Появление агрегаторов такси почти в шесть раз (с 2012 года) увеличило число москвичей, пользующихся этим видом транспорта, и одновременно почти втрое снизило доходы столичных водителей-таксистов. К такому выводу пришли авторы исследования рынка такси Высшей школы экономики.

с чего всё началось

Ездить на такси москвичи в последние годы стали больше. Это и интуитивно понятно, и цифрами статистики подтверждается. 7-8 лет назад, когда агрегаторы такси еще не были так популярны, жители столицы вызывали желтую машину в среднем 6 раз в месяц, а пользовались ими всего 335 тысяч человек.

Московские таксисты за 7 лет стали зарабатывать в три раза меньше

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