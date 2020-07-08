Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМосковские театры могут открыться 1 августа

Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое. Когда вновь в зрительных залах будут аншлаги, пока неизвестно.
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Московские театры смогут открыться с 1 августа – Швыдкой

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Театры в Москве откроются 1 августа

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В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

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Происшествия

В Альметьевске частично сгорел крупнейший торговый центр

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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что задержала в Киеве куратора руководителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщила пресс-служба СБУ без указания фамилии задержанного.
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Советника главы «Роскосмоса» Сафронова подозревают в госизмене

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Михаил Швыдкой
Искусствовед
Советский и российский искусствовед, телеведущий, медиаменеджер, общественный, государственный и культурный деятель. Председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании, министр культуры Российской Федерации, председатель Федерального агентства по культуре и кинематографии, президент Академии российского телевидения, спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству.
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