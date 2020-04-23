Коронавирус
ИзвестияМосковские врачи разработали экспериментальный метод лечения COVID-19
Московские врачи разработали экспериментальную методику лечения коронавируса с помощью применения гелия. Об этом 23 апреля сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
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с чего всё началось
"При такой температуре возможно снижение активности вируса, но пациент не будет испытывать дискомфорт от высокой температуры: процедуру можно сравнить с посещением сауны", - отмечается в сообщении Депздрава.ТВ Центр03:23
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Общество
В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений
Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
Общество
Глава Саратова не исключил закрытия города из-за коронавируса
В конце заседания городской думы мэр Саратова Михаил Исаев обратился к городским депутатам, указывая им на то, что нужно помнить об ответственности в условиях пандемии.
Четвертая Власть 05:06
Здоровье
Оперштаб опубликовал новые данные о заболевших коронавирусом на Ямале
Оперштаб опубликовал новые данные о заболевших коронавирусом на Ямале.
Ноябрьск 24 03:59
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России
Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Наука
Извержение вулкана Килауэа спровоцировали дожди
RuNews24.ru 00:38
Армия и оружие
В США назвали истинную причину отказа Индии от Су-57
The National Interest рассказал, почему Индия отказалась от сделки с Россией. В США назвали истинную причину отказа Индии от Су-57.
Piter.tv 05:04
Культура
Чулпан Хаматова ответила на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
После выхода на экраны сериала «Зулейха открывает глаза» на актрису Чулпан Хаматову, сыгравшую главную роль, обрушилась буря критики.
OAnews 03:17
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Общество
Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций
Известия вчера в 19:04
Политика
«Ведомости» опубликовали заявление с критикой нового главного редактора
Журналисты напоминают, что с того момента, как Шмаров стал главным редактором газеты, он лично отредактировал заголовок заметки о «Роснефти», изменив его смысл на противоположный, снял с сайта колонку экономиста Константина Сонина, запретил редакции ссылаться за опросы «Левада-центра» и критиковать поправки в Конституцию.
Медиазона 06:25
Политика
Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем
Газета.Ru вчера в 09:43
Экономика
Российские пивоваренные компании попросили помощи у государства
Крупнейшие пивоваренные компании (AB InBev Efes, "Балтика" и HEINEKEN) обратились к государству за помощью в связи с экономической ситуацией, возникшей из-за коронавируса.
Газета.Ru 06:44
Экономика
США заподозрили Россию в игре на обвале нефти
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощью Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru 02:40
Общество
Губернатор Миронов прокомментировал внедрение цифровых пропусков
Губернатор Дмитрий Миронов прокомментировал внедрение цифровых пропусков в Ярославской области.
АиФ-Верхняя Волга 06:08
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Авто
В продажу поступил аналог Nissan X-Trail
Вседорожник по габаритам сравним с Nissan X-Trail — 4691 х 1905 х 1706 мм, колесная база 2756 мм.
ГЛАС.RU 01:38
Происшествия
У Казанского собора частично обрушился фасад дома
АиФ Санкт-Петербург 04:45
Здоровье
В Киеве коронавирусом заболели более 1 тыс. человек — Минздрав
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1140 и 1059 человек соответственно.
Украина.ру 02:42
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело после митинга во Владикавказе
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД во время несогласованного митинга против самоизоляции, который прошел во Владикавказе 20 апреля.
Ведомости вчера в 04:37
Общество
Число зараженных COVID-19 в России снижается второй день подряд
Количество инфицированных COVID-19 в России снижается второй день подряд.
Газета.Ru 05:53
Общество
В Крыму части предприятий бытовых услуг разрешили работать с 1 мая
В Крыму расширен список предприятий, которые с 1 мая 2020 года продолжат работать во время режима всеобщей изоляции.
Российская газета 03:51
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
Общество
Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов
В адрес председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина было направлено письмо от нескольких бывших узников концлагерей в Петрозаводске с просьбой расследовать действия финских оккупационных властей и их пособников в Карелии, пишет РИА Новости.
Инфорос 06:32
Происшествия
Бывший замглавы свердловского СК освобожден из-под домашнего ареста
Российская газета 06:28
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Армия и оружие
Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК вчера в 11:14
Общество
Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
Биатлон
Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания СБР
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания Союза биатлонистов России (СБР), на котором может быть выбран новый президент организации.
Газета.Ru 06:53
Экономика
Fitch понизило рейтинг Украины до «В»
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости вчера в 17:18