Коронавирус
РБКВласти Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток
Маски и перчатки в столице стали обязательны с 12 мая в общественном транспорте, магазинах и других помещениях. 27 мая мэр города Сергей Собянин объявил об усилении масочного режима из-за ослабления некоторых других ограничительных мер.
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с чего всё началось
Носить перчатки на улице в Москве с 1 июня необязательно, но маска остается необходимой, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.РИА Новости09:37
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Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до появления вакцины
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РИА Новости вчера в 11:48
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс вчера в 02:57
Общество
Журналистов Плющева и Фельгенгауэр снова задержали на Петровке 38
Журналистов "Эха Москвы" Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр снова задержали возле ГУ МВД РФ по Москве на Петровке 38.
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Общество
Голикова назвала коэффициент распространения коронавируса в России
Коэффициент распространения коронавируса в России меньше единицы, дальнейшее снижение темпов прироста будет зависеть от всеобщей дисциплинированности, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.
Коммерсантъ 12:43
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru 12:17
Общество
Минпросвещения рекомендовало провести онлайн-выпускные 27 июня
Министерство просвещения России рекомендовало регионам провести выпускные вечера для школьников в режиме онлайн 27 июня, при этом центральным мероприятием станет общефедеральный «Выпускной вечер».
RT на русском 09:15
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Происшествия
В отношении главы Славгорода возбудили дело о крупной взятке
Славгород, Алтайский край, 29 мая 2020, 20:00 — REGNUM Уголовное дело о взятке в особо крупном размере возбудили 29 мая в отношении главы города Славгорода (Алтайский край) Сергея Горбунова, заявила старший помощник главы регионального управления СКР Людмила Рязанцева.
REGNUM 13:00
Кино
Режиссер «Логана»: Хью Джекман не вернется к роли Росомахи
Российская газета 05:07
Наука
Причиной второго крупнейшего вымирания в истории назвали потерю озона
Сайт интересных новостей вчера в 13:04
Общество
В Тульской области отменили цифровые пропуска
В Тульской области отменили цифровые пропуска. Указ губернатора от 28 апреля, вводящий в регионе особый пропускной режим, отменили.
Тульская пресса 10:15
Общество
В Омской области ослабят режим самоизоляции
Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 12:09
Общество
В Москве побит рекорд по осадкам за 70 лет
Предыдущий максимум был установлен 29 мая 2015 года (26 мм).
Интерфакс 12:35
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Общество
В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские
Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Футбол
Городея - Неман : прогноз Фридриха Шнайдера 29 мая 2020
На сегодня гостевая команда всего на одно очко опережает 14-й «Минск» который в зоне вылета .в девяти играх жёлто зелёные добыли три победы при двух ничьих, отличные показатели по забитымь - 12 раз огорчали соперника неманцы, из которых шесть на счету армянского футболиста клуба по имени Кадимян.
Ставка TV 07:57
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга за российский газ
Как сказал Миллер, Россия готова начать переговоры о поставках газа в 2021 году, если Белоруссия выплатит долг.
Газета.Ru 11:09
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Evo-rus.com 07:10
Футбол
Футбольный тренер Юрий Калитвинцев ответил на обвинения известного телеведущего Владимира Соловьева
Бывший тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев ответил на обвинения со стороны телеведущего Владимира Соловьева.
Спорт-Экспресс 12:57
Общество
В Волгоградской области продлен режим самоизоляции
Оперативный штаб Волгоградской области принял решение продлить режим самоизоляции до 16 июня включительно.
Известия 11:52
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia вчера в 08:20
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России
Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
Известия 06:58
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33
Происшествия
Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Известия вчера в 09:39
Общество
Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели
Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
Общество
Москвичи смогут найти цифровой пропуск по номеру телефона
Москвичи с помощью нового сервиса на портале мэра смогут найти цифровой пропуск по номеру телефона, сервис позволяет увидеть список своих пропусков, проверить, являются ли они действующими, и при необходимости внести изменения.
RT на русском 11:55
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Военное дело 11:31