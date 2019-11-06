Сегодня в Москве состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Команде Юрия Семина предстоит пройти испытание на прочность одной из сильнейших команд мира. Напомним, что в первом матче против "Ювентуса" москвичи проиграли со счетом 1:2.

Происшествия Подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии объявили в розыск Правоохранительные органы установили личность главного подозреваемого в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии 36-летнего Ибрагима Эльджаркиева и его 30-летнего брата Ахмеда, известного нейрохирурга.

Авто Беглов посетил торжественный запуск производства Toyota RAV4 в Шушарах Участие в мероприятии принял губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также японский генконсул в Петербурге Ясумаса Иидзима и исполнительный вице-президент концерна Есида Моритака.

Происшествия Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки Как уточняют СМИ, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская" успел почти полностью прожевать две купюры, номиналом 1 и 5 тысяч рублей, еще четыре банкноты по тысяче рублей сотрудники полиции смогли вытащить у него из рта, пишет агентство РИА Новости.

Происшествия Впавшая в кому экс-жена Цеповяза оставила записку На имущество Натальи, которая по условиям брачного договора с Цеповязом является директором агрофирмы «Слава Кубани», наложен арест.

Происшествия Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.

Экономика Названа причина бедности большинства людей В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.

Политика Путин назвал задачи уникального оружия России Задача нового российского оружия заключается исключительно в гарантии безопасности с учетом растущих для страны угроз, заявил Владимир Путин.

Технологии Apple запустила стриминговую платформу Стриминговая платформа, которая получила название Apple TV+ уже заработала, об этом сообщается на официальном сайте компании.

Общество Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон» Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".

Шоу-бизнес Константин Богомолов трогательно поздравил Ксению Собчак с 38-летием Известный режиссер Константин Богомолов опубликовал очень трогательные фото со своей женой Ксенией Собчак.

Происшествия В Челябинской области забеременели сразу три воспитанницы детдома Следственный комитет в Челябинской области проводит проверку по факту беременности сразу трех воспитанниц детского дома.

Происшествия В Новотроицке задержали первого заместителя главы администрации 5 ноября силовики задержали Артема Липатова, первого заместителя главы Новотроицка.

Культура Танец рязанских студентов по «Игре престолов» выложили в сеть Выступление подготовили студенты факультета русской филологии и национальной культуры. Всего в конкурсе участвовали 10 факультетов.

Авто В Сети опубликованы изображения салона обновленной Lada 4x4 В Сети были опубликованы свежие изображения салона, который может появится в обновленной Lada 4x4.

Политика «Газпром» назвал условия для нового контракта с Киевом на транзит газа Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе от претензий, заявил "Газпром".

Экономика Венесуэльская PDVSA сократила долг перед «Роснефтью» до $0,8 млрд По этим данным, долг PDVSA перед «Роснефтью» на начало текущего года составлял $2,3 млрд, а на 30 сентября 2019 года составил $0,8 млрд.

Экономика Аналитики ЦБ назвали предел роста ВВП России по итогам 2019 года Оценки квартальных темпов роста экономики России предполагают, что по итогам 2019 года рост ВВП страны будет находиться в интервале 0,8–1%, говорится в октябрьском бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ (.pdf).

Шоу-бизнес Оксана Самойлова подтвердила свою беременность На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.

Политика Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.