Футбол

Народные новостиНародные новостиМосковский ЦСКА проиграл болгарскому «Лудогорцу» со счетом 5:1

Лудогорец — ЦСКА
5 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, 19 сентября
Стадион «Лудогорец Арена»
11′
Игорь Дивеев
Вандерсон Кристалдо
48′
Джоди Лукоки
50′
Клаудиу Кешерю
52′
54′
Такума Нисимура
Ильзат Ахметов
61′
Вадим Карпов
67′
Яка Бийол
Федор Чалов
Клаудиу Кешерю
68′
71′
Константин Кучаев
Лукас Сантос
72′
Игорь Акинфеев
Клаудиу Кешерю
73′
Марселиньо да Коста
Яцек Гуральски
74′
Джоди Лукоки
Жорже Интима
84′
Сисиньо
85′
Клаудиу Кешерю
Дан Битон
86′
Московский ЦСКА потерпел поражение в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с болгарским "Лудогорцем".
Читать в источнике
Комментировать50

Подробнее о событии

Экс-ведущая «Армейского магазина» Дана Борисова вручит подарки болельщикам ЦСКА

Чемпионатвчера в 11:33

Холодный душ в Разграде. ЦСКА стартовал в футбольной ЛЕ с разгрома от «Лудогорца»

ТАСС19 сентября в 21:02

Как ЦСКА и «Краснодар» начнут в Лиге Европы?

Все про Спорт ру18 сентября в 14:17

Разгром в Разграде: ЦСКА проиграл 1:5 первый матч Лиги Европы

Комсомольская правда19 сентября в 16:51

«Историческая победа «Лудогорца». Болгарские СМИ — о разгроме ЦСКА

Спорт-Экспрессвчера в 01:30

Лига Европы: ЦСКА потерпел разгромное поражение в матче с «Лудогорцем»

ODDS.ru19 сентября в 16:51

«Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче группового этапа Лиги Европы

Известия19 сентября в 17:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 06:54, Вашингтон
Культура

Похудевшего Александра Семчева не берут на съемки

Резко похудевшего популярного актера Александра Семчева перестали приглашать на съемки.
Вечерний курьер 06:22
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком

Как писал News.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком.
News.ru 18 сентября в 07:45
Наука

Google создал самый мощный компьютер в мире

Газета.Ru 05:42
Культура

Савик Шустер заявил, что подает в суд на Коломойского

Телеведущий Савик Шустер заявил, что подаст в суд на олигарха Игоря Коломойского, иск связан с защитой чести и достоинства.
РИА Новости 04:49
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Футбол

Защитник «Уфы» оценил игру Шюррле в матче 10-го утра РПЛ

Защитник "Уфы" Алексей Никитин оценил игру полузащитника московского "Спартака" Андре Шюррле в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Rusfootball.info.
Газета.Ru 05:10
Происшествия

Росгвардия начала проверку после суицида двух сотрудников

По факту суицида сотрудников Росгвардия начала служебную проверку.
РБК 05:41
Армия и оружие

Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео

В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Шоу-бизнес

Московский онколог назвал первые признаки опухоли головного мозга

Заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Сеченовского университета, академик Российской академии наук (РАН) Игорь Решетов назвал первые признаки опухоли головного мозга.
Вечерняя Москва 06:15
Армия и оружие

Иран пригрозил сбивать беспилотники

Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.
Lenta.ru 05:35
Армия и оружие

«Искандер-М» произвел боевой пуск ракеты на полигоне Донгуз

Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» провели успешный боевой пуск ракеты по учебной цели на полигоне Донгуз Оренбургской области в ходе основного этапа стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
ТК Звезда 19 сентября в 18:00
Происшествия

Якутский шаман записал первое обращение к сторонникам после задержания

News.ru вчера в 09:11
Политика

В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России

Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:19
Космос

Запуск японского грузового корабля «Конотори» к МКС вновь перенесен

Запуск вновь перенесен после анализа данных о траектории полета МКС и российского пилотируемого корабля "Союз МС-15", который должен пристыковаться к станции 25 сентября.
ТАСС 06:33
Происшествия

Полиция использовала слезоточивый газ против митингующих в Париже

Полиция Франции несколько раз прибегла к слезоточивому газу для разгона протестующих в районе вокзала Сен-Лазар в Париже.
Газета.Ru 04:23
Шоу-бизнес

Американская коллега Заворотнюк по «Моей прекрасной няне» победила рак

Российский телесериал «Моя прекрасная няня» является адаптацией американской версии сериала «Няня», который с успехом шел с 1993 по 1999 годы.
iReactor вчера в 05:11
Гаджеты

В Huawei заявили о готовности запустить сервисы Google «за одну ночь»

Ричард Ю добавил, что рано или поздно это война закончится, и тогда Huawei «за одну ночь» выпустит обновление для смартфонов новой серии, открывающее доступ к приложениям и сервисам Google.
REGNUM 03:20
Происшествия

Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море

Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС вчера в 05:45
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый в наезде на полицейского

Уголовное дело возбуждено следователями в Санкт-Петербурге в отношении мужчины, подозреваемого в наезде на сотрудника полиции.
REGNUM 06:39
Авто

Россияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого бензина

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями.
Известия 19 сентября в 05:08
Армия и оружие

Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО

Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 19:27
Шоу-бизнес

Лариса Долина устроила свалку возле загородного дома в Славино

Лариса Долина устроила настоящую свалку возле своего загородного дома в Славино.
Дни24 05:08
Политика

Украинская делегация не поедет на сессию ПАСЕ

Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
РИА Новости 04:32
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Газета.Ru вчера в 15:27
Наука

Бессонные ночи провоцируют заболевания кишечника

МедиаПоток 19 сентября в 12:48
Хоккей

Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»

Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport вчера в 07:22
Политика

Глава Генштаба рассказал Путину анекдот

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости вчера в 09:26
Политика

МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».
РБК вчера в 20:20
Шоу-бизнес

«Помогу»: Волочкова пообещала научить Бузову садиться на шпагат

Балерина прокомментировала танец телеведущей в Instagram. Анастасия Волочкова обещала научить садиться на шпагат телеведущую Ольгу Бузову.
Пятый канал 00:53
Интернет

Facebook приостановил работу тысяч приложений

Как говорится в заявлении социальной сети, на первом этапе Facebook проанализировал деятельность разработчиков приложений по количеству пользователей и предоставляемой ими информации, в ходе второго этапа аналитики изучат непосредственно работу приложений и цель использования данных пользователей.
ФедералПресс вчера в 18:00
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное