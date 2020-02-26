Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаМосковские таксисты за 7 лет стали зарабатывать в три раза меньше

Ездить на такси москвичи в последние годы стали больше. Это и интуитивно понятно, и цифрами статистики подтверждается. 7-8 лет назад, когда агрегаторы такси еще не были так популярны, жители столицы вызывали желтую машину в среднем 6 раз в месяц, а пользовались ими всего 335 тысяч человек.
Читать в источнике
Комментировать35
с чего всё началось

Аналитики выявили резкое снижение доходов таксистов из-за агрегаторов

Появление агрегаторов такси почти в шесть раз (с 2012 года) увеличило число москвичей, пользующихся этим видом транспорта, и одновременно почти втрое снизило доходы столичных водителей-таксистов. К такому выводу пришли авторы исследования рынка такси Высшей школы экономики.
РБК00:01

Подробнее о событии

Московские таксисты стали зарабатывать втрое меньше

Мослента07:14

Доходы таксистов в Москве сократились втрое с 2012 года

ТАСС04:29

Аналитики выявили резкое снижение доходов таксистов из-за агрегаторов

РБК00:01

Аналитики выявили резкое снижение доходов таксистов из-за агрегаторов

Моя Москва.онлайн02:46

Доходы таксистов из-за агрегаторов упали втрое, что провоцирует рост ДТП, выяснили аналитики

Фонтанка.Ру01:24

Аналитики: доходы таксистов после появления агрегаторов снизились втрое

БИЗНЕС Online00:27

Доходы таксистов резко упали из-за агрегаторов

News.ru02:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 08:54, Ашберн
Происшествия

Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске

В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Вести.Ru 04:25
Общество

Посольство России вошло в пятерку должников за въезд в центр Лондона

Российское посольство в британской столице вошло в пятерку самых крупных должников по оплате въезда в центр Лондона, говорится в сообщении парламента Великобритании.
Взгляд.ру вчера в 19:16
Шоу-бизнес

Светлана Иванова и Джаник Файзиев тайно поженились

Популярная российская актриса Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев, которые на протяжении 8 лет скрывали свой роман, наконец-то поженились.
Bimru.ru вчера в 01:03
Шоу-бизнес

Певица Даффи призналась, что её насиловали и накачивали наркотиками

Британская певица Эйми Энн Даффи, известная как Даффи, рассказала, что её насиловали и накачивали наркотиками.
News.ru 06:51
Футбол

«Тинькофф банк» стал титульным спонсором Российской премьер-лиги

"Тинькофф банк" стал титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.
РИА Новости 07:14
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки готовили массовое убийство

Двое подростков, задержанных в Саратове, признались в подготовке массового убийства.
RT на русском 02:20
Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Политика

Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
RT на русском 04:16
Общество

Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями общественности во вторник заявил, что в ключевые задачи правительства входят повышение доходов граждан и увеличение темпов роста экономики.
Газета.Ru 05:17
Авто

В октябре компания Kia представит новый логотип

Стало известно, что новый логотип компании Kia будет представлен в октябре этого года на руководства компании с Ассоциацией автожурналистов Южной Кореи.
Московский Комсомолец в Марий Эл 07:27
Технологии

Крупное обновление Windows 10 доступно для избранных

Компания Microsoft выпустила образ диска (файл ISO) для следующего крупного обновления операционной системы Windows 10.
iXBT.com 02:20
Политика

Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

ИнфоСМИ 03:26
Политика

Путин: внесено около 900 предложений по поправкам в Конституцию

На встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию в Кремле Путин отметил, что предложения поступают от разных людей.
Вести.Ru 08:25
Армия и оружие

В Ираке оценили главное преимущество Т-90С перед танками Abrams

Иракские военные освоили российские танковые управляемые ракеты (ТУР), которые применяются на Т-90С и считаются их главным преимуществом перед стоящими на вооружении Ирака танками M1 Abrams.
Взгляд.ру 08:20
Культура

Сериал «257 причин, чтобы жить» представит Россию на фестивале Canneseries-2020

Вместе с «257 причинами, чтобы жить» в программу попали сериалы из Германии, Франции, Израиля, Великобритании, Норвегии, Швеции и Финляндии.В центре сюжета сериала — Женя Короткова, которая три года потратила на борьбу со смертельной болезнью и наконец вышла победителем.
КиноПоиск 08:10
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала фигуру на пятый день после четвертых родов

На днях супруга Джигана родила сына. 18 февраля рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова стали родителями в четвертый раз.
Летидор 24 февраля в 08:00
Политика

Путин предложил оппозиционерам предъявить позитивную программу

Глава государства в интервью для проекта ТААС «20 вопросов Владимиру Путину», подчеркнул, что критика власти, зачастую, бывает необходима.
Live24 03:41
Армия и оружие

На Донбассе очередной боец ВСУ подорвался на собственной мине

Новостной фронт 06:39
Гаджеты

ЕвроСоюз хочет вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы

В Евросоюзе подготовили предложение об обязательном требовании к конструкции смартфонов, а именно об обязательном съемном аккумуляторе на устройстве.
Мой Брянск 08:09
Политика

Эрдоган анонсировал дату и место переговоров с Путиным по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ранее анонсированные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным состоятся 5 марта в Стамбуле.
Газета.Ru 06:58
Технологии

Microsoft переработает меню «Пуск» в Windows

Компания Microsoft сообщила о намерении обновить меню «Пуск» в операционной системе Windows.
Актуальные Новости 07:33
Происшествия

Коновалова, обвиняемого по делу Голунова, отпустили под домашний арест

Вести.Ru 08:44
Происшествия

Как статья в «Медузе» убеждает протестовать против приговора в Пензе

Вскоре после вынесения в Пензе приговоров по делу «Сети», согласно которым семь антифашистов получили совокупно 86 лет за слабо доказанные следствием организацию и участие в террористическом сообществе, в «Медузе» появился материал, рассказывающий о довольно неприглядных занятиях и кровавом преступлении, в которые, возможно, оказались вовлечены некоторые фигуранты дела.
Snob.ru 03:40
Футбол

Okko Спорт эксклюзивно покажет матчи MLS и Кубка Суперлиги Аргентины

Okko сообщил в среду о приобретении эксклюзивных прав на трансляцию в России матчей североамериканской профессиональной футбольной лиги MLS.
Газета.Ru 08:39
Футбол

Вернер может обойтись «Ливерпулю» в 30 миллионов евро

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер может перейти в «Ливерпуль» всего за 30 млн евро.
Metaratings 24 февраля в 12:25
Общество

Гульнара Каримова предложила выкупить свою свободу за $686 млн

В свою очередь Министерство юстиции Узбекистана заявило об отсутствии у Гульнары Каримовой возможности распоряжаться деньгами, которые были заморожены на связанных с ее именем счетах в рамках расследования уголовных дел за рубежом.
Фергана 04:00
Теннис

Мария Шарапова завершила карьеру

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
Коммерсантъ 08:32
Политика

Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Газета.Ru вчера в 14:46
Космос

У Земли появился второй естественный спутник

Малый астероид 2020 CD3 размером не более 6 м стал на время естественным спутником Земли.
Росбалт 08:05
Кино

Лоза иронично высказался о популярности актера Петрова

Gazeta.SPb 08:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное