Лига чемпионов

НИА-КалининградНИА-КалининградМосковский «Локомотив» принимает туринский «Ювентус»

Локомотив — Ювентус
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
Сегодня в Москве состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Команде Юрия Семина предстоит пройти испытание на прочность одной из сильнейших команд мира. Напомним, что в первом матче против "Ювентуса" москвичи проиграли со счетом 1:2.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

16 лет без очков с грандами. «Локо» Семина давно не творил сенсации

Sportbox.RU05:58

«Ювентус» не подошел к болельщикам в аэропорту и проявил неуважение к российской прессе. Как суперклуб ведет себя в Москве

Матч ТВ06:25

Самая важная игра: «Локомотив» примет «Ювентус» в Лиге чемпионов

РИА Новостивчера в 16:20

«Локомотив» — «Ювентус»: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги чемпионов

Чемпионат08:00

Роналду в тоннеле «Локомотива». Редкие кадры

Спорт-Экспресс09:21

«Локомотив» — «Ювентус»: Семин против Роналду в Черкизово. LIVE!

Sport24.ru05:20

«Локомотив» – «Ювентус». 06.11.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratings04 ноября в 03:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 09:26, Ашберн
Кино

Начались съемки сериала «Сокол и Зимний Солдат» от студии Marvel

Политическая Экспертиза вчера в 18:47
Происшествия

Подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии объявили в розыск

Правоохранительные органы установили личность главного подозреваемого в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии 36-летнего Ибрагима Эльджаркиева и его 30-летнего брата Ахмеда, известного нейрохирурга.
Газета.Ru 06:07
Авто

Беглов посетил торжественный запуск производства Toyota RAV4 в Шушарах

Участие в мероприятии принял губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также японский генконсул в Петербурге Ясумаса Иидзима и исполнительный вице-президент концерна Есида Моритака.
Народные новости 08:10
Происшествия

Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки

Как уточняют СМИ, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская" успел почти полностью прожевать две купюры, номиналом 1 и 5 тысяч рублей, еще четыре банкноты по тысяче рублей сотрудники полиции смогли вытащить у него из рта, пишет агентство РИА Новости.
Вести.Ru 07:19
Происшествия

Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Газета.Ru 04:16
Происшествия

Впавшая в кому экс-жена Цеповяза оставила записку

На имущество Натальи, которая по условиям брачного договора с Цеповязом является директором агрофирмы «Слава Кубани», наложен арест.
Известия 08:36
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ

На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04
Экономика

Названа причина бедности большинства людей

В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
Lenta.ru 06:27
Политика

Путин назвал задачи уникального оружия России

Задача нового российского оружия заключается исключительно в гарантии безопасности с учетом растущих для страны угроз, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 08:08
Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

REGNUM 07:48
Технологии

Apple запустила стриминговую платформу

Стриминговая платформа, которая получила название Apple TV+ уже заработала, об этом сообщается на официальном сайте компании.
24Videonews.ru 06:02
Общество

Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»

Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Шоу-бизнес

Константин Богомолов трогательно поздравил Ксению Собчак с 38-летием

Известный режиссер Константин Богомолов опубликовал очень трогательные фото со своей женой Ксенией Собчак.
Дни24 вчера в 03:40
Происшествия

В Челябинской области забеременели сразу три воспитанницы детдома

Следственный комитет в Челябинской области проводит проверку по факту беременности сразу трех воспитанниц детского дома.
Известия 08:14
Здоровье

В Стрельне в школе объявили карантин из-за детей с менингитом

В школе номер 421 в Стрельне введен карантин из-за заболевших менингитом учеников.
АиФ Санкт-Петербург 03:14
Происшествия

В Новотроицке задержали первого заместителя главы администрации

5 ноября силовики задержали Артема Липатова, первого заместителя главы Новотроицка.
Оренбургская неделя вчера в 09:28
Происшествия

В Новгородской области из-за сильных дождей пострадали девять районов

ТАСС вчера в 15:05
Культура

Танец рязанских студентов по «Игре престолов» выложили в сеть

Выступление подготовили студенты факультета русской филологии и национальной культуры. Всего в конкурсе участвовали 10 факультетов.
62инфо вчера в 05:47
Авто

В Сети опубликованы изображения салона обновленной Lada 4x4

В Сети были опубликованы свежие изображения салона, который может появится в обновленной Lada 4x4.
Дни24 вчера в 05:00
Политика

«Газпром» назвал условия для нового контракта с Киевом на транзит газа

Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе от претензий, заявил "Газпром".
РИА Новости 06:17
Авто

Названы 10 самых популярных автомобилей у москвичей

РИАМО вчера в 09:06
Экономика

Венесуэльская PDVSA сократила долг перед «Роснефтью» до $0,8 млрд

По этим данным, долг PDVSA перед «Роснефтью» на начало текущего года составлял $2,3 млрд, а на 30 сентября 2019 года составил $0,8 млрд.
REGNUM 08:01
Экономика

Аналитики ЦБ назвали предел роста ВВП России по итогам 2019 года

Оценки квартальных темпов роста экономики России предполагают, что по итогам 2019 года рост ВВП страны будет находиться в интервале 0,8–1%, говорится в октябрьском бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ (.pdf).
РБК 09:01
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подтвердила свою беременность

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Культура

Умер критик и литературовед Лев Аннинский

RT на русском 05:39
Политика

Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Известия 07:31
Общество

Госдума запретит продажу смартфонов без российского ПО

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения (ПО).
VSE42.RU вчера в 07:02
Экономика

У бывшей жены Путина нашли связь с микрокредитным бизнесом

Политсовет 07:49
Армия и оружие

Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии

Газета.Ru 00:44
Шоу-бизнес

Вележева заявила, что не устраивала пьяный дебош в самолете

Аргументы и Факты 04 ноября в 09:33
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное