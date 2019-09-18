Московский ЦСКА потерпел поражение в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с болгарским "Лудогорцем".

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Культура Похудевшего Александра Семчева не берут на съемки Резко похудевшего популярного актера Александра Семчева перестали приглашать на съемки.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком Как писал News.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком.

Культура Савик Шустер заявил, что подает в суд на Коломойского Телеведущий Савик Шустер заявил, что подаст в суд на олигарха Игоря Коломойского, иск связан с защитой чести и достоинства.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Футбол Защитник «Уфы» оценил игру Шюррле в матче 10-го утра РПЛ Защитник "Уфы" Алексей Никитин оценил игру полузащитника московского "Спартака" Андре Шюррле в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Rusfootball.info.

Происшествия Росгвардия начала проверку после суицида двух сотрудников По факту суицида сотрудников Росгвардия начала служебную проверку.

Шоу-бизнес Московский онколог назвал первые признаки опухоли головного мозга Заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Сеченовского университета, академик Российской академии наук (РАН) Игорь Решетов назвал первые признаки опухоли головного мозга.

Армия и оружие Иран пригрозил сбивать беспилотники Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.

Армия и оружие «Искандер-М» произвел боевой пуск ракеты на полигоне Донгуз Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» провели успешный боевой пуск ракеты по учебной цели на полигоне Донгуз Оренбургской области в ходе основного этапа стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».

Политика В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".

Космос Запуск японского грузового корабля «Конотори» к МКС вновь перенесен Запуск вновь перенесен после анализа данных о траектории полета МКС и российского пилотируемого корабля "Союз МС-15", который должен пристыковаться к станции 25 сентября.

Происшествия Полиция использовала слезоточивый газ против митингующих в Париже Полиция Франции несколько раз прибегла к слезоточивому газу для разгона протестующих в районе вокзала Сен-Лазар в Париже.

Шоу-бизнес Американская коллега Заворотнюк по «Моей прекрасной няне» победила рак Российский телесериал «Моя прекрасная няня» является адаптацией американской версии сериала «Няня», который с успехом шел с 1993 по 1999 годы.

Гаджеты В Huawei заявили о готовности запустить сервисы Google «за одну ночь» Ричард Ю добавил, что рано или поздно это война закончится, и тогда Huawei «за одну ночь» выпустит обновление для смартфонов новой серии, открывающее доступ к приложениям и сервисам Google.

Происшествия В Петербурге задержан подозреваемый в наезде на полицейского Уголовное дело возбуждено следователями в Санкт-Петербурге в отношении мужчины, подозреваемого в наезде на сотрудника полиции.

Авто Россияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого бензина Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями.

Армия и оружие Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

Шоу-бизнес Лариса Долина устроила свалку возле загородного дома в Славино Лариса Долина устроила настоящую свалку возле своего загородного дома в Славино.

Политика Украинская делегация не поедет на сессию ПАСЕ Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Хоккей Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны» Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.

Политика Глава Генштаба рассказал Путину анекдот Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.

Политика МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».

Шоу-бизнес «Помогу»: Волочкова пообещала научить Бузову садиться на шпагат Балерина прокомментировала танец телеведущей в Instagram. Анастасия Волочкова обещала научить садиться на шпагат телеведущую Ольгу Бузову.