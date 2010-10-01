Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМосковские застройщики получат льготы на аренду земли

Льготу получат компании, которые в начале года заключили с городом соглашения на изменение цели использования земли.
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с чего всё началось

Отсрочка по аренде земли: какую поддержку могут получить московские девелоперы

Московские застройщики получили возможность отсрочить платежи по аренде земли за второй квартал 2020 года, рассказал Владимир Ефимов, заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:08

Подробнее о событии

Московские застройщики получат отсрочку по аренде земли

ТАСС07:29

Застройщики Москвы могут отсрочить платежи по аренде за II квартал 2020 года

РИАМО07:03

Московские застройщики получили возможность отсрочить платежи по аренде земли

Вечерняя Москва03:13

Московские застройщики получат льготы на аренду земли

Интерфакс06:12

Власти Москвы окажут поддержку застройщикам

Москва 2403:15

Застройщикам из Москвы предоставят льготы на аренду земли

News.ru06:43

Отсрочка по аренде земли: какую поддержку могут получить московские девелоперы

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:08
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 16:57, Ашберн
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Политика

Москву возмутили попытки США исказить итоги Второй мировой войны

В Москве крайне возмущены попытками Вашингтона исказить итоги разгрома нацизма и решающего вклада СССР, заявили в воскресенье, 10 мая, в МИД РФ.
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В Минобороны назвали срок поставки первых С-500 в войска

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Лукашенко выступил на военном параде в День Победы в Минске

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Слово и Дело вчера в 05:14
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Общество

В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

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Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая

Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
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