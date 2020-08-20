Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Lenta.ru
Lenta.ru

Московские врачи вылетят к Навальному в Омск

По приглашению региональных специалистов в Омск прилетят анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи НМХЦ имени Пирогова и МНИЦ нейрохирургии имени Бурденко. Планируется, что московские врачи прибудут в пятницу, 21 августа.В источнике
С чего всё началось
В пятницу в Омск по приглашению местных врачей приедут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи московских центров имени Н.И. Пирогова и академика Н.Н. Бурденко для проведения расширенного консилиума после госпитализации блогера Алексея Навального, сообщает
 региональный Минздрав.
Life.ru16:07
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Врачи из центров Пирогова и Бурденко оценят состояние Навального

Коммерсантъ15:59
Lenta.ru

Московские врачи вылетят к Навальному в Омск

Lenta.ru15:49
Комсомольская правда

В Омск из Москвы приедут специалисты для выбора лечения Алексею Навальному

Комсомольская правда15:39
ТАСС

В Минздраве Омской области сообщили, что состояние Алексея Навального стабильно тяжелое

ТАСС15:35
Известия

В минздраве Омской области рассказали о состоянии Навального

Известия15:35
НГС55

В Омск по просьбе близких Навального приедут московские врачи

НГС5515:45
Омскрегион

Состояние Алексея Навального омские медики оценивают как стабильно тяжелое

Омскрегион06:12

Патриарх Кирилл призвал ограничить поток туристов на Соловки

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе заседания попечительского совета по вопросам развития Соловецкого архипелага предложил наделить острова особым статусом, ограничив их посещение туристами.
Патриарх Кирилл призвал ограничить поток туристов на Соловки
Парламентская газета13:13
3

Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии.
RT на русском13:26
170

Аксенов назвал Зеленского плагиатором за план «возвращения Крыма»

По мнению главы республики, само словосочетание "возвращение Крыма" пора внести в политический словарь как термин, обозначающий бессмысленное прожектерство и ритуальные пропагандистские заклинания, которые подменяют реальную политику.
Российская газета14:46
2

Sony представила первый рекламный ролик PlayStation 5

PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2020 года – как и Xbox Series X. Консоль будет поддерживать трассировку лучей, обратную совместимость с некоторыми играми с PS4, а многие кроссген-проекты получат улучшенные версии для консоли нового поколения.
Городской портал Новый Нижний11:40

Конец «мировой фабрики»: компании выводят свои производства из Китая

Первыми по мировой фабрике товаров ударили торговые войны в 2018-2019 годах между Китаем и США, и США с ЕС, а пандемия ускорила уход глобальных компаний из Китая и разрушение глобальных цепочек поставок китайских комплектующих.
Вести.Ru04:20
8

СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известия09:19
140