Экономика
ИнтерфаксМосковские застройщики получат льготы на аренду земли
Льготу получат компании, которые в начале года заключили с городом соглашения на изменение цели использования земли.
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с чего всё началось
Московские застройщики получили возможность отсрочить платежи по аренде земли за второй квартал 2020 года, рассказал Владимир Ефимов, заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:08
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Отсрочка по аренде земли: какую поддержку могут получить московские девелоперы
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:08
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