Общество

ИзвестияИзвестияМосковские власти назвали причину подтоплений в городе

Подтопления в Москве возникли из-за листвы, которая попала в канализацию. Об этом в субботу, 20 июня, заявил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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Власти сообщили о последствиях дождей в Москве

РБК12:19

Московские власти назвали причину подтоплений в городе

Известия12:06

В Москве выпало до 70% месячной нормы осадков

Интерфакс11:53

Петр Бирюков: Городские службы ликвидировали последствия сильного ливня и грозы в Москве

Агентство Москва11:51

В Москве из-за сильного ветра упали десять деревьев

РИА Новости12:39

Городские службы ликвидировали последствия ливня и грозы

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:10

Городские службы ликвидировали последствия ливня и грозы в Москве

Москва 2412:03
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Происшествия

В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка

Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
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Игры

Игра Detroit: Become Human вышла в Steam

Игра Detroit: Become Human вышла в Steam. Пользователям также доступна бесплатная демо-версия игры.
Bookmaker-ratings.ru 18 июня в 09:10
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
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Экономика

Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года

Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер 04:09
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Культура

Федор Добронравов ушел из Театра сатиры

ТАСС 11:55
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Футбол

Крылья Советов — Ахмат 2:4

ProstoProSport вчера в 12:57
Футбол

Андреас Хинкель: «Надеемся увидеть хороший „Спартак“»

Встречу между «Арсеналом» и «Спартаком» вы сможете увидеть 20 июня с 16:25 (мск) на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Матч ТВ 09:25
Футбол

Карпин похвалил игроков «Ростова» за матч против «Сочи»

Наставник "Ростова" Валерий Карпин похвалил футболистов за матч против "Сочи". Напомним, сочинский клуб одержал победу со счетом 10:1.
Газета.Ru 10:43
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Шоу-бизнес

Сильно похудевший Басков поразил россиян

Певец Николай Басков показал в инстаграме результаты своего похудения за время самоизоляции.
РИА Новости 09:34
25
Общество

Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева

Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04
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Происшествия

Затопленную после ливня Москву сняли на видео

В Москве в результате ливня затопило сразу несколько дорог и дворов. Очевидцы сняли последствия непогоды на видео.
Lenta.ru 11:57
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК вчера в 10:38
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Музыка

BTS презентовали новый сингл «Stay Gold»

Сингл дебютировал на 41 месте чарта Melon.
Popcake вчера в 08:41
Политика

Путин написал статью о Второй мировой войне

«Наша позиция остаётся неизменной – преступлениям пособников нацизма и коллаборационистов не может быть оправдания, срока давности по ним не существует, неприемлемо равнять освободителей с оккупантами», – заявил Владимир Путин в своей статье, посвященной истории Второй мировой войны.
Вести ФМ вчера в 00:22
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Происшествия

Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова

Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
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Армия и оружие

Названо наиболее вероятное направление удара США по России

РИА Новости 07:51
2K
Футбол

Слуцкий о матче «Сочи» — «Ростов»: были нарушены принципы fair play

В ситуации с матчем 23-го тура чемпионата России по футболу "Сочи" - "Ростов" были нарушены принципы fair play, считает главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий.
РИА Новости 10:20
Музыка

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Интерфакс 05:48
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Политика

Лавров оценил выводы Венецианской комиссии по поправкам к Конституции

Ранее Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, которые касаются отношений с ЕСПЧ.
RT на русском вчера в 11:01
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Игры

Видеоигра Injustice: Gods Among Us доступна бесплатно

Бесплатную раздачу видеоигры Injustice: Gods Among Us устроила компания-издатель Warner Bros.
ИА Красная Весна вчера в 14:41
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Общество

В Крыму обнаружили крупные запасы пресной воды

BFM.ru вчера в 19:44
1,8K
Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
1K
Экономика

Правительство расширило список крупных проектов с госучастием

Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
RT на русском вчера в 02:49
16
Политика

Россия поднимет вопрос о недопущении гонки вооружений

Межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня 2020 года.
News.ru 12:39
Общество

Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 10:33
Футбол

«Арсенал» потерпел поражение в матче с «Брайтоном»

«Арсенал» потерпел второе поражение кряду и с 40 очками остался девятым в турнирной таблице.
Metaratings 11:56
Происшествия

В Уфе нашли тела пропавших осенью детей

В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru 09:20
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Политика

В Инстаграме Юрий Дудь назвал голосование по Конституции «позором»

За час пост блогера набрал более 300 тысяч лайков Журналист в своем профиле в Инстаграм опубликовал пост, в котором голосование по поправкам к Конституции назвал «позором».
КМВ Новости вчера в 13:11
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
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Политика

Власти отказались от расширения границ Северного морского пути

Минвостокразвития, Минтранс, МИД и «Росатом» на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева, возглавляющего госкомиссию по Арктике, решили не расширять границы Северного морского пути (СМП), чтобы не возникло противоречий с международным правом.
РБК 02:00
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