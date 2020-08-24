Школы Москвы откроются 1 сентября в очном режиме
Смотрите также
Тихановская встретилась с первым замом госсекретаря США
Ефремов заключил новое соглашение с адвокатом Пашаевым
МИД Австрии подтвердил сообщения о высылке российского дипломата
В Уфе дети убили восьмилетнюю девочку и спрятали тело в реке
Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и поблагодарил силовиков
Джигурда назвал смонтированным видео с Ефремовым после аварии
Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта
Правительство Германии не исключило отравление Навального
Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы
В Белоруссии задержали двух членов Координационного совета оппозиции
Главврач омской больницы рассказал о состоянии здоровья Навального
Линейки в школах Москвы проведут только для первоклассников
Московских учителей до 1 сентября протестируют на коронавирус
Московские школьники смогут остаться на дистанционном обучении
Правительство Германии не исключило отравление Навального
Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы
Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко
МИД Австрии подтвердил сообщения о высылке российского дипломата
Ефремов заключил новое соглашение с адвокатом Пашаевым
Путин назвал безработицу одной из главных проблем в РФ
Тихановская встретилась с первым замом госсекретаря США
Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран
Оперативный штаб Москвы сообщил, что столичные школы начнут работу 1 сентября в стандартном - очном - режиме, дистанционное обучение не планируется ни по отдельным предметам, ни в отдельных учебных заведениях.В источнике
Подробнее о событии