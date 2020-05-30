Коронавирус

Информационный центр Правительства МосквыИнформационный центр Правительства МосквыМосковские врачи вылечили от коронавируса более 70 тысяч человек

В столице выздоровели еще 3 тыс. 793 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
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Ещё 3599 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

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