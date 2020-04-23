с чего всё началось

Московские врачи разработали экспериментальную методику лечения коронавируса с помощью применения гелия. Об этом 23 апреля сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Общество В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. 734

Общество Глава Саратова не исключил закрытия города из-за коронавируса В конце заседания городской думы мэр Саратова Михаил Исаев обратился к городским депутатам, указывая им на то, что нужно помнить об ответственности в условиях пандемии. 26

Политика «Ведомости» опубликовали заявление с критикой нового главного редактора Журналисты напоминают, что с того момента, как Шмаров стал главным редактором газеты, он лично отредактировал заголовок заметки о «Роснефти», изменив его смысл на противоположный, снял с сайта колонку экономиста Константина Сонина, запретил редакции ссылаться за опросы «Левада-центра» и критиковать поправки в Конституцию.

Экономика Российские пивоваренные компании попросили помощи у государства Крупнейшие пивоваренные компании (AB InBev Efes, "Балтика" и HEINEKEN) обратились к государству за помощью в связи с экономической ситуацией, возникшей из-за коронавируса. 1

Экономика США заподозрили Россию в игре на обвале нефти Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощью Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg. 35

Авто В продажу поступил аналог Nissan X-Trail Вседорожник по габаритам сравним с Nissan X-Trail — 4691 х 1905 х 1706 мм, колесная база 2756 мм.

Происшествия СКР возбудил уголовное дело после митинга во Владикавказе Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД во время несогласованного митинга против самоизоляции, который прошел во Владикавказе 20 апреля. 158

Общество Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов В адрес председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина было направлено письмо от нескольких бывших узников концлагерей в Петрозаводске с просьбой расследовать действия финских оккупационных властей и их пособников в Карелии, пишет РИА Новости. 78

Шоу-бизнес Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано. 71

Биатлон Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания СБР Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания Союза биатлонистов России (СБР), на котором может быть выбран новый президент организации.