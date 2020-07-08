Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМосковские театры могут открыться 1 августа

Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое. Когда вновь в зрительных залах будут аншлаги, пока неизвестно.
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с чего всё началось

Московским театрам разрешили открыться с 1 августа

Московским театрам разрешили открываться с 1 августа при условии ограничения числа зрителей до 50% от обычного количества.
ТАСС09:28

Подробнее о событии

Московский театр мюзикла открыл продажу билетов на сентябрьские спектакли

Агентство Москва11:23

Театры в Москве смогут открыться 1 августа

Дождь11:11

Как бывший рыбзавод стал центром современного театра на Урале

URA.Ru05:45

Московские театры смогут открыться с 1 августа – Швыдкой

Москва 2409:50

В Москве с 1 августа разрешат открыть театры

РИА Новости09:33

Как будут работать театры и музеи после карантина?

ТАСС10:24

Театры в Москве откроются 1 августа

РБК11:10
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Шоу-бизнес

Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей

Народные новости 08:15
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Общество

В Казахстане объявили 13 июля днём траура по жертвам коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телеобращения объявил 13 июля в стране днём общенационального траура по жертвам коронавирусной инфекции.
RT на русском 10:50
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Футбол

«Зенит» одержал победу в первом матче после завоевания чемпионства

РБК 12:59
Общество

На Лубянке задержали более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова

На Лубянке, у здания ФСБ прошли одиночные пикеты в поддержку задержанного по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» и экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова.
РБК вчера в 14:48
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Футбол

Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
Газета.Ru вчера в 11:46
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Авто

Десятки клиентов «Свид-Мобиль» остались без денег и без машин. Как проверить надежность автодилера?

Десятки клиентов дилера вносили предоплату, но в итоге остались без денег и без машин.
BFM.ru 12:34
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о намерении добиться оправдания актера

РБК 12:22
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Общество

На Кубани смерч в Черном море повредил пляжную инфраструктуру

В станице Голубицкой Темрюкского района Кубани зафиксировано формирование смерча в Черном море с последующим выходом его на сушу.
Российская газета 09:17
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Единоборства

Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Российский боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на принятие Александром Емельяненко его вызова на поединок.
RT на русском 09:12
Политика

Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму

Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
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Авто

Toyota запатентовала поворотники для автомобиля, который ездит боком

Новые поворотники разработаны для машины с колесами, способными поворачиваться на 90 градусов.
Evo-rus.com 02:24
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Гаджеты

Redmi Note 8 Pro назван самым популярным смартфоном в России

В первой десятке оказались также Samsung Galaxy A10 и Galaxy A50 на 64 Гб, Xiaomi Redmi 8 на 64 Гб, iPhone Xr на 64 Гб, Xiaomi Redmi Note 8 Pro с 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти.
Evo-rus.com 06 июля в 04:15
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Происшествия

В Москве задержали издателя «Медиазоны» Петра Верзилова

Издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова задержали после выхода из эфира «Эха Москвы».
Ведомости 10:36
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Общество

В Минздраве оценили риск передачи коронавируса при купании

Вероятность инфицирования коронавирусом во время купания мала, заявил главный специалист российского Минздрава по санаторно-курортному лечению Михаил Никитин.
Взгляд.ру 13:02
Общество

Рестораны, бары и кафе в Подмосковье заработают с 25 июля

Ранее в регионе начали работать торговые центры, а также зоопарки и магазины любой площади, закрытые из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:44
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом

25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
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Транспорт

В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах

RT на русском 12:23
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Общество

ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
84
Общество

Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42
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Общество

Джоан Роулинг подписалась под посланием против «толерантной цензуры»

Вести.Ru 06:55
Здоровье

Пациенты назвали неприятности после выздоровления от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, у некоторых пациентов, пернесших коронавирус, продолжаются проблемы со здоровьем спустя три месяца после выздоровления, когда тест показывает отрицательные результаты.
ToDay News Ufa 07:38
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Автоспорт

Гонщик Квят объяснил отказ вставать на колено на акции против расизма

В Австрии 5 июля перед стартом гонок прошла акция протеста против расизма, в рамках которой некоторые пилоты встали на колено.
РЕН ТВ 03:39
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Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
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Происшествия

В Саратове изучают видео с проездом кортежа губернатора под «кирпич»

Издание поясняет, что житель Саратова накануне около 9.00 (8.00 мск) зафиксировал на свой видеорегистратор нарушение правил дорожного движения автомобилями из кортежа главы региона, которые свернули с улицы Аэропорт на Соколовогорскую под знак "кирпич" и продолжили путь по полосе, выделенной для общественного транспорта.
РИА Новости 12:28
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Общество

В Петербурге мини-рюмочные запретили с 1 января 2021 года

В Петербурге с 1 января 2021 года закроются все мини-рюмочные. Соответствующее решение принято Законодательным собранием города.
Что происходит 10:53
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Политика

Медведев назван вероятным преемником Путина

Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
Цензуры.Нет 06:03
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Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
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Происшествия

Росздравнадзор: возгорания в больницах произошли не от аппаратов ИВЛ

После пожаров в больницах Москвы и Петербурга, где во время пандемии коронавируса были установлены аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких) "Авента-М", Росздравнадзор провел свою проверку.
Вести.Ru 08:31
82
Политика

В Минобороны Германии ответили на критику «Северного потока — 2»

Глава Минобороны Германии, лидер немецких консерваторов Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала основные претензии, связанные с реализацией проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 13:00
Армия и оружие

ВСУ потеряли 9 человек за сутки: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
Rusvesna.su вчера в 08:17
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Михаил Швыдкой
Искусствовед
Советский и российский искусствовед, телеведущий, медиаменеджер, общественный, государственный и культурный деятель. Председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании, министр культуры Российской Федерации, председатель Федерального агентства по культуре и кинематографии, президент Академии российского телевидения, спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству.
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