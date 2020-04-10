Коронавирус
Эхо МосквыМосковские поликлиники привлекут к борьбе с коронавирусом
Более 40 учреждений, оснащенных компьютерной томографией, займутся диагностированием больных и оказанием им амбулаторного лечения. Об этом со ссылкой на мэра Сергея Собянина сообщает «Интерфакс».
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Сергей Собянин: Поликлиники, где есть кабинеты компьютерной томографии, начинают диагностировать больных на коронавирус
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