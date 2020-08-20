Московские врачи вылетят к Навальному в Омск

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По приглашению региональных специалистов в Омск прилетят анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи НМХЦ имени Пирогова и МНИЦ нейрохирургии имени Бурденко. Планируется, что московские врачи прибудут в пятницу, 21 августа.