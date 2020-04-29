Общество

Lenta.ruLenta.ruМосковские пропуска для передвижения по городу продлят автоматически

Московские пропуска для передвижения по городу продлят автоматически на весь период нерабочих дней в России, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на оперштаб по коронавирусу. Их действие заканчивалось 30 апреля.
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Действие рабочих пропусков москвичей продлится на май автоматически

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Автоматически продлят московские пропуска для передвижения по городу

Live2405:28

Московские пропуска для передвижения по городу продлят автоматически

Lenta.ru04:16

В Москве продлят пропуска для передвижения по городу

Вести Подмосковья05:03

Действие рабочих пропусков москвичей для передвижения по городу продлится автоматически

Говорит Москва04:11
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Происшествия

Вертолет НАТО упал в Ионическое море

Вертолет НАТО потерпел крушение в Ионическом море, его обломки найдены, подтверждена гибель одного человека из шести находившихся на борту, сообщает греческое издание militaire.gr.
РИА Новости 15:56
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Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
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Политика

МИД РФ: США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

Доклад Министерства энергетики США, в котором говорится о намерении вытеснить Россию с рынков ядерных технологий, изучается специалистами МИД РФ, 29 апреля заявили в Министерстве журналистам.
ИА Красная Весна 15:25
Экономика

МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса

В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру.
РБК 13:19
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Общество

Ученые сдвинули срок окончания эпидемии коронавируса в России

Ученые сдвинули сроки окончания эпидемии коронавируса в Российской Федерации, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:33
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Футбол

Прабабушка Фабрегаса вылечилась от коронавируса в 95 лет

РИА Новости 14:51
Политика

На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»

Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском 06:44
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Экономика

Бюджет Москвы недополучит 600 млрд рублей из-за коронавируса

Из-за ограничений, введенных в рамках борьбы с пандемией коронавируса, бюджет Москвы недополучит до 600 млрд рублей.
Известия 12:38
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Культура

Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Удовиченко с 65-летием.
Газета.Ru 05:13
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В России больше не будет листового чая Lipton и Brooke Bond

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Наука

В России расшифровали состав Тунгусского метеорита

Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
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Общество

В Петербурге рассказали о правилах поездок на дачи в соседние регионы

В правительстве Петербурга рассказали, какие правила нужно соблюдать, если жители города хотят отправиться на майские праздники за пределы Ленинградской области.
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Происшествия

Суд арестовал еще двоих участников митинга во Владикавказе

Ленинский районный суд Владикавказа избрал меру пресечения еще троим участникам митинга против «режима самизоляции».
Медиазона 14:04
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Общество

В Тульской области введут пропускной режим

В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru вчера в 11:42
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
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Здоровье

Участники митинга во Владикавказе посетили больницу с COVID-19

Участники несанкционированного митинга во Владикавказе, не верившие в существование коронавируса, изменили свое отношение, посетив больницу с зараженными, сообщил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
РИА Новости 15:25
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Происшествия

Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

Известия 12:22
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Политика

Путин поручил подготовить рекомендации для снятия режима самоизоляции

Путин уточнил, что эти рекомендации должны поступить главам субъектов заранее, чтобы у регионов после 11 мая была ещё неделя на подготовку.
Право.ру вчера в 11:43
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Авто

Автомобили «ГАЗель NEXT» начали оснащаться подушками безопасности

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Кино

Тайка Вайтити отреагировал на перенос даты релиза «Тора 4»

Режиссера фильма "Тор 4: Любовь и Гром" Тайку Вайтити новость об очередном переносе даты релиза застала врасплох.
Kinonews.ru 26 апреля в 15:34
Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размешенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
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Тодоренко снимает фильм о домашнем насилии

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Как скачать «суперобои» с MIUI 12?

Одна из функций MIUI 12, на которую стоит обратить внимание, – это новые обои MIUI 12 Super Wallpapers.
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Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости 15:15
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Экономика

ФРС сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых.
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Общество

Более 70% кафе и ресторанов в России могут уйти с рынка к 1 июля

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что более 70% кафе и ресторанов могут уйти с рынка к 1 июля, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 09:48
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Гаджеты

Стекло основной камеры Galaxy S20 Ultra самопроизвольно трескается

Faktom 10:46
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Экономика

Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы

Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru вчера в 05:39
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Общество

Экстренно госпитализирован экс-вокалист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов

Российский музыкант, лидер группы The Matrixx и один из бывших фронтменов "Агаты Кристи" Глеб Самойлов госпитализирован из-за острого приступа панкреатита.
Российская газета 12:17
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Политика

Помпео заявил об угрозе голода в КНДР

В КНДР существует реальный риск распространения коронавируса и голода, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.
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