds.
Общество
Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Общество
У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус
У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 136
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине увеличилось со 113 до 136.
Общество
CNN: США из-за коронавируса могут к лету потерять 14 млн рабочих мест
Распространение коронавируса может привести к потере США 14 млн рабочих мест к лету этого года.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Музыка
Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big
Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным
Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Здоровье
В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому
Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Игры
Хидэо Кодзима сыграл в Half-Life: Alyx
Японский геймдизайнер и создатель Kojima Productions Хидэо Кодзима поиграл в Half-Life: Alyx и написал об этом в твиттере, опубликовав несколько фотографий.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Общество
Почти 1,8 миллиона жителей Москвы попадают под указ о самоизоляции
В настоящий момент в Москве, по данным департамента труда из социальной защиты, проживает почти 1 миллион 800 тысяч граждан старше 65 лет, большинству из них предписана самоизоляция указом мэры Москвы Сергея Собянина, сообщает "Интерфакс".
Общество
Генпрокуратура поручила ФАС проверить законность роста цен на бензин
Генеральная прокуратура России дала поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить законность роста цен на бензин и дизельное топливо.
Общество
Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Экономика
ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики
Новые меры ФРС объявлены после того, как целый ряд американских инвестбанков понизил свои прогнозы по экономике США на первое полугодие 2020 года.
Происшествия
Четвёртая жертва COVID-19 на Украине скончалась в граничащем с Россией Конотопе
Как сообщило издание Страна.ua скончавшаяся сдала экспресс-тест на COVID-19 которой показал положительный результат.
Энергетика
США в конце 2019 года обогнали Россию по экспорту СПГ в Европу
США в ноябре 2019 года стали крупнейшими поставщиками сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и по данным на конец февраля сохраняют эту позицию, опережая традиционно главного экспортера СПГ в ЕС Катар, а также Россию, Нигерию и Алжир, заявило управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.
Общество
Власти ОАЭ запретили «Победе» эвакуировать россиян из Дубая
Авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) запретили самолету «Победы» забрать россиян из аэропорта Дубая.
Политика
Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму
Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Общество
В США 849 человек умерли от коронавируса
Всего в стране заразились более 60 тысяч человек. В среду, 25 марта, стало известно о том, что в США 849 человек умерли от коронавируса.
Происшествия
В Калининграде еще один человек заболел коронавирусом
Как ранее сообщал FlashNord, в Калининграде 5 человек сбежали из-под карантина по коронавирусу.