Носить перчатки на улице в Москве с 1 июня необязательно, но маска остается необходимой, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

с чего всё началось

Маски и перчатки в столице стали обязательны с 12 мая в общественном транспорте, магазинах и других помещениях. 27 мая мэр города Сергей Собянин объявил об усилении масочного режима из-за ослабления некоторых других ограничительных мер.

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