Московские пропуска для передвижения по городу продлят автоматически на весь период нерабочих дней в России, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на оперштаб по коронавирусу. Их действие заканчивалось 30 апреля.

Московские пропуска для передвижения по городу продлят автоматически

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