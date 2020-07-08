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Российская газетаРоссийская газетаМосковские театры могут открыться 1 августа

Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое. Когда вновь в зрительных залах будут аншлаги, пока неизвестно.
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с чего всё началось

Московским театрам разрешили открыться с 1 августа

Московским театрам разрешили открываться с 1 августа при условии ограничения числа зрителей до 50% от обычного количества.
ТАСС09:28

Подробнее о событии

Московские театры не планируют переносить открытие сезона на начало августа

ТАСС14:16

Театры в Москве смогут открыться 1 августа

Дождь11:11

Московский театр мюзикла открыл продажу билетов на сентябрьские спектакли

Агентство Москва11:23

Театры отказались открыться 1 августа

РБК13:26

Московские театры смогут открыться с 1 августа – Швыдкой

Москва 2409:50

В Москве с 1 августа разрешат открыть театры

РИА Новости09:33

Как бывший рыбзавод стал центром современного театра на Урале

URA.Ru05:45
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о намерении добиться оправдания актера

Защита актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Садовом кольце 8 июня, намерена добиваться его оправдания.
РБК 12:22
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Политика

Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT

Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
REGNUM 14:33
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Общество

ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
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Политика

Грызлов: Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц

Москва, 8 июля 2020, 21:00 — REGNUM Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц.
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Футбол

Ганчаренко о разгроме «Оренбурга»: победа ЦСКА не была легкой

РИА Новости 13:40
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Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
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Общество

СЖР: полиция считает одиночные пикеты в период карантина нарушением

«По статье 20.2 КоАП РФ люди нарушают эти меры, если выходят в одиночные пикеты и заслуживают наказания в виде штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.»,— сказал господин Соловьев.
Коммерсантъ 12:39
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Футбол

«Зениту» вручили золотые медали и кубок за победу в чемпионате России

Футболисты петербургского «Зенита» получили золотые медали и кубок за победу в чемпионате России.
РБК 13:44
Наука

Жир на животе провоцирует ускоряющие старение заболевания

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Общество

Период выплаты пособий по безработице в повышенном размере продлен

Правительство РФ внесло очередные изменения в постановление от 27.03.2020 № 346 «О размерах максимальной и минимальной величин пособия по безработице на 2020 год».
Экономика и жизнь 10:08
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Общество

На Казанской набережной в Туле поваленные деревья упали в реку

На Казанской набережной в Туле поваленные деревья упали в реку Шторм буквально «срезал» пласт грунта, в котором росли три берёзы.
MySLO.ru 13:36
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Кино

Крис Хемсворт в новом биографическом фильме сыграет Халка Хогана

Надо будет очень серьезно изучить все, связанное с борьбой, но главное, что греет мою душу - возможность увидеть себя с культовыми усами, как у Хогана.
Live24 вчера в 03:49
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Шоу-бизнес

Ивлеева устроила стрельбу из автомата на годовщину свадьбы

Ивлеева запечатлена в серебристом вечернем платье. Таким образом звездная пара отпраздновала свою годовщину свадьбы.
Народные новости вчера в 13:31
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Здоровье

В Кировской области выявили 57 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки из медучреждений выписали 55 человек. На сегодняшний день общее число выздоровевших составляет 2 912.
Свойкировский.рф 05:50
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Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции

Слово и Дело 02:26
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Политика

Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
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Кино

Disney начал съёмки фильма «Трон-3»

О начале работы над проектом сообщил президент подразделения музыки и саундтреков Disney Митчелл Леб в подкасте Light the Fuse.
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Футбол

«Крылья Советов» на выезде победили «Арсенал» в результативном матче

Во вторник, 7 июля, самарские "Крылья Советов" на выезде встречались с тульским "Арсеналом" в 27-м туре российской футбольной премьер-лиги.
СитиТрафик вчера в 15:30
Политика

Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму

Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
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Общество

В ОНК рассказали о содержании Ивана Сафронова в СИЗО «Лефортово»

Арестованный по подозрению в государственной измене советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов находится в карантинной камере СИЗО «Лефортово».
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Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Как сообщает ToDay News Ufa, согласно словам Фу Цуна, если Вашингтон и Москва продлят Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, а потом продолжат сокращать свои ядерные арсеналы, то Пекин согласится на пееговоры.
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Экономика

Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости вчера в 14:00
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В результате протестов в Белграде пострадали 60 человек

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Некоторые устаревшие правила ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников

Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa 05:36
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета вчера в 04:41
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Авто

Toyota запатентовала поворотники для автомобиля, который ездит боком

Новые поворотники разработаны для машины с колесами, способными поворачиваться на 90 градусов.
Evo-rus.com 02:24
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В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости 09:38
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Футбол

Спартак — Локомотив 1:1 (2-й тайм)

Первый тайм противостояния завершился со счетом 1:1. В концовке первой половины встречи главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско было удален с поля.
Вести.Ru 14:35
Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
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Михаил Швыдкой
Искусствовед
Советский и российский искусствовед, телеведущий, медиаменеджер, общественный, государственный и культурный деятель. Председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании, министр культуры Российской Федерации, председатель Федерального агентства по культуре и кинематографии, президент Академии российского телевидения, спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству.
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