Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаМосковские таксисты за 7 лет стали зарабатывать в три раза меньше

Ездить на такси москвичи в последние годы стали больше. Это и интуитивно понятно, и цифрами статистики подтверждается. 7-8 лет назад, когда агрегаторы такси еще не были так популярны, жители столицы вызывали желтую машину в среднем 6 раз в месяц, а пользовались ими всего 335 тысяч человек.
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с чего всё началось

Аналитики выявили резкое снижение доходов таксистов из-за агрегаторов

Появление агрегаторов такси почти в шесть раз (с 2012 года) увеличило число москвичей, пользующихся этим видом транспорта, и одновременно почти втрое снизило доходы столичных водителей-таксистов. К такому выводу пришли авторы исследования рынка такси Высшей школы экономики.
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Мэр Харькова Геннадий Кернес распорядился подготовить проект решения о возвращении одному из городских проспектов имени советского маршала Георгия Жукова.
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«Укрпочта» возобновила доставку почтовых отправлений в Китай

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Минпросвещения высказалось против штрафов за оскорбление учителей

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Комсомольская правда 08:14
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Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

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Авто

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Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

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Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
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Коновалова, обвиняемого по делу Голунова, отпустили под домашний арест

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