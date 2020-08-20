Ксения Собчак заработала за год 186 млн рублей

Доход господина Богомолова составил 19 млн руб. В собственности у Собчак — три земельных участка (общая площадь — 3,1 тыс. кв. м), дом (482 кв. м), три квартиры (74,4 и 353,7 кв. м в Москве и 1/3 квартиры в 245,7 кв. м в Санкт-Петербурге).