Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального
Анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова и национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко прибудут в пятницу в Омск для проведения расширенного консилиума о лечении оппозиционера Алексея Навального, сообщает минздрав Омской области.В источнике
С чего всё началось
В Омск для обследования политика Алексея Навального прилетят анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи из московских клиник, сообщается
на странице регионального Минздрава в соцсети «ВКонтакте».
Подробнее о событии