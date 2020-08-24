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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Школы Москвы откроются 1 сентября в очном режиме

Оперативный штаб Москвы сообщил, что столичные школы начнут работу 1 сентября в стандартном - очном - режиме, дистанционное обучение не планируется ни по отдельным предметам, ни в отдельных учебных заведениях.В источнике
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Москва 24

В Москве рассказали о правилах для школ к началу учебного года

Москва 2408:01
РИАМО

Московские школы заработают с 1 сентября в очном режиме

РИАМО05:27
Агентство Москва

Ракова: Дистанционного формата обучения в московских школах не планируется

Агентство Москва06:20
РИА Новости

В Москве не планируют вводить дистанционный формат в школах

РИА Новости06:07
Газета.Ru

Ракова рассказала об особенностях нового учебного года

Газета.Ru05:27
Российская газета

Учебный год в Москве начнется в обычной очной форме обучения

Российская газета07:24
RT на русском

Власти Москвы не намерены переводить школы на дистанционное обучение

RT на русском05:20

Турчинов заявил о возможности Зеленского начать наступление на Крым

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что у президента Владимира Зеленского есть возможность начать наступление на Крым.
Lenta.ru08:16
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КДК РФС рассмотрит оскорбления Гилерме со стороны фанатов «Спартака»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит эпизод с оскорблением голкипера московского «Локомотива» Маринато Гилерме во время матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
RT на русском08:46