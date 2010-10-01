Экономика
ТАССМосковские застройщики получат отсрочку по аренде земли
Власти Москвы для поддержки застройщиков в период пандемии коронавируса предоставят некоторым компаниям льготы по аренде земли. Об этом сообщил столичный экономический штаб по коронавирусу.
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с чего всё началось
Московские застройщики получили возможность отсрочить платежи по аренде земли за второй квартал 2020 года, рассказал Владимир Ефимов, заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:08
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Отсрочка по аренде земли: какую поддержку могут получить московские девелоперы
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:08
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