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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Школы Москвы откроются 1 сентября в очном режиме

Оперативный штаб Москвы сообщил, что столичные школы начнут работу 1 сентября в стандартном - очном - режиме, дистанционное обучение не планируется ни по отдельным предметам, ни в отдельных учебных заведениях.В источнике
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Российская газета

Учебный год в Москве начнется в обычной очной форме обучения

Российская газета07:24
Агентство Москва

Ракова: Дистанционного формата обучения в московских школах не планируется

Агентство Москва06:20
Газета.Ru

Ракова рассказала об особенностях нового учебного года

Газета.Ru05:27
РИА Новости

В Москве не планируют вводить дистанционный формат в школах

РИА Новости06:07
РИАМО

Московские школы заработают с 1 сентября в очном режиме

РИАМО05:27
RT на русском

Власти Москвы не намерены переводить школы на дистанционное обучение

RT на русском05:20
Москва 24

Власти Москвы пока не планируют переводить школы на онлайн-обучение

Москва 2405:06

Белорусская оппозиция попросила показать документы об отношении к России

«Хотел бы отметить, что координационный совет никогда не рассматривал, не принимал и не планирует принимать документов о том, что мы не заинтересованы в развитии отношений с Россией», — сказал Латушко.
РБК07:26

Минприроды одобрило создание заповедника на горе Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров направил Минприроды России обращение о возможности создания особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения на территории шихана Куштау, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru03:15
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Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым назвал безработицу одной из главных проблем в стране и отметил, что надо обратить внимание на рынок труда.
РИА Новости07:28
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Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента страны Александра Лукашенко, заявила член президиума КС Мария Колесникова.
RT на русском07:16
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Актер из фильма «Три толстяка» Борис Христофоров скончался в Москве

Борис Христофоров, ставший широко известным в Советском Союзе после роли в фильме «Три толстяка», 24 августа был найден мертвым в своей московской квартире, расположенной на Большой Пионерской улице.
Городовой05:18
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Удмуртия вошла в топ-10 регионов, где чаще берут ипотеку

По сравнению с первым полугодием 2019 года число ипотечных кредитов в Удмуртии выросло на 6,6%. Средний размер ипотеки составил 1,72 млн рублей Реже всех за таким кредитом обращаются жители Ингушетии, Чечни, Дагестана, Крыма и Севастополя.
Izhlife02:57
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