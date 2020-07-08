Коронавирус
Российская газетаМосковские театры могут открыться 1 августа
Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое. Когда вновь в зрительных залах будут аншлаги, пока неизвестно.
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с чего всё началось
Московским театрам разрешили открываться с 1 августа при условии ограничения числа зрителей до 50% от обычного количества.ТАСС09:28
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