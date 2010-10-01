Экономика

ТАССТАССМосковские застройщики получат отсрочку по аренде земли

Власти Москвы для поддержки застройщиков в период пандемии коронавируса предоставят некоторым компаниям льготы по аренде земли. Об этом сообщил столичный экономический штаб по коронавирусу.
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Отсрочка по аренде земли: какую поддержку могут получить московские девелоперы

Московские застройщики получили возможность отсрочить платежи по аренде земли за второй квартал 2020 года, рассказал Владимир Ефимов, заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:08

Подробнее о событии

Московские застройщики получат отсрочку по аренде земли

ТАСС07:29

Застройщики Москвы могут отсрочить платежи по аренде за II квартал 2020 года

РИАМО07:03

Московские застройщики получили возможность отсрочить платежи по аренде земли

Вечерняя Москва03:13

Московские застройщики получат льготы на аренду земли

Интерфакс06:12

Власти Москвы окажут поддержку застройщикам

Москва 2403:15

Застройщикам из Москвы предоставят льготы на аренду земли

News.ru06:43

Отсрочка по аренде земли: какую поддержку могут получить московские девелоперы

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:08
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Музыка

Little Big хотят выступить на «Евровидении» в 2021 году

Ранее Little Big должна была выступить на «Евровидении» в мае 2020 года с песней Uno.
Мосмонитор 08 мая в 10:37
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Киберспорт

VP.Prodigy обыграла Alliance со счетом 34:10 на первой карте

Первая карта завершилась со счетом 34:10 за 40 минут в пользу VP.Prodigy.
Cyber.sports.ru 08 мая в 10:40
Происшествия

Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома

Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета вчера в 13:21
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Общество

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РИА Новости 07:10
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Политика

МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма

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Газета.Ru 09:41
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
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Общество

Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая

Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
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Кино

Опубликован трейлер фанатского фильма по Cyberpunk 2077

NewInform 04:10
Общество

Синоптики назвали даты снегопадов в мае

Днем в центре России будет не выше 10–12 градусов, а если брать севернее, и вовсе пройдут снегопады.
Primpress.ru вчера в 16:30
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Политика

Путин рассказал, кто хотел развалить Россию 20 лет назад

Финансировавшие 20 лет назад терроризм на Северном Кавказе хотели развалить Россию изнутри, и у них были шансы на это.
Вечерняя Москва 08:05
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Общество

Власти Калифорнии запретили открытие завода Tesla

Как сообщается в электронном письме, Tesla собирается возобновить производство фабрики Fremont, однако введенные местными властями ограничения не прекратятся до 31 мая.
32CARS.ru вчера в 03:20
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Общество

В Минске проходит парад по случаю 75-летия победы над фашизмом

В белорусской столице проходит военный парад по случаю празднования 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Pravda.Ru вчера в 05:53
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Шоу-бизнес

Бузову затравили в Сети за фотосессию в военной форме ко Дню Победы

Интернет-пользователи раскритиковали певицу и телеведущую Ольгу Бузову за фотосессию и видео в военной форме, которые она опубликовала 9 мая.
РИА Новости 10:46
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Общество

На Кубани продлили карантин из-за коронавируса

На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
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Общество

Главконтроль рассказал о нарушениях самоизоляции в Москве 9 мая

Начальник Главконтроля Евгений Данчиков рассказал о количестве протоколов, составленных за нарушение режима самоизоляции в Москве 9 мая.
RT на русском 10:42
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Единоборства

Фергюсон угодил в больницу после поединка с Гэтжи

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон, лишившийся 10 мая пояса временного чемпиона UFC в поединке с соотечественником Джастином Гэтжи, оказался в больнице.
Вести.Ru 10:29
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Наука

Обнаружено древнейшее европейское пиво

News-24.ru 01:30
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Общество

Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России

За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев.
Lenta.ru 10:46
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Шоу-бизнес

Семенович шокировала поклонников фотографией с тремя подбородками

Анна Семенович опубликовала в Instagram фотографию, которая шокировала всех её поклонников.
Pravda.Ru 09:46
Происшествия

В Ростове найдена мёртвой ранее судимая экс-депутат Заксобрания Дона

Ugpressa.ru 11:38
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Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
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Общество

Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком

В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:38
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Общество

Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате.
Газета.Ru 04:42
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Происшествия

В ХМАО задержали подозреваемого в двойном убийстве

СК возбудил уголовное дело по факту убийства двух человек в общежитии в поселке Федоровский Сургутского района ХМАО.
ТАСС 08:50
Общество

В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
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Происшествия

Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
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Экономика

Губернатор Тверской области рассказал, кому снизят налоги

Игорь Руденя подписал законы Тверской области, которые направлены на поддержку экономики.
Московский Комсомолец 09:37
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Шоу-бизнес

Пугачева и Галкин не забыли поздравить сына Орбакайте с 22-летием

Сын Кристины Орбакайте 22-летний Дени Байсаров отмечает 10 мая свой день рождения. Первым любимого наследника поздравила мама.
Пятый канал 09:49
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Спорт

В Сети показали ремейк S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 4

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Общество

Илон Маск может оказаться русским разведчиком, предположил эксперт

Маск, как настоящий русский человек, не мог не отпраздновать 9 мая, и по русскому обычаю злоупотребил.
РИА Новости 07:58
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