Московским театрам разрешили открываться с 1 августа при условии ограничения числа зрителей до 50% от обычного количества.

с чего всё началось

Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое. Когда вновь в зрительных залах будут аншлаги, пока неизвестно.

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