Коронавирус

РБКРБКВласти Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток

Маски и перчатки в столице стали обязательны с 12 мая в общественном транспорте, магазинах и других помещениях. 27 мая мэр города Сергей Собянин объявил об усилении масочного режима из-за ослабления некоторых других ограничительных мер.
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с чего всё началось

Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице

Носить перчатки на улице в Москве с 1 июня необязательно, но маска остается необходимой, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости09:37

Подробнее о событии

Москвичам разрешили ходить по улицам без перчаток

Телеканал 360°11:28

Власти Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток

РБК11:02

Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице

РИА Новости09:37

Власти Москвы разрешили передвигаться по улицам без перчаток

Вечерняя Москва09:46

Уточнен порядок ношения масок и перчаток в Москве с 1 июня

Lenta.ru09:46

Москвичам сделали исключение в масочном режиме

Мослента10:41

Перчатки стали называть новым словом

Московский Комсомолецвчера в 13:00
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Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до появления вакцины

Ограничения в Москве сохранятся по появления вакцины от коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".
РИА Новости вчера в 11:48
4,6K
Политика

В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс вчера в 02:57
1,4K
Общество

Журналистов Плющева и Фельгенгауэр снова задержали на Петровке 38

Журналистов "Эха Москвы" Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр снова задержали возле ГУ МВД РФ по Москве на Петровке 38.
Эхо Москвы 10:01
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Общество

Голикова назвала коэффициент распространения коронавируса в России

Коэффициент распространения коронавируса в России меньше единицы, дальнейшее снижение темпов прироста будет зависеть от всеобщей дисциплинированности, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:21
6
Общество

Минюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы

Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.
Коммерсантъ 12:43
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Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru 12:17
462
Общество

Минпросвещения рекомендовало провести онлайн-выпускные 27 июня

Министерство просвещения России рекомендовало регионам провести выпускные вечера для школьников в режиме онлайн 27 июня, при этом центральным мероприятием станет общефедеральный «Выпускной вечер».
RT на русском 09:15
33
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,5K
Происшествия

В отношении главы Славгорода возбудили дело о крупной взятке

Славгород, Алтайский край, 29 мая 2020, 20:00 — REGNUM Уголовное дело о взятке в особо крупном размере возбудили 29 мая в отношении главы города Славгорода (Алтайский край) Сергея Горбунова, заявила старший помощник главы регионального управления СКР Людмила Рязанцева.
REGNUM 13:00
47
Кино

Режиссер «Логана»: Хью Джекман не вернется к роли Росомахи

Российская газета 05:07
5
Наука

Причиной второго крупнейшего вымирания в истории назвали потерю озона

Сайт интересных новостей вчера в 13:04
23
Общество

В Тульской области отменили цифровые пропуска

В Тульской области отменили цифровые пропуска. Указ губернатора от 28 апреля, вводящий в регионе особый пропускной режим, отменили.
Тульская пресса 10:15
Общество

В Омской области ослабят режим самоизоляции

Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 12:09
19
Общество

В Москве побит рекорд по осадкам за 70 лет

Предыдущий максимум был установлен 29 мая 2015 года (26 мм).
Интерфакс 12:35
Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
3,1K
Общество

В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские

Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
86
Общество

Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
1,3K
Футбол

Городея - Неман : прогноз Фридриха Шнайдера 29 мая 2020

На сегодня гостевая команда всего на одно очко опережает 14-й «Минск» который в зоне вылета .в девяти играх жёлто зелёные добыли три победы при двух ничьих, отличные показатели по забитымь - 12 раз огорчали соперника неманцы, из которых шесть на счету армянского футболиста клуба по имени Кадимян.
Ставка TV 07:57
Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга за российский газ

Как сказал Миллер, Россия готова начать переговоры о поставках газа в 2021 году, если Белоруссия выплатит долг.
Газета.Ru 11:09
1K
Кино

Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза

Evo-rus.com 07:10
12
Футбол

Футбольный тренер Юрий Калитвинцев ответил на обвинения известного телеведущего Владимира Соловьева

Бывший тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев ответил на обвинения со стороны телеведущего Владимира Соловьева.
Спорт-Экспресс 12:57
Общество

В Волгоградской области продлен режим самоизоляции

Оперативный штаб Волгоградской области принял решение продлить режим самоизоляции до 16 июня включительно.
Известия 11:52
122
Кино

Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена

Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia вчера в 08:20
3
Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России

Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
Известия 06:58
131
Общество

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33
8
Происшествия

Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

Известия вчера в 09:39
112
Общество

Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели

Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
868
Общество

Москвичи смогут найти цифровой пропуск по номеру телефона

Москвичи с помощью нового сервиса на портале мэра смогут найти цифровой пропуск по номеру телефона, сервис позволяет увидеть список своих пропусков, проверить, являются ли они действующими, и при необходимости внести изменения.
RT на русском 11:55
29
Политика

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

Военное дело 11:31
34
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