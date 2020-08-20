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Интерфакс
Интерфакс

Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального

Анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова и национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко прибудут в пятницу в Омск для проведения расширенного консилиума о лечении оппозиционера Алексея Навального, сообщает минздрав Омской области.В источнике
С чего всё началось
В Омск для обследования политика Алексея Навального прилетят анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи из московских клиник, сообщается
 на странице регионального Минздрава в соцсети «ВКонтакте».
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