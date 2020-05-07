Общество
Газета.RuМосковские школьники продолжат обучаться дистанционно до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские школьники продолжат обучение в дистанционной форме. Об этом сообщается на сайте градоначальника.
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Как будет организовано дистанционное обучение школьников с 18 по 31 мая
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:23
Мэр Москвы: Дистанционное обучение учащихся старших классов продлевается до 31 мая
Агентство Москва09:20
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Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для новых моделей Lada
Российский автоконцерн АвтоВАЗ запатентовал три названия для новых моделей — это Tensa, Forta и Kayna.
ФАН 13:06
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
«Накануне стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала, после того как в новостях был показан репортаж о ситуации с COVID-19 в республике», — уточнила пресс-служба телеканала.
RT на русском 05:00
Общество
Масочный и перчаточный режим вводится в Москве
По решению мэра Москвы Сергея Собянина, в Москве вводят масочный и перчаточный режим. Он начнет действовать с 12 мая.
Газета.Ru 09:23
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
Общество
Власти заявили о неготовности Петербурга к снятию ограничений
На первом этапе россиянам разрешат заниматься спортом на открытом воздухе, на втором будут отменены ограничения на прогулки, а также начнут работать образовательные учреждения и торговые точки, но с ограничением по числу посетителей.
Известия 13:32
Общество
Миллиардер Босов покончил с собой
Газета.Ru вчера в 14:55
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Общество
Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
Аргументы недели 00:43
Экономика
Силуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян
Люди начинают опасаться по поводу безопасности своих банковских вкладов, так как в Сети ходят слухи о повторении истории 1991 года, когда деньги, находившиеся в банках, были заморожены.
Экономика сегодня 07:37
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
По данным агентства, банкир арестован в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из России через молдавский банк более 500 млрд руб. Тверской суд Москвы арестовал банкира на срок до 6 июля 2020 года.
Известия 13:18
Политика
Украинских боксеров Усика и Ломаченко включили в базу «Миротворца»
Боксеров обвиняют в "отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях, манипуляции общественно значимой информацией и называют противниками независимости украинского православия от контроля России".
РИА Новости 11:08
Здоровье
Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус
Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус.
Live24 07:55
Авто
В Skoda рассказали об электрическом кроссовере Skoda Enyaq iV
Электрокроссовер Skoda Enyaq iV, о первых тестах которого «Автоновости дня» сообщили еще вчера, выйдет на рынок в пяти модификациях и специальной версии Enyaq iV Founder’s Edition, посвященной 125-летию чешской марки.
Автоновости дня 03:20
Политика
Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.
Коммерсантъ 13:27
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество
Собянин объяснил, почему карантин начали снимать со стройки
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента в среду заявил о готовности столицы к возобновлению работы строительных и промышленных организаций с 12 мая.
РБК 09:43
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России передвинули
Ранее ученые сообщали, что пандемия в РФ сократится на 97% к 24 мая, а к 4 июня заболеваемость снизится на 99%.
Интерфакс вчера в 03:52
Общество
Названа сумма штрафа для предприятий за отсутствие масок у сотрудников
Штрафы за отсутствие масок и перчаток у сотрудников предприятий могут быть оформлены как на самих сотрудников, так и на работодателей, при этом для юридических лиц штрафы кратно выше по сравнению с физическими.
RT на русском 12:12
Армия и оружие
Американские военные в пандемию проводят учения в российской видеоигре
Ruposters.ru 10:46
Здоровье
Коронавирус сегодня, 7 мая. Прогноз учёного: самоизоляцию продлят
Руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию коронавирусной инфекции Центра компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ, профессор Алексей Боровков дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.
Чемпионат 10:00
Шоу-бизнес
Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru вчера в 12:15
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Экономика
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:45
Космос
МГУ расскажет о добыче редких металлов на Луне
Пресс-служба МГУ сообщила, что 7 мая в рамках экспертной площадки МГУ «Диалог о настоящем и будущем» пройдет дискуссия «Космические кладовые Земли», в рамках которой эксперты расскажут о перспективах добычи редких металлов на Луне.
Аргументы и Факты 04:01