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Интерфакс
Интерфакс

Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального

Анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова и национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко прибудут в пятницу в Омск для проведения расширенного консилиума о лечении оппозиционера Алексея Навального, сообщает минздрав Омской области.В источнике
С чего всё началось
В Омск для обследования политика Алексея Навального прилетят анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи из московских клиник, сообщается
 на странице регионального Минздрава в соцсети «ВКонтакте».
РБКвчера в 16:30
Подробнее о событии
Lenta.ru

Московские врачи вылетят к Навальному в Омск

Lenta.ruвчера в 15:49
Коммерсантъ

Главные анонсы 21 августа

Коммерсантъ17:02
Интерфакс

Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального

Интерфаксвчера в 15:58
РИА Новости

К Навальному в Омск вылетят московские врачи

РИА Новостивчера в 16:52
НГС55

В Омск по просьбе близких Навального приедут московские врачи

НГС55вчера в 15:45
ТАСС

В Минздраве Омской области сообщили, что состояние Алексея Навального стабильно тяжелое

ТАССвчера в 15:35
РБК

В Омск для обследования Навального вылетят специалисты из Москвы

РБКвчера в 16:30

Более 9 тыс. доз вакцины от коронавируса привезут в Воронеж

Напомним, на прошлой неделе стало известно о регистрации российской вакцины от коронавируса, названной «Спутник V». По информации облправительства, озвученной в четверг, 20 августа, первая партия российской вакцины от коронавируса, которая будет поставлена в Воронежскую область, составит 9 182 дозы.
Более 9 тыс. доз вакцины от коронавируса привезут в Воронеж
Kursk.comвчера в 07:30
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Автокредитование впервые превысило прошлогодний уровень

Из всех регионов только в Москве автокредитование превысило уровень прошлого года и предыдущего месяца – сумма выданных автокредитов составила 7,6 миллиарда рублей, что выше, чем в июне на 19%, и на 8% больше июля прошлого года.
Вести.Ruвчера в 10:38
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Навальный получил отравление нейротоксикантами

Изучив симптомы, врачи пришли к предварительному выводу, что у блогера могут быть нарушения в нервной системе: по первичным признакам специалисты установили, что у Навального нарушена передача нервных импульсов - это вполне способно спровоцировать отравление нейротоксикантами.
РЕН ТВвчера в 10:28
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Эдинсон Кавани согласовал условия контракта с «Бенфикой»

Лиссабон, 20 августа 2020, 23:52 — REGNUM Бывший нападающий "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани в ближайшее время заключит контракт с лиссабонской "Бенфикой" Эдинсон Кавани Jimmy Baikovicius Согласно информации журналиста Sky Sports Italia Джанлуки Ди Марцио, Кавани прибудет в столицу Португалии для подписания контракта в ближайший понедельник.
REGNUMвчера в 16:52

Миллер и врио главы Чувашии подписали программу газоснабжения

Чебоксары, 20 августа 2020, 19:29 — REGNUM Пятилетнюю программу газоснабжения и газификации Чувашии подписали сегодня, 20 августа, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и врио главы республики Олег Николаев.
REGNUMвчера в 12:29

Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников

Руководитель КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий группе чиновников и назначил свою сестру Ким Е Чен фактически вторым лицом в руководстве страны, сообщило в четверг Национальное агентство разведки Южной Кореи.
Интерфаксвчера в 12:01
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Кудрин заявил об отставании от плана газификации российских регионов

В настоящее время наблюдается значительное отставание от ранее намеченных планов по газификации страны, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Экономика сегодня19 августа в 11:43
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