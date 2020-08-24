Школы Москвы откроются 1 сентября в очном режиме
Смотрите также
Суд отложил заседание по делу Ефремова до 31 августа
Московские школьники смогут остаться на дистанционном обучении
Белоруссия обвинила Литву в попытке нарушения воздушного пространства
Минприроды одобрило создание заповедника на горе Куштау
После гибели пяти человек в сливной яме под Воронежем возбудили дело
Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России
В Минске заявили о попытке штурма резиденции Лукашенко
Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко
Трамп заявил о готовности рассмотреть разъединение экономик США и КНР
Актер из фильма «Три толстяка» Борис Христофоров скончался в Москве
В омской больнице заявили о звонках с угрозами
«Бавария» победила французский ПСЖ и выиграла Лигу чемпионов
Работников образовательных учреждений в Москве обяжут носить маски
Линейки в московских школах проведут только для первоклассников
Московские школьники смогут остаться на дистанционном обучении
Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко
Белоруссия обвинила Литву в попытке нарушения воздушного пространства
Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России
МИД Австрии подтвердил сообщения о высылке российского дипломата
Лукашенко потребовал уволить поддерживающих протесты учителей
Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран
ЦБ обнаружил способ хищения денег через Систему быстрых платежей
Суд отложил заседание по делу Ефремова до 31 августа
После гибели пяти человек в сливной яме под Воронежем возбудили дело
«Бавария» победила французский ПСЖ и выиграла Лигу чемпионов
Оперативный штаб Москвы сообщил, что столичные школы начнут работу 1 сентября в стандартном - очном - режиме, дистанционное обучение не планируется ни по отдельным предметам, ни в отдельных учебных заведениях.В источнике
Подробнее о событии