Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыМосковские поликлиники привлекут к борьбе с коронавирусом

Более 40 учреждений, оснащенных компьютерной томографией, займутся диагностированием больных и оказанием им амбулаторного лечения. Об этом со ссылкой на мэра Сергея Собянина сообщает «Интерфакс».
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